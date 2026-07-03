Previa del partido entre Paraguay y Francia en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Paraguay vs. Francia: detalles del partido

El partido entre Paraguay y Francia dará comienzo el 4 de julio de 2026 a las 21:00 GMT y a las 17:00 EST.

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Los favoritos del torneo se miden a unos matagigantes imparables en un histórico reencuentro en la fase eliminatoria.

En octavos de final, el Philadelphia Stadium recibe a dos equipos con trayectorias opuestas. Didier Deschamps guía a una Francia dominante, favorita del torneo, que busca mantener su racha perfecta en la fase eliminatoria de Norteamérica.

Enfrente tendrá a la resistente Paraguay de Gustavo Alfaro, que sorprendió al mundo al eliminar a la tetracampeona Alemania en la ronda de 32. Aunque Francia muestra una ofensiva de élite, el recuerdo de los octavos de 1998 —cuando Les Bleus vencieron 1-0 a La Albirroja con un gol de oro de Laurent Blanc en el 114— recuerda que los sudamericanos sabrán disfrutar su papel de outsiders.

Así llegaron ambos equipos

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Paraguay sorprendió a Alemania en la ronda anterior: tras el gol del joven del Estrasburgo Julio Enciso, mostró una sólida defensa, forzó los penaltis y, gracias al portero Orlando Gill, avanzó de forma épica.

Francia ha mostrado un fútbol arrollador: goleó a Irak y Noruega en la fase de grupos y venció 3-0 a Suecia en octavos. Su ataque, liderado por Kylian Mbappé, llega en plena forma.

Vuelven piezas clave y una temible profundidad ofensiva para afianzar las líneas.

La preparación táctica de los sudamericanos recibe un impulso: el creativo del Brighton, Diego Gómez, regresa tras cumplir sanción y formará pareja en el centro del campo con Andrés Cubas. En defensa, José Canale y el veterano Gustavo Gómez buscarán frenar el ímpetu francés.

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Francia llega con todos sus jugadores disponibles, salvo el delantero del Inter Marcus Thuram, con una leve molestia en la pantorrilla. El capitán Kylian Mbappé lidera la delantera en su lucha por el récord de goles, acompañado por la creatividad de Michael Olise, autor de cinco asistencias, a solo una del récord de Pelé en un mismo Mundial.

Las rápidas rotaciones por las bandas contra los disciplinados bloques bajos definirán el duelo.

Francia buscará ampliar el campo con la velocidad de Ousmane Dembélé y Bradley Barcola para fijar a los laterales y crear espacios para Mbappé.

Paraguay responderá con un bloque defensivo muy disciplinado que ahogue los espacios centrales. Alfaro buscará saturar el centro del campo para cortar la salida de Tchouaméni y Rabiot y, desde ahí, lanzar contraataques rápidos hacia Almirón y Enciso.

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Las estructuras consolidadas se enfrentan a la prueba definitiva

Paraguay debe mantener su portería a cero ante una delantera que ha marcado dos o más goles en 16 de sus últimos 17 partidos.

Francia deberá mantener la concentración en las transiciones y evitar relajarse ante una Paraguay letal en la contra.

Posible once de Paraguay contra Francia

Gill; Cáceres, G. Gómez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gómez; Almirón, Avalos, Enciso

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Posible once de Francia contra Paraguay

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Estadísticas clave del Paraguay-Francia

Paraguay se ha clasificado en una eliminatoria por segunda vez. Antes de vencer a Alemania, su único éxito en cinco intentos fue en los penaltis contra Japón en los octavos de 2010, tras un 0-0.

El tanto de Julio Enciso ante Alemania fue el primero de Paraguay en eliminatorias, tras cinco duelos sin anotar.

Su más reciente duelo mundialista ante una selección sudamericana fue la final de 2022, perdida en penaltis contra Argentina. Antes de eso, no caía ante un equipo de la CONMEBOL ni en el tiempo reglamentario ni en penaltis desde la fase de grupos de 1978, cuando perdió 2-1 también ante Argentina.

Francia ha ganado sus cuatro primeros partidos en un Mundial por segunda vez (la anterior fue en 1998). Después de esa racha, empató 0-0 con Italia en cuartos y avanzó a semifinales en los penaltis.

Es el primer equipo en la historia del Mundial que anota al menos tres goles en cinco partidos seguidos.

Ante Suecia, Kylian Mbappé alcanzó siete partidos con dos o más goles en la Copa del Mundo, máximo entre todos los jugadores.

Convocatoria de 26 jugadores de Paraguay

Porteros: Gatito Fernández, Orlando Gill, Gastón Olveira

Defensas: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Júnior Alonso, Omar Alderete, José Canale, Alexandro Maidana

Centrocampistas: Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra, Braian Ojeda, Maurício Magalhães, Gustavo Caballero

Delanteros: Alex Arce, Miguel Almirón, Isidro Pitta, Ramón Sosa, Gabriel Ávalos, Antonio Sanabria, Julio Enciso

Convocatoria de 26 jugadores de Francia

Porteros: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Defensas: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano

Centrocampistas: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Delanteros: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Kylian Mbappé, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram

Noticias y plantillas

Gustavo Alfaro no ha reportado bajas por lesión o sanción en Paraguay, ni ha anunciado alineación. Se actualizará cerca del inicio del partido.

Didier Deschamps tampoco tiene bajas confirmadas. El seleccionador alineó un once consolidado contra Suecia con Mbappé, Olise, Dembélé y Barcola, y no hay indicios de cambios. Cualquier novedad se actualizará antes del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Paraguay llega con un balance reciente irregular: ganó tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 1-1 ante Alemania en la fase de grupos del Mundial, marcador que le bastó para avanzar. También venció 1-0 a Turquía y 4-0 a Nicaragua, aunque una derrota 4-1 contra Estados Unidos y un empate sin goles con Australia reflejan su inconsistencia. En total marcó seis goles y encajó cinco.

Francia encadena cinco triunfos: venció 3-0 a Suecia en dieciseisavos y, antes, a Noruega, Irak y Senegal en la fase de grupos. Fuera del Mundial, derrotó 3-1 a Irlanda del Norte en un amistoso. Marcó 14 goles y encajó solo dos, con dos porterías a cero.

Historial de enfrentamientos

El historial es breve y favorece a Francia: ganó 5-0 en 2017, empató 1-1 en 2014 y 0-0 en 2008.

Clasificación

Paraguay terminó tercero en el Grupo D, mientras que Francia encabezó el Grupo I.