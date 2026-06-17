Previa del partido Noruega - Senegal de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo I New York/New Jersey Stadium

El partido entre Noruega y Senegal comenzará el 22 de junio de 2026 a las 20:00 EST (00:00 GMT).

Contexto del partido

Noruega debutó con un 4-1 sobre Irak, con dos goles de Erling Haaland.

Los Leones de Teranga mostraron peligro al contraataque ante Francia, subcampeona en 2022, pero cayeron 3-1 frente a los campeones de 2018. Aun así, pueden inquietar a Noruega con su trío ofensivo veloz: Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané.

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Claves de Noruega y perfil del seleccionador

Erling Haaland liderará la ofensiva, mientras que Alexander Sørloth aportará potencia física.

Será la referencia ofensiva, mientras Alexander Sørloth le acompañará en una delantera física y presionante. Detrás, Martin Ødegaard, del Arsenal, dirigirá el juego como creativo principal. En el medio, Sander Berge aportará trabajo defensivo, y la pareja de centrales, Leo Østigård y Kristoffer Ajer, protegerá al portero Ørjan Nyland. El seleccionador Ståle Solbakken apuesta por un 4-3-3 de alta presión que ahoga la salida de balón rival y busca el control mediante la intensidad física y técnica. Su defensa de cuatro mantiene una disciplina posicional estricta, respaldada por un pivote incansable que libera a Ødegaard para que dirija el juego en el último tercio.

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Jugadores clave de Senegal y perfil del seleccionador

El trío que milita en Arabia Saudí —Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y Edouard Mendy— forma la columna vertebral de una sólida selección senegalesa. Mané, posiblemente el jugador más emblemático del país, liderará el ataque. Mendy defenderá la portería y su excompañero en el Chelsea, Koulibaly, dirigirá la defensa de cuatro. También destacan el centrocampista del Tottenham Pape Sarr y el delantero del Bayern de Múnich Nicolas Jackson, cedido por el Chelsea.

El actual seleccionador, Pape Thiaw, reemplazó a Aliou Cissé en diciembre de 2024 y guió al equipo a la victoria en la Copa Africana de Naciones de 2025, aunque los Leones de Teranga abandonaron el partido en protesta y Marruecos ganó 3-0.

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Posible once de Noruega

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Posible once de Senegal

Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhite, Diouf; Camara, Gana Gueye, Papa Gueye; Sarr, Jackson, Mané.

Convocatoria de 26 jugadores de Noruega:

Porteros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defensas: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bolonia), Leo Skiri Ostigard (Génova), Sondre Langas (Derby County) y Henrik Falchener (Viking).

Centrocampistas: Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thilo Kehrer (Rangers).

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Convocatoria de 26 jugadores de Senegal:

Porteros: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Niza), Mory Diaw (Le Havre).

Defensas: Krepin Diatta (Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Centrocampistas: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mónaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern de Múnich).

Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern de Múnich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (París Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Noticias de los equipos y convocatorias

El seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, aún no ha confirmado el once inicial ni reportado lesiones o sanciones. Más detalles se ofrecerán cerca del inicio del partido.

El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, tampoco ha revelado su once inicial y, de momento, no hay lesiones ni sanciones. Más detalles se confirmarán cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Resultados

Noruega ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue un 1-1 contra Marruecos el 7 de junio, tras vencer 3-1 a Suecia el 1 de junio. Antes, empató 0-0 con Suiza en marzo y derrotó 4-1 a Italia en la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial 2025. Su única derrota fue 2-1 contra Países Bajos en marzo. Marcó 13 goles y encajó cuatro en esa serie.

Senegal ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2 de sus últimos 5 encuentros. Su más reciente fue un 0-0 ante Arabia Saudí el 9 de junio, después de caer 3-2 contra Estados Unidos el 31 de mayo. Antes, en marzo, venció 3-1 a Gambia y 2-0 a Perú. Su peor resultado fue la derrota 3-0 contra Marruecos en la Copa Africana de Naciones, en enero de 2026.

Historial de enfrentamientos directos

NOR Último partidos SEN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Senegal 2 - 1 Noruega 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Ambos se han enfrentado una vez: Senegal ganó 2-1 en un amistoso el 1 de marzo de 2006.

Clasificación

En el Grupo I, Noruega es tercera y Senegal cuarta antes de este encuentro.