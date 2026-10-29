Racing Santander vs Real Madrid: datos del partido

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

El gigante de la capital se mide a la resistencia cántabra

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El Real Madrid visita el Estadio El Sardinero para enfrentarse al Racing Santander en LaLiga, con el objetivo de seguir presionando a los líderes de la máxima categoría española.

El equipo de Jose Mourinho llega a Santander en un gran momento de forma, tras ganar sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente venció 1-2 al Barcelona en el Camp Nou, un resultado que redujo a tres puntos la distancia con la cabeza de LaLiga.

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El Racing, dirigido por Jose Lopez, ocupa el 13.º puesto de la clasificación y viene de ganar 2-1 al Espanyol en casa. Ese resultado aportó cierta estabilidad tras una racha turbulenta que incluyó una goleada por 5-0 ante el Celta Vigo y una derrota por 7-2 frente al Barcelona.

Fuera del campo, el Real Madrid ha vivido una semana turbulenta. Kylian Mbappe se encuentra en el centro de una polémica diplomática tras sus comentarios sobre el exlíder chino Mao Zedong, que provocaron la rescisión de contratos de patrocinio y la suspensión de las retransmisiones de LaLiga en China. Tanto Mbappe como el club han presentado desde entonces disculpas formales.

Pese a todo lo que sucede fuera del campo, Mourinho exigirá concentración. El Real Madrid tiene calidad para imponerse a un Racing al que le ha faltado regularidad, y el Estadio El Sardinero tendrá que hacerse oír más que nunca para dar alguna opción a los locales.

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