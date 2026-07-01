Previa del partido Portugal vs. Croacia en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Portugal vs. Croacia: detalles del partido

El partido entre Portugal y Croacia dará comienzo el 2 de julio de 2026 a las 23:00 GMT y a las 19:00 EST.

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Dos gigantes europeos se miden en un decisivo cruce en Norteamérica.

Ambos equipos, dirigidos por Roberto Martínez y Zlatko Dalić, buscan confirmar sus aspiraciones en un duelo que promete intensidad.

Enfrentará a la experimentada Croacia de Zlatko Dalić, conocida por la resistencia de su «generación dorada». Aunque Portugal tiene gran profundidad, la eliminación directa obliga a los astutos croatas a controlar el ritmo y buscar la sorpresa.

Cómo llegaron hasta aquí la Seleção y los Vatreni

Portugal superó el Grupo K con cinco puntos, una victoria y dos empates, mostrando gran fluidez táctica y una defensa sólida con seis goles a favor y solo uno en contra.

Croacia terminó segunda en el Grupo L con seis puntos: tras un tropiezo inicial, sumó dos victorias clave. Marcó cinco goles y encajó cinco, así que, pese a su potencia ofensiva, debe mejorar atrás.

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Maestros del centro del campo y generales defensivos para afianzar las líneas

El partido se decidirá en el centro del campo. Croacia confiará en Luka Modrić y Mateo Kovačić para imponer ritmo y posesión. En defensa, Joško Gvardiol deberá frenar a la delantera lusa y lanzar transiciones.

Portugal responde con un centro del campo de élite: Vitinha y João Neves aportarán la disciplina para superar la presión. En defensa, Rubén Dias liderará el orden ante los contraataques.

El duelo se decidirá entre las sobrecargas por banda y la solidez de los bloques centrales.

Portugal buscará ampliar el campo y explotar las bandas con la velocidad de Rafael Leão y la subida de los laterales para generar sobrecargas y centros al área.

Croacia responderá negando espacios y contraatacando con rapidez por medio de Kramarić.

Dos estructuras consolidadas se someten a la prueba definitiva.

Portugal deberá mantener la concentración en cada pérdida de balón, pues cualquier descuido será castigado por el veterano centro del campo croata.

Croacia, por su parte, afronta el desafío físico y técnico de frenar las múltiples líneas de ataque luso. La clave estará en una comunicación posicional perfecta en toda la zaga para impedir que Leão y los puntas lleguen al área.

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Posible once inicial de Portugal contra Croacia

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, João Neves; Neto, Fernandes, Félix; Ronaldo

Posible once de Croacia contra Portugal

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic

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Convocatoria de 26 jugadores de Portugal

Porteros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho

Defensas: Tomás Araújo, João Cancelo, Diogo Dalot, Rubén Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Renato Veiga

Centrocampistas: Samuel Costa, Bruno Fernandes, João Neves, Ruben Neves, Bernardo Silva, Vitinha

Delanteros: Francisco Conceição, João Félix, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Francisco Trincão

Convocatoria de 26 jugadores de Croacia

Porteros: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Centrocampistas: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic

Noticias y plantillas

Roberto Martínez no tiene lesionados ni sancionados en Portugal y aún no ha confirmado la alineación. La convocatoria lusa incluye a Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Gonçalo Ramos, y el once se anunciará cerca del inicio.

Croacia, dirigida por Zlatko Dalić, tampoco tiene bajas confirmadas: no hay lesionados ni sancionados en la convocatoria. Como en el caso luso, la alineación se confirmará cerca del inicio y esta sección se actualizará con la información más reciente.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Portugal llega con dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin perder. Su encuentro más reciente fue 0-0 contra Colombia el 27 de junio, resultado que le dio el segundo puesto del Grupo K. Antes, venció 5-0 a Uzbekistán, su mejor actuación del torneo. En total, han marcado 10 goles y encajado 4 en sus últimos cinco encuentros, con altibajos en ataque.

Croacia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su último encuentro fue una victoria por 2-1 sobre Ghana el 27 de junio, conseguida gracias a un gol en los últimos minutos. También venció a Panamá por 1-0 a domicilio en su segundo partido de la fase de grupos. La única mancha significativa es la derrota por 4-2 ante Inglaterra en su primer partido del Mundial, un resultado que les sometió a una presión temprana en el Grupo L.

Historial de enfrentamientos

Su último duelo acabó 1-1 en la Liga de Naciones A el 18 de noviembre de 2024 en Croacia. Antes, Portugal ganó 2-1 en casa en septiembre. En los últimos cinco encuentros, Portugal suma tres victorias, un empate y una derrota, con una diferencia de goles favorable.

Clasificación

Portugal terminó segundo en el Grupo K y Croacia segundo en el Grupo L, avanzando ambas a la ronda de 32.