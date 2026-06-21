Previa del partido Nueva Zelanda vs. Egipto en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Nueva Zelanda vs. Egipto: detalles del partido

World Cup - Copa del Mundo - Grupo G BC Place Vancouver

El partido se jugará el 21 de junio de 2026 a las 21:00 EST y el 22 de junio de 2026 a las 01:00 GMT.

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Nueva Zelanda vs. Egipto: contexto del partido

El partido en el oeste de Canadá es clave: ambos equipos buscan romper el empate en el Grupo G. Tras empatar en la primera jornada —Egipto 1-1 Bélgica en Seattle y Nueva Zelanda 2-2 Irán en Los Ángeles—, el margen de error en el BC Place de Vancouver es mínimo. Ambos equipos llegan con la necesidad de recuperar fuerzas y mantener la moral alta tras sus intensos debuts.

El técnico egipcio, Hossam Hassan, debe afianzar un equipo que contuvo con orden el ataque belga. Contará con su capitán, Mohamed Salah, para acelerar las transiciones, estirar a la defensa rival y acertar en el último tercio. Del otro lado está Nueva Zelanda, equipo sólido y luchador dirigido por Darren Bazeley. Los All Whites ya mostraron su valor al adelantarse dos veces ante Irán y cuentan con un esquema agresivo y una gran ventaja física que brilla bajo disciplina.

En el moderno BC Place, el partido será una partida de ajedrez táctico donde la comunicación en el centro del campo y la velocidad en la transición ofensiva marcarán la diferencia. Egipto busca confirmar su superioridad técnica, mientras Nueva Zelanda amenaza con su velocidad por las bandas. El pase a octavos estará en juego desde el primer minuto. Cómo ver el partido y opciones de streaming

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¿Cómo les fue en la primera jornada?

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Bélgica 1-1 Egipto

El equipo de Hossam Hassan mostró gran disciplina táctica y arrancó un valioso 1-1 ante los belgas en Seattle. En el minuto 19, Emam Ashour recibió un pase de Mohamed Salah —que celebraba su cumpleaños— y batió a Thibaut Courtois. Egipto defendió con orden hasta que, en el 66’, Lukaku forzó un autogol de Hany. El 1-1 final mantiene vivas las ilusiones del grupo.

Irán 2-2 Nueva Zelanda

El conjunto de Darren Bazeley mostró gran ambición en Los Ángeles, pero terminó con un empate 2-2 que dejó cierto regusto amargo. Los All Whites soñaron desde el minuto 6, cuando Elijah Just marcó tras una presión intensa que desorientó a los asiáticos. Irán igualó de nuevo, pero Just respondió con un segundo gol al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, el desgaste defensivo provocó el 2-2 en el 63’. Aun así, el esfuerzo colectivo fortalece a los oceánicos de cara a la segunda jornada.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Nueva Zelanda (Darren Bazeley)

Bazeley no debe cambiar el valiente y vertiginoso estilo ofensivo que yales hizo dominar a Irán en Los Ángeles. La velocidad por las bandas y los movimientos precisos de Elijah Just desbordaron a la defensa asiática y confirmaron que Nueva Zelanda cuenta con potencia suficiente para inquietar a cualquier rival.

Sin embargo, debe corregir las fisuras defensivas que le costaron la victoria. Ante Irán, el equipo perdió orden en las transiciones y dejó espacios entre líneas. Ante una selección egipcia capaz de absorber la presión y contraatacar con rapidez, cualquier pérdida de balón o posición adelantada puede resultar letal. Bazeley debe reforzar el doble pivote para proteger a los centrales y cerrar los espacios por detrás.

Egipto (Hossam Hassan)

Su ordenado sistema defensivo neutralizó a la estrella belga en Seattle: bloque bajo, espacios reducidos y disciplina táctica le dieron el primer punto.

En la segunda jornada, Egipto debe cambiar cómo juega con el balón tras recuperarlo. Mantener una actitud pasiva 90 minutos ante una Nueva Zelanda física y enérgica provocará fatiga en las bandas. El técnico Hassan debe activar el motor del equipo: Emam Ashour y el mediocampo deben impulsar el balón hacia delante con mayor velocidad. En los contraataques, deben apoyarlo por las bandas para que no quede aislado ante los centrales rivales; los laterales tienen que superponerse y estirar el campo con agresividad, aprovechando los espacios que deje la defensa neozelandesa al avanzar.

¿Hay novedades en la convocatoria para la segunda jornada?

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Noticias del equipo de Nueva Zelanda

Su principal reto es mantener la frescura física y el impulso anímico del grupo tras el exigente 2-2 ante Irán, del que salieron sin lesiones graves.

El legendario capitán y máximo goleador, Chris Wood, liderará de nuevo el ataque tras su asistencia en la primera jornada. La duda está en las bandas: Elijah Just, autor de los dos goles ante Irán, tiene su puesto garantizado. Para ganar profundidad ante el bloque bajo de Egipto, Bazeley podría rotar en el centro del campo. Sarpreet Singh, ya recuperado, y Ben Old aprietan para sumar minutos desde el inicio y desequilibrar a los gigantes africanos.

Noticias del equipo egipcio

Hossam Hassan lidia con la recuperación física de su plantel tras el desgaste ante Bélgica.

En defensa, preocupa la recuperación mental y física de Mohamed Hany tras su autogol. La pareja de centrales, Hamdi Fathy y Yasser Ibrahim, salió ilesa y será clave para organizar el bloque bajo junto al lateral izquierdo Ahmed Fotouh. Bajo los palos, Mostafa Shobeir mantendrá su puesto tras su brillante actuación ante los belgas; su comunicación será clave para contener el juego aéreo neozelandés.

La pieza clave sigue siendo el capitán Mohamed Salah, que se mantuvo en la derecha y dio una asistencia para el gol de Emam Ashour antes de ser sustituido. Arriba, Omar Marmoush mantiene su puesto tras un partido complicado, mientras que Mostafa Ziko, en la izquierda, deberá aportar más para evitar que todo el peso recaiga en Salah en las transiciones.

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Duelos clave entre Nueva Zelanda y Egipto

Ambas selecciones suman un punto tras empatar en la primera jornada, así que este partido del Grupo G en Vancouver se decidirá por los duelos individuales. Los entrenadores buscarán explotar las debilidades expuestas en ese primer encuentro.

Chris Wood vs. Yasser Ibrahim

El capitán y máximo goleador de Nueva Zelanda es el referente aéreo de su selección. En la primera jornada ya demostró su capacidad de aguantar el balón y asistir a Elijah Just en el primer gol ante Irán. Contra el sólido bloque bajo de Egipto, su presencia física será clave para fijar a los centrales, ganar los balones aéreos y abrir espacios para los mediocampistas.

Su marcador será el central del Al Ahly, Yasser Ibrahim, quien ya mostró disciplina defensiva ante Bélgica. Aunque el bloque bajo egipcio resistió la mayoría del partido en Seattle, mostró pequeñas fisuras ante la presión directa de Lukaku en la recta final. Ibrahim deberá mantener concentración y comunicación constantes para no ceder ni en el juego aéreo ni ante los movimientos de Wood, pues cualquier desajuste abriría espacios a los extremos neozelandeses.

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Mohamed Salah vs. Liberato Cacace y Michael Boxall

El capitán Mohamed Salah, alma creativa de Egipto, dirigió las transiciones ante Bélgica y rompió la defensa europea con una asistencia decisiva para Emam Ashour. Ante Nueva Zelanda deberá eludir la presión en el medio y lanzar transiciones rápidas por su banda derecha. Si recibe con tiempo y espacio en el último tercio, su corte hacia adentro desequilibrará a la defensa y forzará coberturas.

Para frenarlo, la pareja defensiva neozelandesa —el lateral izquierdo Liberato Cacace y el central Michael Boxall— deberá coordinarse a la perfección. Cacace no debe subir demasiado en sus desbordes y Boxall tendrá que cubrir con agresividad los espacios que deje al cerrarse Salah. Cortar sus líneas de pase desde el principio es clave para evitar que Egipto eluda el pivote neozelandés y acorralen a su defensa.

Noticias de los equipos y plantillas

La selección de Nueva Zelanda, dirigida por Darren Bazeley, no reporta lesiones ni sanciones. La alineación aún no se ha dado a conocer y más detalles se confirmarán cerca del inicio del partido.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, tampoco ha revelado su once inicial y, de momento, no se reportan lesiones ni sanciones de los «Faraones». Más detalles sobre la convocatoria llegarán en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

En sus últimos cinco partidos ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas: 2-2 ante Irán en su debut mundialista el 16 de junio, 4-1 a Chile en marzo, y derrotas 1-0 con Inglaterra, 4-0 con Haití y 2-0 con Finlandia. Ha marcado siete goles y encajado nueve.

Egipto, por su parte, suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Empató 1-1 con Bélgica en su debut mundialista el 15 de junio, antes venció 1-0 a Rusia y 4-0 a Arabia Saudí. Antes, cayeron 2-1 ante Brasil el 6 de junio y empataron 0-0 con España. En esos cinco duelos marcaron seis goles y encajaron tres.

Historial de enfrentamientos directos

NZL Último partidos EGY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Egipto 1 - 0 Nueva Zelanda 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Ambas selecciones se midieron el 22 de marzo de 2024 en un amistoso que Egipto ganó 1-0. No hay más registros de enfrentamientos previos.

Clasificación



