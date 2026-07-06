Previa del partido EE. UU. vs. Bélgica en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Estados Unidos vs. Bélgica: detalles del partido

El partido entre EE. UU. y Bélgica dará comienzo el 7 de julio de 2026 a las 02:00 GMT y a las 22:00 EST (6 de julio).

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Los anfitriones podrían reajustar su esquema para frenar a los talentosos “Diablos Rojos”.

En los octavos de final, EE. UU., coanfitrión del torneo, desafiará a Bélgica en el Seattle Stadium. Mauricio Pochettino guía a un equipo local confiado, apoyado por su afición y dispuesto a imponer su juego de alta intensidad para avanzar.

Enfrente estará la experimentada Bélgica de Rudi García, con un gran bagaje técnico y ansiosa por imponer su ritmo. Superar esta eliminatoria será la prueba definitiva de la profundidad de la plantilla estadounidense y exigirá una concentración defensiva impecable bajo los focos de una noche de verano con mucho en juego.

Así llegaron las «Estrellas y Rayas» y los «Diablos Rojos» hasta este cruce.

Estados Unidos lideró el Grupo D con seis puntos tras vencer 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia, y caer 3-2 ante Turquía. En la ronda de 32 batió 2-0 a Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, la victoria se vio empañada por la pérdida de una pieza clave de la delantera por sanción.

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Bélgica, tras un grupo exigente, mostró su poderío ofensivo y venció 3-2 a Senegal en la ronda previa. Con varias opciones para romper defensas, los de García llegan con confianza.

Un impulso de última hora de la FIFA y las decisiones en la delantera marcan la alineación

La preparación táctica para este cruce sufrió un giro de última hora tras una apelación exitosa de la Federación Estadounidense. Aunque el delantero Folarin Balogun había sido sancionado con un partido tras ver la roja directa en el 64’ contra Bosnia, la FIFA ha revocado la suspensión. El comité disciplinario del organismo rector revocó la decisión. Así, Balogun podrá liderar la delantera en casa, lo que resuelve un problema táctico para Mauricio Pochettino.

Bélgica llega en buen estado físico, aunque su máximo goleador, Romelu Lukaku (dos goles en cuatro partidos), podría empezar en el banquillo por gestión de carga. Charles De Ketelaere lideraría la delantera, con Leandro Trossard y Jérémy Doku en los costados.

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El duelo se centrará en el control del centro del campo y la velocidad en las transiciones.

La clave estará en el dominio del centro del campo y la velocidad de transición. Bélgica confiará en la visión de Kevin De Bruyne, que lanzará pases desde las bandas para que Doku y Trossard finalicen.

La contraestrategia de EE. UU. se basará en una presión alta coordinada y en la seguridad en la recuperación. Tyler Adams, Weston McKennie y Malik Tillman intentarán romper el ritmo belga para que, desde el centro del campo, Christian Pulisic contraataque con su velocidad.

Las estructuras consolidadas se someten a la prueba definitiva

Estados Unidos debe mantener una defensa comunicada y ordenada para cortar los pases a De Bruyne, pues cualquier error se pagará caro.

Bélgica, por su parte, deberá mantener la concentración en las coberturas defensivas y compactar su cuarteto atrás para cerrarle espacios a Pulisic y a los mediocampistas que suban.

Posible once de EE. UU. contra Bélgica

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic

Posible once de Bélgica contra EE. UU.

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Estadísticas clave de EE. UU. contra Bélgica

Ambos se han enfrentado dos veces en la Copa del Mundo: EE. UU. ganó 3-0 en la fase de grupos de 1930, y Bélgica venció 2-1 en prórroga en los octavos de 2014. Desde entonces, Bélgica ha encadenado seis victorias, incluida la más reciente: 5-2 en un amistoso en Atlanta en marzo de 2026.

Su triunfo en la ronda de 32 ante Bosnia y Herzegovina fue apenas el segundo en eliminatorias; el primero fue en 2002, 2-0 a México en octavos.

El tanto de Malik Tillman, que puso el 2-0 ante Bosnia y Herzegovina, fue el gol 50 de EE. UU. en Copas Mundiales.

Bélgica ha ganado sus tres últimos partidos mundialistas ante rivales de la CONCACAF, incluida la prórroga 2-1 sobre Estados Unidos en octavos de 2014, su único cruce eliminatorio con un equipo de esa confederación.

Thibaut Courtois podría ser el primer belga en llegar a 20 partidos mundialistas y el tercer portero en lograrlo, tras Manuel Neuer (23) y Hugo Lloris (20).

Convocatoria de 26 jugadores de EE. UU.

Porteros: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Defensas: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Centrocampistas: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldán, Malik Tillman

Delanteros: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Convocatoria de 26 jugadores de Bélgica

Porteros: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defensas: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Arthur Theate

Centrocampistas: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Delanteros: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matías Fernández-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Noticias y plantillas

La convocatoria de Mauricio Pochettino sufre una baja importante: Folarin Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el torneo, está sancionado tras su expulsión contra Bosnia y Herzegovina y no puede ser reemplazado. Por ahora no hay más lesiones o sanciones en el equipo estadounidense, y el once inicial se actualizará cerca del inicio del partido.

En Bélgica, Rudi García no tiene bajas confirmadas; el grupo que venció a Senegal en prórroga permanece completo, pendiente de posibles contratiempos físicos de última hora. Se actualizará cualquier novedad antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

La selección de Estados Unidos ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue la victoria 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina el 2 de julio, con más de 30 minutos con diez hombres. En total, EE. UU. ha marcado 11 goles y encajado seis; sus otras victorias fueron ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0). Las dos derrotas fueron contra rivales europeos: 3-2 ante Turquía y 2-1 ante Alemania en un amistoso.

Bélgica ha ganado tres, empatado dos y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue la dramática victoria por 3-2 en la prórroga contra Senegal el 1 de julio. Antes vencieron 5-1 a Nueva Zelanda y 5-0 a Túnez, y empataron 0-0 con Irán y 1-1 con Egipto. Marcan 14 goles y encajan solo cuatro en los cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

El último duelo, un amistoso en marzo de 2026, acabó 5-2 para Bélgica en Atlanta. Antes, los Diablos Rojos vencieron 2-1 en los octavos del Mundial 2014, así como 2-4 y 1-0 en otros amistosos. En los cuatro duelos registrados, Bélgica ha ganado todos y ha marcado 12 goles por 5 de EE. UU.

Clasificación

Estados Unidos lideró el Grupo D y Bélgica el Grupo G antes de estos octavos.