Países Bajos y Japón jugarán el 14 de junio de 2026 a las 21:00 GMT (16:00 EST).

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Países Bajos vs. Japón: contexto del partido

El encuentro inaugural en Arlington es crucial para ambos equipos, que quieren empezar con fuerza en uno de los grupos más competitivos. Con las expectativas en alza, el técnico neerlandés, Ronald Koeman, busca demostrar que su versión moderna del fútbol total funciona en el gran escenario. Enfrente tendrá a una Japón disciplinada y resistente, dirigida por Hajime Moriyasu, cuyo estilo ha convertido a los Samurai Blue en un equipo sólido y peligroso al contraataque. En el Dallas Stadium, con sus instalaciones de primer nivel y clima controlado, se espera uno de los duelos más atractivos de la primera jornada.

Con rivales de la talla de Suecia y Túnez en el Grupo F, un tropiezo inicial podría resultar costoso. Holanda ve el encuentro como una oportunidad para confirmar su estatus, dejar atrás décadas de frustración tras tres subcampeonatos y mostrar su evolución táctica. Japón, pese a la baja por lesión del extremo Kaoru Mitoma, confía en que su talentosa generación pueda desafiar a las potencias tradicionales. Bajo los focos de Texas, la disciplina, la gestión de plantilla y la adaptación a las nuevas normas de sustituciones de la FIFA serán clave para lograr la valiosa victoria inicial.

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El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026

El camino de los Países Bajos hacia Norteamérica

La Oranje, dirigida por Ronald Koeman, dominó el Grupo G de la UEFA con seis victorias y dos empates, superando a Polonia, Finlandia, Malta y Lituania.

Su fase de clasificación se caracterizó por un ataque implacable y una defensa sólida que solo encajó cuatro goles en ocho partidos. Memphis Depay lideró la delantera con ocho tantos, seguido por Cody Gakpo y Donyell Malen con cuatro cada uno. En la recta final de 2025, tras un tenso 1-1 ante Polonia en Varsovia, los Países Bajos golearon 4-0 a Lituania en el Johan Cruyff Arena y sellaron el primer puesto del grupo.

La magistral clasificación de Japón

En contraste con la lucha europea, los Samurai Blue avanzaron con paso firme y trepidante a través de los exigentes ciclos asiáticos. Bajo la dirección de Hajime Moriyasu, Japón superó con autoridad las primeras fases de la AFC, manteniendo un récord defensivo impecable.

En la tercera ronda de la AFC, Japón mostró su mejor versión: flexibilidad táctica, presión intensa y contraataques letales, liderados por sus jugadores europeos. Mantuvieron una larga racha invicta. En un partido clave visitaron a un rival defensivo y, con paciencia y disciplina, lo superaron en la segunda parte para asegurar uno de los dos primeros puestos y su octava Copa del Mundo consecutiva.

Noticias de los equipos de Países Bajos y Japón

Noticias del equipo de Países Bajos

El seleccionador Ronald Koeman cuenta con los 26 jugadores tras una clasificación dominante en el Grupo G de la UEFA. A pesar de algunos ajustes en la preparación, el grupo muestra buena compenetración en Texas. La gran noticia es el regreso del máximo goleador histórico de la selección, Memphis Depay, ya recuperado de una lesión en el muslo.

Cody Gakpo parte como titular en la banda, mientras que el goleador Donyell Malen, en gran momento, podría acompañarlo tras su racha en Italia. El capitán Virgil van Dijk liderará la defensa junto a Micky van de Ven, y Frenkie de Jong, del Barcelona, llega en óptimas condiciones para dirigir el centro del campo.

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Noticias del equipo de Japón

Los Samurai Blue llegaron a Arlington tras una campaña dominante e invicta en las eliminatorias de la AFC, en la que gestionaron con acierto la transición para sellar su octava participación consecutiva en el torneo. El técnico Hajime Moriyasu ha anunciado la lista definitiva de 26 jugadores, con mayoría de futbolistas que actúan en Europa. La baja de última hora del extremo Kaoru Mitoma por lesión es el único contratiempo, aunque el grupo mantiene su plan táctico en los entrenamientos.

La gran novedad es el joven delantero Kento Shiogai, quien se ganó su plaza con sus actuaciones en Alemania y viajará a Norteamérica. Aunque probablemente empiece en el banquillo, Wataru Endo y Takefusa Kubo son fijos en el once. Zion Suzuki será el portero, y Ko Itakura y Takehiro Tomiyasu liderarán la defensa.

(C)Kenichi Arai

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Ronald Koeman (Países Bajos)

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Verdadero icono del fútbol neerlandés, Koeman pasó a la historia como el defensa goleador que llevó a la Orange a la Eurocopa de 1988. En su segunda etapa al frente de la selección, ha liderado una transición que mezcla experiencia y juventud.

Tácticamente, rinde homenaje al «fútbol total» pero prioriza la estabilidad defensiva. Prefiere un 4-3-3 fluido que se convierte en 3-4-3 en posesión, con laterales explosivos que abren el campo. Evita el pase lateral y pide a sus centrocampistas que giran rápido para romper líneas. En Texas su mayor reto será proteger una defensa alta ante contraataques de élite.

Hajime Moriyasu (Japón)

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Hajime Moriyasu se ha consolidado como un maestro de las estrategias en grandes torneos, famoso por sorprender a potencias mundiales. Este meticuloso estratega ha forjado una profunda confianza estructural a lo largo de una histórica y prolongada trayectoria, ganándose elogios por su gestión de la plantilla y su motivación psicológica.

Rechaza las fórmulas rígidas y opta por un 4-2-3-1 organizado, con presión intensa y contraataques vertiginosos. Su sistema, flexible y compacto, ahoga la creación rival antes de liberar a sus creativos. Su principal reto será gestionar la plantilla bajo las nuevas normas de sustituciones para mantener la intensidad y la sincronía defensiva.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Convocatoria de Holanda para el Mundial

Porteros: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs

Defensas: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Jorrel Hato

Centrocampistas: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Quinten Timber, Mats Wieffer, Guus Til

Delanteros: Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey, Wout Weghorst, Justin Kluivert, Noa Lang, Crysencio Summerville.

Plantilla de Japón para el Mundial

Porteros: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Defensas: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Centrocampistas: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Delanteros: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Duelos clave entre Países Bajos y Japón

Virgil van Dijk vs. Koki Ogawa: un duelo de pesos pesados en el área. Ogawa, delantero del NEC Nijmegen que marcó goles clave en la eliminatoria, destaca por su posicionamiento, su juego aéreo y su capacidad de contención. Van Dijk, central del Liverpool, deberá usar su velocidad de recuperación, su liderazgo y su dominio aéreo para evitar que Ogawa reciba pases limpios, sobre todo en centros y jugadas a balón parado.

Cody Gakpo vs. el bloque defensivo de Japón: el extremo neerlandés, creativo y explosivo, buscará espacios en la izquierda para recortar hacia dentro o entrar al área. Sin embargo, se topará con una zaga japonesa muy disciplinada, liderada por Ko Itakura y Takehiro Tomiyasu. ¿Podrá su talento individual romper el sólido bloque asiático?

Frenkie de Jong vs. Wataru Endo: duelo táctico en la medular. Endo, incansable escudo de Liverpool y Japón, destaca por su resistencia y capacidad de recuperación. De Jong deberá imponer el ritmo de los Oranje con sus bajadas y regates para desequilibrar a Endo y activar las transiciones holandesas.

Noticias de los equipos y convocatorias

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