Paraguay vs. Francia: detalles del partido

El partido se jugará el 4 de julio de 2026 a las 21:00 GMT (17:00 EST).

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Los favoritos se miden a unos matagigantes en un histórico reencuentro eliminatorio.

En octavos de final, el Philadelphia Stadium recibe a dos equipos con trayectorias opuestas. Didier Deschamps guía a una Francia dominante, favorita del torneo, que busca mantener su racha perfecta en la fase eliminatoria de Norteamérica.

Enfrente tendrá a la resistente Paraguay de Gustavo Alfaro, que sorprendió al eliminar a la tetracampeona Alemania en la ronda de 32. Aunque Francia cuenta con una gran profundidad ofensiva de élite, el recuerdo de su histórico duelo de octavos de final de 1998 —en el que Les Bleus necesitaron un dramático gol de oro de Laurent Blanc en el minuto 114 para doblegar a La Albirroja— demuestra que los sudamericanos disfrutarán del papel de outsiders.

Así llegaron ambos equipos

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Paraguay sorprendió al mundo al eliminar a Alemania en la ronda anterior. Tras el gol inicial del joven talento del Estrasburgo Julio Enciso, el equipo de Alfaro mostró una sólida defensa, forzó los penaltis y, gracias al portero Orlando Gill, avanzó de forma heroica.

Francia, por su parte, ha mostrado una trayectoria impecable: goleó a Irak y Noruega en la fase de grupos y venció 3-0 a Suecia en dieciseisavos. Con una delantera eléctrica, llega a Filadelfia lista para imponer su autoridad.

Además, recuperan piezas clave y mantienen su temible profundidad ofensiva.

La preparación táctica de los sudamericanos recibe un impulso: el creativo del Brighton, Diego Gómez, regresa tras cumplir sanción y formará pareja en el centro del campo con Andrés Cubas. En defensa, José Canale y el veterano Gustavo Gómez buscarán frenar a los galos.

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Francia llega con todos sus jugadores disponibles, salvo el delantero del Inter Marcus Thuram, con una leve molestia en la pantorrilla. El capitán Kylian Mbappé lidera la delantera en su lucha por el trono de goleadores, acompañado por la creatividad de Michael Olise, autor de cinco asistencias, a una del récord de Pelé en un mismo Mundial.

Las rápidas rotaciones por las bandas contra los disciplinados bloques bajos serán clave.

Francia buscará ampliar el campo con la velocidad de Ousmane Dembélé y Bradley Barcola para fijar a los laterales y crear espacios para Mbappé.

Paraguay responderá con un bloque defensivo muy disciplinado que ahogue los espacios centrales. Alfaro buscará saturar el centro del campo para cortar la salida de Tchouaméni y Rabiot y, a continuación, lanzar el contraataque por las bandas con Almirón y Enciso.

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Las estructuras consolidadas se enfrentan a la prueba definitiva

Paraguay debe mantener su portería a cero ante una delantera que ha marcado dos o más goles en 16 de sus últimos 17 partidos.

Francia deberá mantener la concentración en las transiciones y evitar relajarse ante una Paraguay capaz de convertir cada recuperación en un contraataque letal.

Posible once de Paraguay contra Francia

Gill; Cáceres, G. Gómez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gómez; Almirón, Avalos, Enciso

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Posible once de Francia contra Paraguay

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Estadísticas clave del Paraguay-Francia

Paraguay se ha clasificado en una eliminatoria por segunda vez. Su único éxito anterior, en cinco intentos antes de su triunfo contra Alemania, también se produjo en la tanda de penaltis contra Japón en los octavos de final de 2010, tras un empate a 0-0.

El tanto de Julio Enciso ante Alemania fue el primero de Paraguay en eliminatorias, tras cinco partidos sin anotar.

Su más reciente duelo mundialista ante una selección sudamericana fue la final de 2022, perdida en penaltis contra Argentina. Antes de eso, no caía ante un equipo de la CONMEBOL ni en el tiempo reglamentario ni en penaltis desde la fase de grupos de 1978, cuando perdió 2-1 también ante Argentina.

Francia ha ganado sus cuatro primeros partidos en un Mundial por segunda vez (la anterior fue en 1998). Luego empató 0-0 con Italia en cuartos y avanzó en los penaltis.

Es el primer equipo en la historia del Mundial que marca tres o más goles en cinco partidos seguidos.

Ante Suecia, Kylian Mbappé alcanzó siete partidos con dos o más goles en la Copa del Mundo, máximo entre todos los jugadores.

Convocatoria de 26 jugadores de Paraguay

Porteros: Gatito Fernández, Orlando Gill, Gastón Olveira

Defensas: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Júnior Alonso, Omar Alderete, José Canale, Alexandro Maidana

Centrocampistas: Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra, Braian Ojeda, Maurício Magalhães, Gustavo Caballero

Delanteros: Alex Arce, Miguel Almirón, Isidro Pitta, Ramón Sosa, Gabriel Ávalos, Antonio Sanabria, Julio Enciso

Convocatoria de 26 jugadores de Francia

Porteros: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Defensas: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano

Centrocampistas: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Delanteros: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Kylian Mbappé, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram

Noticias y plantillas

Gustavo Alfaro no ha reportado bajas por lesión o sanción en Paraguay, ni ha revelado la alineación. Se actualizará esta información cerca del inicio del partido.

Didier Deschamps tampoco tiene bajas confirmadas. El seleccionador alineó un once consolidado contra Suecia con Mbappé, Olise, Dembélé y Barcola, y no hay indicios de cambios significativos. Cualquier novedad se actualizará aquí antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 8 A. Tchouameni

Estado de forma

Paraguay llega con un balance reciente irregular: ganó tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 1-1 ante Alemania en la fase de grupos del Mundial, marcador que le bastó para avanzar. También venció 1-0 a Turquía y 4-0 a Nicaragua, pero una derrota 4-1 contra Estados Unidos y un empate sin goles con Australia reflejan su inconsistencia. En total marcó seis goles y encajó cinco.

Francia encadena cinco triunfos consecutivos: venció 3-0 a Suecia en dieciseisavos y, antes, superó a Noruega, Irak y Senegal en la fase de grupos. Fuera del Mundial, derrotó 3-1 a Irlanda del Norte en un amistoso. Marcó 14 goles y encajó solo 2, dejando su portería a cero en dos ocasiones.

Historial de enfrentamientos

El historial es breve y favorece a Francia: ganó 5-0 en 2017, empató 1-1 en 2014 y 0-0 en 2008.

Clasificación

Paraguay terminó tercero en el Grupo D, mientras que Francia encabezó el Grupo I.