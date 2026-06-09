Previa del partido Irak - Noruega de la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Irak y Noruega se enfrentarán el 16 de junio de 2026 a las 22:00 GMT (18:00 EST).

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Irak vs. Noruega: contexto del partido

El encuentro en Massachusetts es clave para dos equipos que quieren empezar con fuerza en uno de los grupos más duros del torneo. Con las expectativas en alza, el técnico de Irak, Graham Arnold, confía en que su plantilla, trabajadora y bien estructurada, pueda sorprender al mundo gracias a su disciplina y al talento del delantero Aymen Hussein. Enfrente tendrá a una Noruega explosiva y físicamente dominante, dirigida por Ståle Solbakken y sustentada por la potencia de Erling Haaland y Martin Ødegaard. En el imponente Gillette Stadium de Boston, el partido se perfila como uno de los más atractivos de la primera jornada.

Con rivales de la talla de Francia y Senegal en el Grupo I, un tropiezo inicial podría ser decisivo. Irak ve el encuentro como la ocasión ideal para mostrar su evolución táctica bajo el mando de Arnold y lograr un resultado histórico para una nación que regresa al Mundial por primera vez desde 1986. Noruega, ávida de aprovechar su generación dorada, busca dejar huella en su primer Mundial desde 1998. Bajo los focos de Foxborough, la solidez defensiva, el control del juego y la gestión de errores serán clave para llevarse la valiosa victoria inicial.

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La agotadora maratón de Irak hacia el gran escenario

Irak disputó un récord de 21 partidos de clasificación: comenzó con seis victorias seguidas en la segunda ronda y luego superó un exigente grupo en la tercera.

Tras un final igualado, Irak superó las fases decisivas de la AFC y venció 3-2 a Emiratos Árabes Unidos en la repesca continental. En la repesca interconfederaciones, disputada en Monterrey, Irak venció 2-1 a Bolivia con gol de penalti de Amir Al-Ammari en el 90', logrando el último billete para la Copa del Mundo tras 40 años de ausencia.

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La impecable actuación continental de Noruega

Mientras Irak superaba un largo proceso eliminatorio, Noruega mostró un dominio total en su grupo de la UEFA, donde superó a Italia y a otros rivales para avanzar con autoridad.

Con un balance perfecto de ocho victorias en otros tantos partidos, bajo la meticulosa dirección de Ståle Solbakken, los nórdicos lideraron el grupo con 24 puntos. La delantera, liderada por Erling Haaland —16 goles, cinco de ellos a Moldavia—, apoyada por la visión de Martin Ødegaard, garantizó el regreso noruego al gran escenario por primera vez desde 1998.

Noticias de los equipos: Irak vs Noruega

Noticias del equipo de Irak

Los Leones de Mesopotamia arribaron a Boston tras una agotadora pero triunfal eliminatoria que culminó con la victoria en la repesca interconfederativa. El técnico Graham Arnold convocó a 26 jugadores, un grupo cohesionado que combina experiencia internacional y talento local. Pese a la gran expectativa en Irak, su sólido sistema defensivo llega unido al pitido inicial.

El referente ofensivo es el veterano goleador Aymen Hussein, cuya presencia física y olfato en el área liderarán el ataque. Por detrás, Ali Jasim aportará creatividad desde la banda y el mediocampista Amir Al-Ammari se encargará de equilibrar el juego. En defensa, Rebin Sulaka y Zaid Tahseen liderarán la retaguardia ante el regreso del capitán y portero Jalal Hassan.

Noticias del equipo de Noruega

Noruega llegó a Massachusetts con una plantilla de 26 jugadores, sólida, motivada y explosiva, tras una fase de clasificación europea perfecta. El ambiente en la concentración es muy positivo y la filosofía del seleccionador, Ståle Solbakken, funciona a pleno rendimiento. Además, la columna vertebral del equipo, con todos sus jugadores clave en plenas condiciones, promete un ataque demoledor.

Erling Haaland liderará el ataque como el goleador más temido del torneo, mientras Alexander Sørloth podría acompañarlo o apoyarlo desde la banda en una delantera intensa y de alta presión. Detrás, Martin Ødegaard, del Arsenal, será el creativo desde el mediocampo. En el doble pivote, Sander Berge aportará trabajo defensivo, mientras la pareja de centrales Leo Østigård y Kristoffer Ajer organizará la defensa para resguardar al experimentado portero Ørjan Nyland.

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Graham Arnold (Irak)

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Competitivo, estructurado y motivador, Arnold ha impuesto disciplina táctica y solidez defensiva a una Irak con talento pero a menudo descoordinada. Tras su exitoso paso por Australia, ha unificado a los Leones de Mesopotamia con una cultura de “el equipo es lo primero” y un sistema que aprovecha su intensidad y físico.

Tácticamente es pragmático: defiende con orden, compacto, y lanza transiciones rápidas. Suele usar un 4-2-3-1 o un 4-3-3 con dos mediocampistas que resguardan la defensa y cortan pases. Bajo su mando, Irak evita riesgos innecesarios en la salida de balón, busca pases rápidos a las bandas y aprovecha la presencia de Aymen Hussein para mantener el control. Su mayor desafío en Boston será mantener la concentración defensiva ante un ataque de primer nivel, reducir errores individuales y golpear en el contraataque.

Ståle Solbakken (Noruega)

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Ståle Solbakken ha liberado el potencial de la nueva generación dorada de Noruega, devolviendo al equipo a los grandes torneos con una campaña de clasificación contundente. Su meticulosidad combina disciplina defensiva con ataques creativos y letales.

Solbakken apuesta por un 4-3-3 agresivo y de alta presión para asfixiar la construcción rival y dominar físicamente el partido. Su defensa mantiene una disciplina posicional estricta, respaldada por un pivote incansable que libera a Martin Ødegaard para marcar el ritmo en el último tercio. Al recuperar el balón, busca pases directos y verticales para aprovechar la potencia de Erling Haaland. En este debut de alto riesgo, su meta será romper el bloque central de Irak, mantener una defensa alta y usar su superioridad física para asegurar el triunfo.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Plantilla de Irak para el Mundial

Porteros: Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib

Defensas: Hussein Ali, Akam Hashim, Ahmed Yahya, Merchas Doski, Mustafa Saadoon, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Frans Putros, Manaf Younis

Centrocampistas: Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Ali Jasim, Kevin Yakob, Aimar Sher, Zid Ismael

Delanteros: Ali Al-Hamadi, Mohanad Ali, Ali Yousif, Aymen Hussein, Marko Farji

Plantilla de Noruega para el Mundial

Porteros: Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Defensas: Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås

Centrocampistas: Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes

Delanteros: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen, Oscar Bobb, Antonio Nusa

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Duelos clave entre Irak y Noruega

Aymen Hussein vs. Leo Østigård: batalla de pesos pesados en el área. Hussein, referente físico de los Leones de Mesopotamia y artífice de la clasificación iraquí, destaca por su fuerza, su dominio aéreo y su olfato en la zona de definición. El central noruego, agresivo y resistente, deberá emplear su oportunismo, potencia y dominio aéreo para frenarlo.

Erling Haaland frenteal muro defensivo de Irak: el delantero noruego, autor de 16 goles en la fase de clasificación, intentará aprovechar los espacios y desafiará las líneas con su temible aceleración. Sin embargo, se topará con una zaga central iraquí muy sincronizada y comprometida, liderada por Rebin Sulaka y Zaid Tahseen. ¿Bastarán su potencia y eficacia para romper un bloque asiático compacto que se apoya en una disciplina colectiva férrea?

Martin Ødegaard vs. Amir Al-Ammari: duelo táctico en el mediocampo. Ødegaard, cerebro creativo y capitán de Noruega, desafía con su visión, técnica y resistencia. Al-Ammari, con gran disciplina táctica y excelentes intercepciones, deberá frenar su ritmo, cerrar líneas de pase y lanzar rápidas transiciones.

Noticias y plantillas

El técnico de Irak, Graham Arnold, aún no ha revelado la alineación probable y no se han reportado lesiones ni sanciones. Más actualizaciones se proporcionarán cerca del inicio del partido.

El técnico noruego, Staale Solbakken, tampoco ha revelado el once y no hay lesiones ni sanciones confirmadas. Habrá actualizaciones cuando se dispongan.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Irak ha ganado 2 y perdido 2 de sus últimos 5 partidos, con 1 empate. Su más reciente fue 1-1 ante España el 4 de junio, cierre positivo de su preparación. Antes, venció 2-1 a Bolivia en un clasificatorio interconfederal y 1-0 a Andorra en un amistoso. Sus dos derrotas fueron en la Copa Árabe de la FIFA en diciembre de 2025: 1-0 ante Jordania y 2-0 ante Argelia.

En sus últimos cinco partidos, Noruega ha ganado dos, empatado dos y perdido uno. Su más reciente fue un 1-1 ante Marruecos el 7 de junio, después de vencer 3-1 a Suecia el 1 de junio. También igualó 0-0 con Suiza en marzo y derrotó 4-1 a Italia en la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial 2025. Su única derrota fue 2-1 contra Países Bajos en marzo. Marcó 13 goles y encajó cuatro en estos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos anteriores entre Irak y Noruega en la base de datos disponible. Actualmente no hay datos de enfrentamientos directos para este partido.

Clasificación

En el Grupo I, Irak es segunda y Noruega tercera antes de su debut.