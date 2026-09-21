Portugal vs Gales: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 1 24 sept 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Portugal y Gales comenzarán el 24 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Los campeones arrancan su campaña de grupo

La vigente campeona de la UEFA Nations League, Portugal, regresa a casa, al Estádio José Alvalade, para recibir a Gales en la jornada 1. En el inicio de una nueva etapa bajo el mando del recién nombrado seleccionador Jorge Jesus, la Seleção aspira a poner en marcha la defensa de su título con una actuación contundente ante su afición. Para la Gales de Craig Bellamy, el regreso a la Liga A supone una prueba enorme mientras busca competir de tú a tú con una de las mejores selecciones de Europa.

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Nuevo comienzo para la Seleção: la era Jorge Jesus arranca en Lisboa

Portugal afronta el duelo inaugural del jueves con el objetivo de arrancar su campaña con una victoria tras su recorrido hasta octavos de final en el Mundial de 2026. Jorge Jesus ha convocado una sólida lista de 25 jugadores en la que figuran veteranos estrella como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias y Cristiano Ronaldo, de 41 años, junto a nuevas convocatorias como Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha y Fábio Silva. Con una calidad creativa letal en todo el centro del campo, Portugal aspira a poner el listón muy alto en el Grupo A4.

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Los hombres de Bellamy quieren golpear primero

Gales viaja a Lisboa decidida a ponerse a prueba después de lograr el ascenso de nuevo a la Liga A en el anterior ciclo de la Nations League. El equipo de Craig Bellamy busca reaccionar tras sus recientes amistosos internacionales, apoyándose en el potencial ofensivo de Brennan Johnson, Daniel James y David Brooks, además de la solidez en el centro de Ethan Ampadu y Joe Rodon. Medirse a Portugal a domicilio representa un obstáculo de gran dificultad, pero Gales tiene mucha velocidad al contraataque para amenazar al conjunto local.

¿Puede Gales contener la delantera de Portugal?

Históricamente, los duelos entre estas dos selecciones han ofrecido una gran intensidad táctica, especialmente en la victoria de Portugal por 2-0 en las semifinales de la Eurocopa 2016. El trío de centrocampistas de Portugal formado por Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes intentará controlar la posesión y abrir espacios para Rafael Leão y Ronaldo. Mientras tanto, Gales confiará en un bloque medio disciplinado y en transiciones rápidas a través de Brennan Johnson para generar ocasiones al contragolpe. Con puntos valiosos en juego en el Grupo A4, el choque del jueves promete emociones desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Portugal está dirigida por Jorge Jesus, que ha dado su primera convocatoria para la campaña de la Nations League. Por ahora no se han confirmado lesiones ni sanciones, y el posible once inicial todavía no se ha anunciado. Se añadirán más noticias del equipo a medida que se acerque el inicio del partido.

Gales está dirigida por Craig Bellamy. Al igual que ocurre con Portugal, por el momento no hay información disponible sobre lesiones o sanciones en el conjunto visitante. Habrá actualizaciones a medida que se acerque el partido.

Forma

Portugal llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con nueve goles a favor y dos en contra. Su compromiso más reciente fue una derrota por 1-0 ante España en cuartos de final del Mundial, que puso fin a una racha que había incluido una victoria por 2-1 sobre Croacia y un dominante triunfo por 5-0 contra Uzbekistán. Portugal dejó su portería a cero en dos de esos cinco partidos, lo que apunta a un equipo difícil de superar pese a su temprana eliminación del Mundial.

Gales ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con 11 goles marcados y ocho encajados. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Rumanía en un amistoso de junio. Su única victoria en esa racha llegó antes, con una goleada por 7-1 sobre Macedonia del Norte en la fase de clasificación para el Mundial, aunque ese resultado ya parece lejano dadas las dificultades que vinieron después.

Historial de enfrentamientos

Ambas selecciones se han enfrentado dos veces en la historia reciente registrada, con victoria de Portugal en ambas ocasiones. El duelo más reciente tuvo lugar en la Eurocopa 2016 el 6 de julio, cuando Portugal ganó por 2-0. Antes de eso, Portugal venció a Gales por 3-0 en un amistoso en junio de 2000. Portugal ha ganado los dos enfrentamientos y no ha encajado ningún gol en esos dos partidos.

Clasificación

Grp. 4 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Dinamarca DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Noruega NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portugal POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Gales WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



