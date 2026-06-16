Previa del partido entre Austria y Jordania para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J San Francisco Bay Area Stadium

El partido entre Austria y Jordania se jugará el 17 de junio de 2026 a las 04:00 GMT y a las 00:00 EST.

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Austria contra Jordania: contexto del partido

El encuentro en California es clave para dos equipos que quieren empezar fuerte en uno de los grupos más duros del torneo. Con las expectativas en alza, el seleccionador austríaco, Ralf Rangnick, busca demostrar que su fútbol fluido y agresivo funciona en el gran escenario, al frente de un grupo organizado e implacable ávido de impacto en su regreso a la fase final. Enfrente tendrá a una Jordania disciplinada y resistente, dirigida por Jamal Sellami. Su estilo pragmático y letal en las transiciones convierte a Al-Nashama en un rival complicado, capaz de frustrar a las potencias gracias a su trabajo colectivo. En el Levi’s Stadium de San Francisco, con instalaciones de primer nivel y afición entusiasta, se prevé uno de los partidos más atractivos de la primera jornada.

Con rivales de peso como Argentina y Argelia en el Grupo J, ningún tropiezo es admisible. Austria ve el encuentro como la ocasión ideal para confirmar su crecimiento y acercarse a las marcas de 1954, exhibiendo el progreso táctico bajo su seleccionador. Jordania, en su debut mundialista, confía en sorprender y hacer historia. En Santa Clara, la presión, la gestión del plantel y la eficacia en el área definirán al ganador.

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El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026

El renacimiento explosivo de Austria en la fase de clasificación

Austria selló su regreso a la escena mundial con una campaña de clasificación europea histórica y vertiginosa. Tras 28 años de ausencia, la selección certificó su renacimiento estructural. Bajo la dirección táctica de alto ritmo de Ralf Rangnick, Das Team convirtió el Grupo H en su patio de juegos.

Austria dominó las eliminatorias con un fútbol agresivo y asfixiante. Encadenó cinco victorias, incluida una histórica goleada 10-0 a San Marino. Tras perder ante Rumanía, el equipo de Rangnick reaccionó y selló la clasificación directa. Ante Bosnia y Herzegovina, un empate agónico de Michael Gregoritsch en el 90’ les dio el 1-1, el primer puesto con 19 puntos y el billete directo a Norteamérica.

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El histórico avance de Jordania en Asia

Mientras Austria imponía su táctica en Europa, los «Caballeros» firmaron una campaña histórica para alcanzar su primer Mundial. Con el impulso de su final en la Copa de Asia, Jordania superó las exigentes eliminatorias de la AFC con madurez y garra.

Bajo la dirección de Jamal Sellami, Al-Nashama manejaron con calma las visitas adversas y la presión en casa. Su clave fue una transición vertical letal y una defensa disciplinada. Impulsada por el talento mundial del extremo Musa Al-Taamari, la selección desmanteló una a una las defensas rivales sin perder solidez atrás. Así, Jordania se ganó con orgullo su primer billete a la Copa del Mundo y reescribió su historia futbolística.

Últimas noticias de los equipos de Austria y Jordania

Noticias del equipo de Austria

El plantel de 26 jugadores llegó a su concentración en California tras el dramático triunfo sobre Bosnia y Herzegovina, y trabaja con máxima eficiencia bajo la dirección de Ralf Rangnick. La buena forma de su veterana columna vertebral garantiza que su estilo de alta intensidad estará listo para el debut.

El referente David Alaba, en plena forma, liderará la defensa junto al imponente Kevin Danso. En el medio, el incansable Konrad Laimer y Marcel Sabitzer impondrán una presión alta para controlar las transiciones. Detrás, Christoph Baumgartner dirigirá la creatividad, mientras los jóvenes Paul Wanner y Carney Chukwuemeka aportan dinamismo para superar defensas cerradas.

Noticias del equipo de Jordania

Los Chivalrous llegaron a la bahía de San Francisco tras una racha histórica y su primera clasificación mundialista. El seleccionador, Jamal Sellami, ha formado un plantel de 26 jugadores unido y disciplinado, con estrellas que juegan en el extranjero y talento nacional de élite. Aunque es la primera vez que Jordania participa en una Copa del Mundo, el ordenado contragolpe 3-4-3 de Sellami funciona con precisión.

El extremo Musa Al-Taamari, en plena forma, liderará el ataque con su velocidad y regate. Completan el trío ofensivo Ali Olwan y Yazan Al-Naimat, listos para rápidas transiciones. En los carriles, Mohannad Abu Taha buscará ampliar el campo, mientras que una zaga de tres, liderada por Yazan Al-Arab y Abdallah Nasib, protege al portero Yazeed Abulaila.

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Ralf Rangnick (Austria)

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Pionero del gegenpressing moderno, Rangnick ha inyectado identidad y energía a una Austria ávida de brillar. Tras moldear a clubes europeos, llegó a la selección y transformó a Das Team, dejando atrás la pasividad y imponiendo un estilo valiente y de alta intensidad.

Tácticamente impone un pressing intenso, transiciones verticales y un 4-2-2-2 o 4-3-3 con centrocampistas disciplinados que defienden y contragolpean con rapidez. Exige un esfuerzo físico total: presionar en pack, robar en campo rival y convertir la recuperación en disparo en pocos segundos. Su principal reto en Santa Clara será mantener la estructura de la presión para evitar contraataques rápidos.

Jamal Sellami (Jordania)

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Jamal Sellami se ha consolidado como un maestro del fútbol de cierre de espacios, llevando a Jordania a su primera Copa del Mundo. Este meticuloso estratega marroquí ha forjado una gran confianza y una sólida estructura en Al-Nashama, destacando por su pragmatismo, su trabajo defensivo y su capacidad para diseñar planes de juego letales bajo presión.

Sellami apuesta por el contraataque. Su 3-4-3 se convierte en un 5-4-1 sólido sin balón. Cede la posesión, cierra el centro y presiona alto. Al recuperar el balón, sus jugadores buscan de inmediato pases largos y verticales para lanzar a los extremos por las bandas. Su objetivo en este partido inaugural es neutralizar la presión alta austriaca, mantener la disciplina defensiva y contraatacar con rapidez y precisión.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Plantilla de Austria para el Mundial

Porteros: Niklas Hedl, Patrick Pentz, Alexander Schlager

Defensas: David Alaba, Flavius Daniliuc, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Leopold Querfeld, Gernot Trauner, Maximilian Wöber

Centrocampistas: Thierno Ballo, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Alexander Prass, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Matthias Seidl, Nicolas Seiwald, Patrick Wimmer

Delanteros: Marko Arnautović, Maximilian Entrup, Michael Gregoritsch, Andreas Weimann

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Convocatoria de Jordania para el Mundial

Porteros: Noureddin Bani Ateyah, Ahmad Al-Juaidi, Yazeed Abulaila

Defensas: Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Hijazi Maher, Saad Al-Rousan, Ihsan Haddad, Feras Shelbaieh, Mohammad Abu Hachiche, Salem Al-Ajalin

Centrocampistas: Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mahmoud Al-Mardi, Mohannad Abu Taha, Saleh Rateb, Yousef Abu Jalbosh, Arif Al-Haj

Delanteros: Musa Al-Taamari, Yazan Al-Naimat, Ali Olwan, Anas Al-Awandat, Reziq Bani Hani, Abdallah Al-Attar

Duelos clave entre Austria y Jordania

Michael Gregoritsch vs. Yazan Al-Arab: duelo de pesos pesados en el área. Gregoritsch, referente físico de Austria, destaca por su juego de contención, sus duelos aéreos y su letal posicionamiento. Al-Arab, central robusto y contundente, deberá usar su físico y su dominio aéreo para negarle espacios y frenar la presión austriaca.

Musa Al-Taamari frente a la intensa contrapresión de Austria: Al-Taamari llega al torneo como líder indiscutible de Jordania. Su regate, aceleración y recortes hacia adentro lo convierten en clave en la transición. Buscará espacios para contraatacar apenas pierdan el balón. Sin embargo, se topará con un contrapresión austriaco muy sincronizado y agresivo, liderado por Kevin Danso y David Alaba. ¿Podrá su talento individual superar una defensa europea asfixiante que ahoga los contragolpes desde la raíz?

Marcel Sabitzer contra Nizar Al-Rashdan: duelo táctico en el medio. Al-Rashdan es el escudo defensivo y el motor de los Chivalrous, con disciplina posicional, buenas intercepciones y gran trabajo para proteger su defensa de bloque bajo. Sabitzer deberá imponer el ritmo de ataque de Das Team desde el centro del campo, con desplazamientos inteligentes, entradas potentes y una visión de juego capaz de sacar a Al-Rashdan de su zona y activar las transiciones verticales de Austria.

Noticias y plantillas

Austria, dirigida por Ralf Rangnick, no reporta lesiones ni sanciones; la alineación aún no se confirma y se esperan más detalles cerca del inicio.

Jordania, dirigida por Jamal Sellami, tampoco ha reportado lesiones ni suspensiones, y su posible once aún no se ha dado a conocer. Más detalles se confirmarán cerca del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Austria llega en buen momento: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 1-0 ante Túnez en amistoso el 1 de junio de 2026. También venció 1-0 a Corea del Sur y brilló con un 5-1 sobre Ghana en marzo. Su único tropiezo fue un 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación mundialista de noviembre. En total, marcó nueve goles y encajó tres.

La reciente racha de Jordania muestra un marcado contraste: en sus últimos cinco partidos ha perdido tres (2-0 ante Colombia el 7 de junio de 2026 y 4-1 frente a Suiza a finales de mayo) y empatado dos, sin lograr victorias. Los empates ante Nigeria y Costa Rica en marzo fueron un respiro breve; sin embargo, Jordania ha encajado 11 goles en esos cinco partidos y ha marcado siete.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos anteriores entre Austria y Jordania en la base de datos disponible. El partido del martes en el Levi's Stadium será el primero entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo J, Austria es tercera y Jordania cuarta antes de la primera jornada.