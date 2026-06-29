Previa del partido México-Ecuador de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Mexico City Stadium

México vs. Ecuador se jugará el 30 de junio de 2026 a las 21:00 (EST) o a las 02:00 (GMT).

México recibe a Ecuador en la ronda de 32 del Mundial.

México, anfitrión del torneo, vuelve al emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México. El ganador se medirá a Inglaterra o a la República Democrática del Congo en octavos de final. ¿Qué aficionados celebrarán la victoria al final del partido?

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La casi perfecta selección de México será difícil de batir

El equipo de Javier Aguirre ganó los tres partidos de la fase de grupos sin encajar gol y llega con seis victorias seguidas. No pierde desde el último partido de 2025: desde entonces, suma nueve triunfos y dos empates. En ese tramo solo ha recibido dos goles. «El Tri» quiere, al menos, igualar los cuartos de final de 1970 y 1986, cuando también organizó el evento. Es la primera nación que lo organiza tres veces. Aguirre podría alinear al joven Gilberto Mora, de 17 años, quien ya hizo historia ante la República Checa como el mexicano más joven en ser titular en un Mundial, aunque lo más probable es que el prometedor jugador de Tijuana entre desde el banquillo.

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Ecuador se cuela por la puerta trasera

La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece, arrancó lento en la fase de grupos y no marcó en sus dos primeros duelos. Sin embargo, en el momento clave remontó a Alemania en el cierre y avanzó como el mejor tercero. Ese triunfo cortó una racha de nueve partidos sin vencer a equipos europeos. Su único precedente en eliminatorias fue la derrota 1-0 ante Inglaterra en 2006. Esta es apenas la segunda vez que superan la fase de grupos, así que, si buscan un héroe, Nilson Angulo podría serlo: el jugador del Sunderland, de 23 años, ha marcado en tres de sus últimas seis apariciones con la selección.

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Posible once de México

Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutiérrez; Alvarado, Jiménez, Quiñones.

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Posible once de Ecuador

Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Estadísticas clave del México-Ecuador

México no ha encajado ningún gol a partir del minuto 47 en ninguno de sus últimos 11 partidos.

Como anfitrión en un Mundial, México solo ha perdido 1 de sus 12 partidos (8 victorias y 3 empates).

Ecuador no ha encajado 2 o más goles en ninguno de sus últimos 26 partidos.

En 13 de sus últimos 16 partidos, Ecuador ha visto menos de 2,5 goles.

Se han enfrentado 28 veces: 17 triunfos de México, 4 de Ecuador y 7 empates.

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Convocatoria de 26 jugadores de México

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Jorge Sánchez (PAOK), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv), Johan Vázquez (Génova), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ).

Centrocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Álvarez (West Ham), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo de Moscú).

Delanteros: César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Guillermo Martínez (UNAM), Armando González (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham).

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Convocatoria de 26 jugadores de Ecuador

Porteros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defensas: Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (París Saint-Germain), Pervis Estupinán (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Ángel Preciado (Atlético Mineiro).

Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Páez (River Plate, cedido por Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Delanteros: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arévalo (Stuttgart).

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Noticias de los equipos y plantillas

México, dirigido por Javier Aguirre, no tiene lesiones ni sanciones confirmadas. Aún no se revela la alineación probable. Ecuador, bajo Sebastián Beccacece, tampoco reporta bajas o problemas disciplinarios. Se actualizará la información cerca del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma actual

Historial de enfrentamientos

Su último duelo fue un amistoso en octubre de 2025 que terminó 1-1. Antes, empataron 0-0 en la Copa América de julio de 2024. En los últimos cinco encuentros, México ha ganado dos, Ecuador uno y ha habido dos empates. México venció 3-2 en un amistoso de 2019 y Ecuador ganó 3-2 en 2021.

Clasificación

México terminó primero en el Grupo A, mientras que Ecuador quedó tercero en el Grupo E.