Uruguay vs. España: detalles del partido

Se jugará el 27 de junio de 2026 a las 00:00 GMT (26 de junio a las 19:00 EST).

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Uruguay contra España: contexto del partido

El encuentro en Jalisco es clave: ambas selecciones del Grupo H buscan afianzar su clasificación tras una intensa segunda jornada. Tras la segunda jornada, que dio un vuelco a la clasificación —España, campeona de Europa, dominó a Arabia Saudí 4-0 y se aseguró el primer puesto, mientras que Uruguay empató 2-2 con la debutante Cabo Verde pese a remontar en la primera parte—, el margen de error en el Estadio Akron de Guadalajara es mínimo. Ambos llegan a Zapopan conscientes de que la adaptación táctica y una pronta recuperación física tras esos exigentes partidos definirán sus opciones de avanzar.

El técnico español, Luis de la Fuente, busca que su equipo mantenga la solidez defensiva y la puntería, aprovechando su fluidez para asegurar el liderato. Confía en la velocidad de Lamine Yamal —autor de un gol espectacular ante Arabia Saudí— y en la puntería de Mikel Oyarzabal para imponer ritmo y superar la defensa charrúa. Del otro lado está Uruguay, sólida y necesitada, bajo la batuta de Marcelo Bielsa. Con un plantel de gran capacidad física, La Celeste propone un esquema tenaz y un letal contraataque liderado por el centrocampista Federico Valverde y el extremo Maximiliano Araújo —autor de un certero gol en la segunda jornada—, que rinde mejor bajo máxima presión y disciplina.

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¿Cómo les fue en la segunda jornada?

Uruguay 2-2 Cabo Verde

En el Miami Stadium, una defensa endeble obligó a los charrúas a conformarse con el 2-2 ante la aguerrida Cabo Verde. Pese a su dominio inicial, el equipo de Bielsa sufrió con las transiciones rápidas del bloque azul.

Uruguay se desmoronó a los 20 minutos, cuando Kevin Pina abrió el marcador para la sorpresa de todos. Pero el equipo de Bielsa reaccionó con fuerza: Maximiliano Araújo igualó a los 43 y, justo antes del descanso, Agustín Canobbio volteó el marcador con un gol espectacular. Sin embargo, en el 60 Hélio Varela igualó para Cabo Verde y, pese a la entrada de Darwin Núñez, Uruguay no pudo superar el muro defensivo rivaly se quedó con dos puntos antes de la última jornada.

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España 4-0 Arabia Saudí

Los de Luis de la Fuente dominaron con autoridad en el Atlanta Stadium y mantuvieron su portería a cero para imponerse 4-0 a Arabia Saudí. Los europeos se adelantaron a los 10 minutos gracias a un remate preciso de Lamine Yamal.

Antes de que los debutantes en el torneo pudieran reaccionar, Mikel Oyarzabal lideró la delantera española y sentenció el partido con dos goles en los minutos 21 y 24. Con la ventaja, España manejó el balón y sentenció en el 47’ con un autogol de Hassan Altambakti. El orden táctico de De la Fuente controló el ritmo y la posesión, garantizó los tres puntos y dejó a la Roja líder del Grupo H con cuatro unidades.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Uruguay (Marcelo Bielsa)

Bielsa no debe renunciar al valiente esquema ofensivo de alto ritmo que permite a La Celeste presionar en el último tercio. Los movimientos verticales, las rotaciones rápidas por las bandas y la excelencia en las transiciones muestran que Uruguay tiene las herramientas para dañar a equipos de élite.

Sin embargo, debe asegurar que su equipo mantenga la concentración defensiva ante rivales que dominan la posesión. En su último partido, la agresiva disposición ofensiva de Uruguay dejó espacios al adentrarse los laterales, lo que condujo a un empate 2-2 contra Cabo Verde. Ante la calidad técnica y atlética de España, ceder el balón en la circulación será letal. Por ello, Bielsa debe reforzar la conciencia posicional del pivote defensivo para cerrar espacios y proteger a sus centrales de los contraataques españoles.

España (Luis de la Fuente)

De la Fuente no debe desmantelar el esquema pragmático que dio el 4-0 a Arabia Saudí en Atlanta. La defensa y el centro del campo siguen siendo sólidos, pero la tercera jornada exige un ajuste ofensivo en el control y la circulación del balón ante la élite sudamericana.

Ante la presión alta de Uruguay, mantener el balón en horizontal o circularlo lento en el centro favorecerá las trampas de Bielsa. De la Fuente debe ordenar a sus centrocampistas acelerar el pase hacia delante tras recuperar la pelota. Al avanzar, España debe explotar los espacios que dejan los laterales uruguayos con rápidas proyecciones por banda. Las superposiciones de los extremos pueden estirar la defensa rival y abrir huecos para los mediocampistas que llegan desde atrás, evitando así el ahogo en la medular.

¿Hay novedades en la convocatoria de España para el tercer partido?

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Noticias del equipo uruguayo

Su principal reto en el moderno Estadio de Guadalajara es corregir las vulnerabilidades defensivas y gestionar las rotaciones. Tras el 2-2 ante Cabo Verde no hay nuevas lesiones ni bajas por sanción, pero algunos jugadores clave deben evitar nuevas amonestaciones.

Mantendrá el 4-2-3-1. El portero Fernando Muslera mantendrá su puesto bajo los palos, en busca de una protección mucho mayor por parte de su línea defensiva. Los centrales Sebastián Cáceres y Mathías Olivera —que deben mostrarse extremadamente cautelosos tras recibir una tarjeta amarilla en la segunda jornada— continuarán formando pareja en defensa, flanqueados por los laterales Guillermo Varela a la izquierda y José María Sanabria a la derecha.

En el doble pivote, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur —ambos con amarilla— aportarán intensidad y protección defensiva. Por delante, Federico Valverde asumirá la creación, acompañado por Agustín Canobbio —autor del gol en la segunda jornada— en la izquierda y por el explosivo Maximiliano Araújo en la derecha. En ataque, Federico Viñas liderará la delantera, aunque Bielsa cuenta con opciones de gran calibre, como Darwin Núñez, listas para aportar frescura desde el banquillo.

Noticias de la selección española

De la Fuente, con un once casi definido, busca asegurar el primer puesto del Grupo H. La clave para La Roja es dosificar el esfuerzo y mantener la moral tras el 4-0 a Arabia Saudí, lo que podría llevar al técnico a rotar jugadores ahora que la clasificación está cerca.

La base de la selección española será un 4-1-2-3 disciplinado y fluido. En defensa, los centrales Pau Cubarsí y Aymeric Laporte liderarán la zaga, con Pedro Porro en la derecha y Marc Cucurella en la izquierda. El portero Unai Simón aportará seguridad desde la portería.

En el medio, Rodri se encargará de recuperar el balón y de proteger la defensa, mientras Pedri y Dani Olmo, más adelantados, buscarán desorganizar las líneas rivales.

En ataque, la delantera cuenta con opciones letales en transición. Mikel Oyarzabal, autor de un doblete en la segunda jornada, liderará el centro, mientras Lamine Yamal y Álex Baena aportarán desborde desde las bandas para castigar a Uruguay al contraataque.

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Duelos clave entre Uruguay y España

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Lamine Yamal vs. Mathías Olivera

Consolidado como referente ofensivo de Luis de la Fuente, Yamal aporta energía y confianza al tridente español. Ante Arabia Saudí ya demostró su talento: lideró la creación y marcó con precisión. Ahora, para romper la sólida defensa uruguaya, deberá mover la pelota con inteligencia, desbordar con su regate y desgastar a los marcadores para abrir espacios que Oyarzabal pueda aprovechar.

Su marcador será el central Mathías Olivera, baluarte defensivo de Marcelo Bielsa. Olivera lideró el bloque defensivo ante Cabo Verde y, pese a la presión, mantuvo la línea de cuatro. Aunque la zaga ha sufrido y acumulado amarillas —incluida la suya—, su potencia y lectura táctica le permiten contener a los delanteros de élite. Debe mantener la concentración, comunicarse bien con Sebastián Cáceres y usar su posicionamiento para frenar las internadas de Yamal e impedir que España gane velocidad en las transiciones.

Federico Valverde vs. Rodri

Valverde, motor de Uruguay, debe imponer el ritmo de posesión y romper las líneas rivales. Ante Cabo Verde actuó como mediocampista avanzado, impulsando la transición ofensiva con su dinamismo. Ante España deberá encontrar espacios, lanzar pases verticales rápidos y alimentar las subidas de Agustín Canobbio y Maximiliano Araújo. Si le dejan girarse y encarar a la defensa, su visión desequilibrará el bloque español.

El centrocampista español Rodri, clave en la victoria ante Arabia Saudí, tratará de frenar el ritmo creativo rival. En la segunda jornada brilló con una labor defensiva y táctica impecable. En el Estadio de Guadalajara se medirá a Valverde: deberá mantener su posición, cerrar espacios y proteger a los centrales para evitar que España sufra atrás. Debe posicionarse de forma agresiva por delante de los centrales Pau Cubarsí y Aymeric Laporte para reducir espacios, presionar la construcción de Valverde y proteger a su defensa, evitando que Uruguay domine el centro del campo y acorrala a España.

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo H?

Tras la segunda jornada, el Grupo H está abierto. España lidera con cuatro puntos y una diferencia de goles de +4, gracias a su victoria 4-0 sobre Arabia Saudí.

Uruguay es segunda con 2 puntos y 0 de diferencia, igualada con Cabo Verde. ArabiaSaudí cierra la tabla con 1 punto. El choque de la tercera jornada en el Estadio de Guadalajara es clave: ambos gigantes buscan la clasificación directa y evitar la repesca.

Si España gana

Una victoria del equipo de Luis de la Fuente les daría 7 puntos y la clasificación automática como líderes. Uruguay, en cambio, se quedaría con 2 puntos. Si Cabo Verde gana o empata, los charrúas caerían al tercer o cuarto lugar y quedarían eliminados o a merced de la repesca.

Si gana Uruguay

Si los de Bielsa ganan, llegarían a cinco puntos y asegurarían el pase como primeros o segundos del grupo. En cambio, España se quedaría con 4 puntos y necesitaría el resultado del otro partido para confirmar su pase directo o depender de ser uno de los mejores terceros.

Si empatan

Un empate dejaría a España con 5 puntos y el pase asegurado, mientras que Uruguay, con 3 unidades y diferencia de goles neutra, seguiría dependiendo de otros resultados para avanzar como uno de los mejores terceros.

Noticias de los equipos y convocatorias

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, aún no confirma la alineación probable; por ahora no hay lesionados ni sancionados en La Celeste. Más detalles se conocerán cerca del inicio del partido.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, tampoco ha revelado su once y no hay lesiones ni sanciones. Más noticias se añadirán cuando estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Uruguay ha sumado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con cinco goles a favor y cinco en contra. Su último encuentro terminó 2-2 contra Cabo Verde en el Mundial el 21 de junio, tras un empate anterior por 1-1 con Arabia Saudí en su debut en la fase de grupos. Estos resultados muestran cierta irregularidad, reflejada también en un 1-1 ante Inglaterra y un 0-0 contra Argelia en amistosos. Su peor momento fue la derrota 5-1 frente a Estados Unidos en noviembre de 2025.

En sus últimos cinco encuentros, España suma dos victorias, dos empates y una derrota. Su último partido fue un 4-0 ante Arabia Saudí el 21 de junio, que mostró su potencia ofensiva. Antes, empató 0-0 con Cabo Verde en su debut mundialista. En estos cinco partidos ha marcado seis goles y encajado uno, manteniendo la portería a cero en los amistosos contra Egipto e Irak antes del torneo.

Historial de enfrentamientos directos

URU Últimos partidos ESP 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias España 3 - 1 Uruguay

España 2 - 0 Uruguay 1 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Se han disputado dos amistosos: España ganó 3-1 el 6 de febrero de 2013 y 2-0 el 17 de agosto de 2005.

Clasificación



