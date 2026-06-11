Previa del partido Ghana-Panamá de la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Ghana vs. Panamá: 18 de junio de 2026, 19:00 EST (23:00 GMT).

Ghana contra Panamá: contexto del partido

Ghana inicia el Grupo L frente a Panamá. Su mejor resultado fue llegar a cuartos en 2010, cuando Uruguay lo eliminó en penaltis. Desde entonces han caído en la fase de grupos en 2014 y 2022, sin ganar ninguno de sus últimos siete partidos ni mantener la portería a cero.

Panamá jugará su segundo Mundial, tras su debut en Rusia 2014, y busca su primera victoria en la competición. Tampoco ha dejado su portería a cero en sus últimos siete encuentros.

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¿Quiénes son los jugadores clave de Ghana y quién es su entrenador?

El capitán Jordan Ayew (Leicester City) lidera el ataque con su experiencia. Thomas Partey (Villarreal) aporta equilibrio desde el centro del campo. Antoine Semenyo (Manchester City) destaca como extremo dinámico. Iñaki Williams, del Athletic de Bilbao, aporta velocidad y potencia en el último tercio. Alexander Djiku, del Spartak de Moscú, lidera la defensa con serenidad y dominio aéreo. Kamaldeen Sulemana, del Atalanta, desborda por su creatividad, velocidad y regate. El veterano seleccionador portugués Carlos Queiroz, contratado en abril por un corto periodo, dirige al equipo en la Copa del Mundo.

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¿Quiénes son los jugadores clave de Panamá y quién es su entrenador?

El mediocampista de Pumas, Adalberto “Coco” Carrasquilla, será clave para imponer el ritmo de un equipo que busca dominar la posesión. El lateral derecho del Marsella, Michael Amir Murillo, suma experiencia en la máxima categoría. El entrenador es Thomas Christiansen, quien vivió brevemente en Panamá de niño, asumió el cargo en julio de 2020 y llevó a los Canaleros a su segundo Mundial.

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Convocatoria de 26 jugadores de Ghana

Arqueros: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak SC), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick's Athletic).

Defensas: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburgo), Kojo Oppong Peprah (Niza), Elisha Owusu (Auxerre) y Derrick Luckassen (Pafos).

Centrocampistas: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City).

Delanteros: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Iñaki Williams (Athletic de Bilbao) y Jordan Ayew (Leicester City).

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Convocatoria de 26 jugadores de Panamá

Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), Luis Mejía (Club Nacional), César Samudio (CD Marathon).

Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Centrocampistas: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (CD Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (CD Universidad Católica).

Delanteros: Ismael Díaz (Club León FC), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (CD Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).

El camino de Ghana hacia el Mundial

Dieciséis años después de su inolvidable llegada a cuartos en Sudáfrica, donde pusieron contra las cuerdas a Uruguay, Ghana regresa al gran escenario con algo que demostrar. Las Estrellas Negras inician una prometedora era que mezcla la experiencia de su capitán, Jordan Ayew, con la energía de una nueva generación. Para su apasionada afición, este torneo es más que una participación: marca el fin de una larga transición y el regreso a la élite africana.

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El camino de Panamá hacia el Mundial

Panamá completó una campaña disciplinada, superando segunda y tercera ronda sin perder, y obtuvo el pase a Norteamérica.

En la fase final lideró el Grupo A, superando a Surinam y Guatemala para conseguir el pase directo.

Panamá dominó el Grupo D de la segunda ronda, ganando con comodidad los cuatro partidos ante Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice, y encajando solo un gol.

En la fase final, el técnico Christiansen reforzó la defensa y la disciplina: Panamá recibió solo dos goles en seis partidos y formó un bloque bajo muy sólido que frustró a los delanteros rivales.

Noticias y plantillas

El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, aún no confirma el once inicial del Grupo L y no se han reportado lesiones ni sanciones en las Estrellas Negras. Se esperan novedades a medida que se acerque el partido, mientras la selección termina su preparación en Toronto.

El técnico panameño, Thomas Christiansen, tampoco ha revelado su once y no se reportan lesiones ni sanciones. Más novedades se confirmarán antes del partido del miércoles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Ghana llega a Toronto con resultados irregulares. En sus últimos cinco encuentros suman un empate y cuatro derrotas, con 11 goles encajados y 4 marcados. El 2 de junio igualaron 1-1 con Gales, resultado que cortó tres caídas seguidas: 2-0 ante México, 2-1 frente a Alemania y 5-1 contra Austria en marzo.

Panamá, en cambio, suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus cinco amistosos: 1-1 ante Bosnia y Herzegovina el 6 de junio y 4-2 frente a República Dominicana dos días antes. Su única mancha fue la goleada 6-2 ante Brasil el 31 de mayo, aunque las victorias sobre Sudáfrica en marzo —incluido un 1-2 a domicilio— le dieron confianza de cara al torneo.

Historial de enfrentamientos directos

Ghana y Panamá no se han enfrentado antes, así que el partido del martes en el Grupo L será su primer encuentro oficial.

Clasificación

En el Grupo L, Ghana es tercera y Panamá cuarta, aunque todavía no han jugado su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.