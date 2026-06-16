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Previa del partido entre Países Bajos y Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup
A. Isak
V. van Dijk

Análisis detallado del Países Bajos vs. Suecia en el Mundial 2026. Tácticas, alineaciones y más.

Países Bajos y Suecia jugarán el 20 de junio de 2026 a las 13:00 EST (17:00 GMT).

Contexto del partido entre Países Bajos y Suecia

Los Países Bajos empataron 2-2 con Japón en la jornada inaugural, mientras que Suecia venció 5-1 a Túnez. Yasin Ayari (Brighton) marcó un doblete, y sus compañeros de la Premier League Viktor Gyokeres y Alexander Isak también anotaron.

Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026 Viktor GyokeresGetty images

Jugadores clave y entrenador de Holanda

El capitán Virgil van Dijk, de 34 años, liderará la defensa con su experiencia. 

En el lateral derecho compiten Denzel Dumfries (Inter de Milán) y Jeremie Frimpong (Liverpool), tras la lesión de Jurrien Timber (Arsenal).

En el medio, todo pasa por el metrónomo del FC Barcelona, Frenkie de Jong. El reto del seleccionador Ronald Koeman, de 63 años, es guiar a una de las eternas decepciones de la Copa del Mundo hacia su primer título.

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images

Jugadores clave y seleccionador de Suecia

El seleccionador sueco, Graham Potter, cuenta con 26 jugadores sólidos y motivados, tras una repesca europea frenética pero exitosa. El ambiente en la concentración de México es muy positivo y la transición táctica ya concluyo. El mayor impulso para los Blågult es el buen estado físico de su devastador dúo atacante.

Viktor Gyökeres, autor de una heroica actuación en la fase de clasificación, liderará el ataque junto a Alexander Isak, formando una dupla dinámica y de alta presión. Ambos marcaron en la victoria por 5-1 sobre Túnez. En la zaga, Victor Lindelöf organizará la defensa junto a Carl Starfelt.

FBL-WC-2026-SWE-GRE-FRIENDLYGetty Images

Convocatoria de 26 jugadores de Países Bajos

Porteros: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Defensas: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Centrocampistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marsella) y Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).

Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)

Convocatoria de 26 jugadores de Suecia:

Porteros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Defensas: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Herman Johansson (FC Dallas), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Centrocampistas: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburgo), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).

Delanteros: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).

Noticias del equipo y convocatorias

Holanda contra Suecia alineaciones probables

Holanda crest
Holanda
HOL
Formación
Suecia crest
Suecia
SWE
Suecia crest
Suecia
SWE

Manager

  • R. Koeman

Ronald Koeman dirige a Países Bajos y, por ahora, no hay lesiones ni sanciones confirmadas. La alineación probable se anunciará más cerca del partido.

La selección de Suecia, dirigida por Graham Potter, tampoco reporta bajas por lesiones o sanciones. La alineación se anunciará más cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Estado de forma

HOL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

SWE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/9
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

En sus últimos cinco partidos ha sumado una victoria, dos empates y una derrota: empató 2-2 con Japón en su debut mundialista el 14 de junio, venció 2-1 a Uzbekistán en un amistoso y perdió 1-0 con Argelia. En esos cinco encuentros han marcado siete goles y encajado seis, lo que muestra su capacidad ofensiva y cierta fragilidad defensiva.

Suecia llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue un 5-1 sobre Túnez en su debut mundialista el 15 de junio, que mostró su potencia ofensiva. También ganó sus dos últimos partidos de clasificación para el Mundial: 3-2 a Polonia y 1-3 a Ucrania. Ha marcado 14 goles en esos cinco encuentros, pero la derrota 3-1 ante Noruega en un amistoso reciente recuerda que no está exenta de vulnerabilidades.

Historial de enfrentamientos

HOL

Últimos partidos

SWE

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

12

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Su último duelo fue en octubre de 2017, con victoria holandesa 2-0 en la eliminatoria mundialista. En los últimos cinco duelos, Holanda suma tres victorias: 4-1 en 2010 y 3-1 en un amistoso de 2008. Suecia respondió con un 3-2 en la eliminatoria para la Euro 2012.

Clasificación

En el Grupo F, Suecia lidera la tabla y los Países Bajos son terceros de cara a la segunda jornada.