Previa del partido Nueva Zelanda vs. Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo G BC Place Vancouver

Nueva Zelanda vs. Egipto: 21 de junio de 2026, 21:00 EST (22 de junio, 01:00 GMT).

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Nueva Zelanda vs. Egipto: contexto del partido

El partido en el oeste de Canadá es clave: ambos equipos buscan romper el empate del Grupo G. Tras empatar en la primera jornada —Egipto 1-1 con Bélgica en Seattle y Nueva Zelanda 2-2 con Irán en Los Ángeles—, el margen de error en el BC Place de Vancouver es mínimo. Ambos equipos llegan al norte sabiendo que la recuperación física y el impulso anímico después de esos duros encuentros definirán sus opciones de avanzar.

El técnico Hossam Hassan busca afianzar un bloque sólido y disciplinado, liderado por Mohamed Salah, capaz de lanzar transiciones rápidas y definir con precisión en el área. Del otro lado está Nueva Zelanda, dirigida por Darren Bazeley, un equipo resistente y aguerrido que ya le ganó dos veces el marcador a Irán. Los All Whites imponen con su físico y presionan alto.

En el moderno BC Place, será una partida de ajedrez táctico: ningún error defensivo en el centro del campo y mucha velocidad en la transición. Egipto buscará confirmar su superioridad técnica, mientras que Nueva Zelanda apostará por su velocidad por las bandas. El pase a la siguiente ronda estará en juego desde el primer minuto.

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¿Cómo les fue en la primera jornada?

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Bélgica 1-1 Egipto

El equipo de Hossam Hassan mostró gran disciplina táctica y arrancó un valioso 1-1 ante los gigantes europeos en Seattle. En el minuto 19, Emam Ashour aprovechó un pase de Mohamed Salah y batió a Thibaut Courtois. Egipto defendió con orden hasta que, en el 66’, Lukaku forzó un autogol de Hany. El 1-1 mantiene vivas las ilusiones del grupo.

Irán 2-2 Nueva Zelanda

El conjunto de Darren Bazeley mostró gran ambición ofensiva en Los Ángeles, aunque terminó insatisfecho tras desperdiciar dos veces la ventaja y empatar 2-2 con Irán. Los All Whites soñaron desde el minuto 6, cuando Elijah Just les adelantó con una presión intensa que desconcertó a los gigantes asiáticos. Irán igualó de nuevo, pero Just respondió con un segundo gol al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, el desgaste defensivo permitió el 2-2 en el 63’. Aun así, el esfuerzo colectivo fortalece a los oceánicos de cara a la segunda jornada.

¿Qué ajustes tácticos deben hacer ambos entrenadores?

Nueva Zelanda (Darren Bazeley): afianzar el bloque central y organizar el descanso defensivo.

Su estilo de ataque rápido y valiente ya les dio dos goles, gracias a la explosividad por las bandas y a la precisión de Elijah Just.

Sin embargo, debe corregir las lagunas defensivas que le costaron la victoria. Ante Irán, el equipo perdió compactación en las transiciones y dejó espacios entre líneas. Ante una selección egipcia capaz de aguantar la presión y golpear al contraataque, quedarse demasiado expuestos o perder el balón de forma innecesaria puede ser letal. Bazeley debe reforzar el doble pivote para proteger a los centrales y cerrar los espacios a los balones en profundidad antes de que Egipto lance sus transiciones.

Egipto (Hossam Hassan): Velocidad de transición en el centro del campo y apoyo ofensivo por las bandas

Su sólida defensa neutralizó a la estrella belga en Seattle y, gracias a un bloque bajo y compacto, consiguió el primer punto.

Sin embargo, la segunda jornada exige un cambio radical en la forma en que Egipto usa el balón tras recuperarlo. Mantener una actitud pasiva durante 90 minutos ante una selección neozelandesa física y enérgica es insostenible y provocará fatiga en las bandas. El ajuste táctico de Hassan debe centrarse en el motor del equipo: Emam Ashour y el centro del campo deben impulsar el balón hacia delante con mayor velocidad. Al contraatacar, deben apoyar por las bandas a Mohamed Salah; los laterales deben superponerse y estirar el campo para explotar los espacios que deje Nueva Zelanda al avanzar.

¿Hay novedades en la convocatoria para el segundo partido?

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Noticias del equipo de Nueva Zelanda

Su principal reto es mantener la frescura física y el impulso anímico del grupo tras el exigente 2-2 ante Irán, del que salieron sin lesiones graves.

El legendario capitán y máximo goleador, Chris Wood, liderará de nuevo el ataque tras su asistencia en la primera jornada. La duda está en las bandas: Elijah Just, autor de los dos goles ante Irán, tiene su sitio garantizado en el once. Sin embargo, Bazeley podría realizar pequeños cambios en el centro del campo para ganar profundidad ante el bloque bajo de Egipto. Jugadores dinámicos como Sarpreet Singh —que ya superó sus problemas físicos— y Ben Old aprietan para tener más minutos y desequilibrar desde el inicio.

Noticias del equipo de Egipto

Hossam Hassan lidia con la recuperación física tras el desgaste ante Bélgica.

En defensa, preocupa la recuperación mental y física de Mohamed Hany tras su autogol. La pareja de centrales, Hamdi Fathy y Yasser Ibrahim, salió ilesa y formará un bloque bajo con el lateral izquierdo Ahmed Fotouh. Bajo los palos, Mostafa Shobeir mantendrá su puesto tras su brillante actuación ante los belgas; su comunicación será clave para contener el juego aéreo neozelandés.

La pieza clave sigue siendo el capitán Mohamed Salah, que se mantuvo en la derecha y dio una asistencia decisiva antes de ser sustituido. Arriba, la duda es quién completa el tridente: con el delantero Omar Marmoush consolidado, se espera más producción del extremo izquierdo Mostafa Ziko para aliviar la dependencia de Salah en las transiciones.

Duelos clave entre Nueva Zelanda y Egipto

Ambas selecciones suman un punto tras sus empates en la primera jornada. Este partido del Grupo G en Vancouver se decidirá por los duelos individuales en el campo. Los entrenadores buscarán aprovechar las debilidades expuestas en la primera ronda.

Chris Wood vs. Yasser Ibrahim

El legendario capitán y máximo goleador de Nueva Zelanda es el referente físico y aéreo de la delantera de Darren Bazeley. En la primera jornada ya demostró su capacidad de aguantar el balón y asistir a Elijah Just en el primer gol ante Irán. Para superar el sólido y disciplinado bloque bajo de Egipto, Wood deberá fijar a los centrales, ganar los balones aéreos y abrir espacios para los mediocampistas que llegan de segunda línea.

Su marcador será el central del Al Ahly Yasser Ibrahim, quien mostró disciplina defensiva ante Bélgica. El bloque bajo egipcio resistió en Seattle, pero sufrió ante la presión física de Lukaku en la recta final. Ibrahim deberá mantener concentración y comunicación constantes para no ceder ni en el juego aéreo ni en los movimientos de Wood, pues cualquier espacio abierto beneficiaría a los extremos neozelandeses.

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Mohamed Salah vs. Liberato Cacace y Michael Boxall

El corazón creativo de Egipto, Mohamed Salah, dominó las transiciones ante Bélgica y abrió a la defensa europea con una asistencia clave a Emam Ashour. Contra Nueva Zelanda deberá sortear la presión inicial y lanzar rápidas transiciones por su banda derecha. Si recibe espacio, su recorte hacia adentro desequilibrará a la defensa y forzará coberturas.

Para frenarlo, la pareja defensiva izquierda de Nueva Zelanda —el lateral Liberato Cacace y el central Michael Boxall— deberá coordinarse a la perfección. Cacace no debe subir demasiado, y Boxall debe cubrir con agresividad los espacios que deja al recortar Salah con su izquierda. Cortar sus pases desde el principio es clave para evitar que Egipto ignore el mediocampo neozelandés y acorrala a su defensa.

Noticias y plantillas

La selección de Nueva Zelanda, dirigida por Darren Bazeley, no tiene lesiones ni sanciones confirmadas. La alineación aún no se ha dado a conocer y se esperan actualizaciones cercanas al partido.

El técnico de Egipto, Hossam Hassan, tampoco ha revelado su once inicial y no se reportan lesiones ni sanciones de los Faraones. Más detalles se conocerán en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

En sus últimos cinco partidos tiene una victoria, un empate y tres derrotas: empató 2-2 con Irán en su debut mundialista el 16 de junio, venció 4-1 a Chile en marzo y perdió 1-0 con Inglaterra, 4-0 con Haití y 2-0 con Finlandia. Ha marcado siete goles y encajado nueve.

Egipto, por su parte, suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Empató 1-1 con Bélgica en su debut mundialista el 15 de junio, venció 1-0 a Rusia en mayo y 4-0 a Arabia Saudí en marzo. Antes, cayeron 2-1 ante Brasil el 6 de junio y empataron 0-0 con España. En esos cinco duelos marcaron seis goles y recibieron tres.

Historial de enfrentamientos

NZL Último partidos EGY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Egipto 1 - 0 Nueva Zelanda 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único duelo registrado, un amistoso el 22 de marzo de 2024, acabó 1-0 a favor de Egipto. No hay más datos.

Clasificación



