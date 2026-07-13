Previa del partido Inglaterra-Argentina del Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Inglaterra vs. Argentina: detalles del partido

World Cup - Semifinales Atlanta Stadium

El partido entre Inglaterra y Argentina dará comienzo el 15 de julio de 2026 a las 19:00 GMT y a las 15:00 EST.

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Viejos rivales renuevan su legendaria y encarnizada rivalidad en la semifinal definitiva

La histórica rivalidad se reanuda tras 20 años, con ambos equipos buscando un lugar en la final. Tuchel ha guiado a los Tres Leones con un plantel resistente, mientras Argentina, campeona defensora, mantiene un récord perfecto en semifinales.

Enfrente tendrán a los actuales campeones del mundo, liderados por Lionel Scaloni. La Albiceleste, con un 100 % de acierto en semifinales, es un rival formidable. Una plaza en la final de East Rutherford, donde aguardan Francia o España, está en juego. Este duelo de alto riesgo añadirá otro capítulo legendario a una rivalidad llena de nombres icónicos y momentos dramáticos.

Así llegan los equipos

En la fase eliminatoria, Inglaterra mostró carácter y gol. Tras liderar el Grupo L y sufrir ante la República Democrática del Congo, los de Tuchel callaron a la anfitriona México en octavos (3-2 en el Azteca). En cuartos, en Miami, remontaron a Noruega gracias a un doblete de Jude Bellingham en la prórroga (3-2), encadenando cuatro partidos con al menos dos goles.

La defensa del título de Argentina ha sido una montaña rusa de emoción y suspense. Tras dominar su grupo, remontó 3-2 ante Egipto y sufrió ante la ordenada defensa suiza en cuartos. Con el marcador empatado tras 120 minutos, un golazo de Julián Álvarez en la prórroga sentenció a los suizos, que jugaban con diez, y amplió a 12 la racha invicta de Argentina en el Mundial desde 2022.

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La crisis en el lateral derecho y la lucha por la Bota de Oro condicionan las decisiones

Los técnicos sufren bajas defensivas y la presión del Botín de Oro. Inglaterra aún busca lateral derecho: Quansah está sancionado, James es duda por lesiones, así que Konsa o Spence deben frenar la amenaza por la izquierda.

Argentina llega en plena forma, así que Scaloni duda entre Álvarez y Lautaro para acompañar a Messi. La Bota de Oro se juega en este partido: Messi lidera con ocho goles, seguido de Kane y Bellingham con seis.

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La presión en el centro del campo frente al dominio de los espacios intermedios marcará la diferencia.

En su primer partido con la absoluta ante Inglaterra, Messi buscará bajar a los espacios libres y, junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, desordenar a la zaga rival.

Tuchel priorizará la solidez defensiva y la reducción de errores. Declan Rice y Kobbie Mainoo formarán una jaula de presión en el centro del campo para cortar el suministro a Messi. A partir de ahí, Inglaterra aprovechará el gran momento de Bellingham para lanzar transiciones rápidas y alimentar a Kane dentro del área.

Las estructuras consolidadas se enfrentan a la prueba definitiva

La defensa inglesa, que ha recibido goles en toda la eliminatoria, deberá cerrar filas; cualquier despiste lo castigará el letal ataque argentino, autor de tres tantos en cada uno de sus últimos cuatro encuentros.

Argentina, en cambio, debe frenar a un once inglés confiado y resistente. Cristian Romero y Logan Bailly tendrán la misión de neutralizar a Kane y cerrarle los espacios a Bellingham.

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Posible once de Inglaterra contra Argentina

Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Posible once de Argentina contra Inglaterra

E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez

Datos y cifras del Inglaterra-Argentina

Será su sexto duelo mundialista, uno de los más históricos del torneo. Inglaterra lidera con 3 victorias por 2 de Argentina.

Destacan la polémica victoria inglesa en cuartos de 1966, el infame cuarto de 1986 con la «Mano de Dios» de Maradona y el dramático choque de octavos de 1998.

Los actuales campeones del mundo llegan a las semifinales con tres victorias consecutivas, como el único equipo invicto en esta eliminatoria. Lionel Messi vive un momento histórico y lidera la lucha por la Bota de Oro con ocho goles.

Bajo Thomas Tuchel, los Tres Leones suman una racha de W-D-W. En eliminatorias han mostrado carácter: remontaron 2-1 a Noruega con un gran Bellingham. Harry Kane y Bellingham, con seis goles cada uno, persiguen a Messi.

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Convocatoria de 26 jugadores de Inglaterra

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern de Múnich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (cedido por el Manchester United al Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

Convocatoria de 26 jugadores de Argentina

Porteros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Marsella), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensas: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsella), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Centrocampistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Noticias de los equipos y plantillas

Thomas Tuchel aún no confirma el once de Inglaterra para la semifinal y no hay lesiones ni suspensiones oficiales. Jordan Henderson, con el brazo fracturado, sigue siendo duda pero no descarta jugar antes del final del torneo. Se actualizará la información cerca del partido.

Lionel Scaloni tampoco ha revelado su once para Argentina y, por ahora, no hay lesiones ni sanciones. Se actualizará esta información cuando haya novedades.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Inglaterra llega a Atlanta con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, tras empatar solo con Ghana en la fase de grupos. En cuartos venció 2-1 en prórroga a Noruega, con Erling Haaland afectado por un virus estomacal. Antes, en octavos, superó a México 3-2 y a la República Democrática del Congo 2-1, con nueve tantos a favor y tres en contra.

Argentina ha ganado sus últimos cinco partidos: 3-1 a Suiza, 3-2 a Egipto y 3-2 a Cabo Verde, con 12 goles a favor y 5 en contra.

Historial de enfrentamientos

Su último duelo fue un amistoso en noviembre de 2005, con victoria inglesa 3-2. Antes, Inglaterra ganó 1-0 en la fase de grupos del Mundial 2002. En total, dos triunfos ingleses y un empate, aunque con décadas de diferencia.

Clasificación

Argentina lideró el Grupo J y Inglaterra el Grupo L, avanzando ambas a eliminatorias.