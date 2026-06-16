World Cup - Copa del Mundo - Grupo E Kansas City Stadium

Ecuador vs. Curaçao: 20 de junio de 2026, 20:00 EST.

Contexto del partido y análisis de la jornada inaugural

Como era de esperar, Curazao sufrió una goleada por 7-1 ante Alemania. Ahora, la nación más pequeña del Mundial debe recuperarse para medirse a Ecuador, que también perdió 1-0 en la jornada inaugural contra Costa de Marfil.

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Jugadores clave y entrenador de Ecuador

Su punto fuerte es la defensa: los centrales Pacho (PSG) y Piero Hincapié (Arsenal), que se midieron en la final de la Champions, lideran la zaga de cuatro diseñada por el DT argentino Sebastián Beccacece. Asumió en 2024 y apuesta por una presión alta y un juego intenso. Con él al mando, Ecuador busca dominar la pelota y cerrar espacios atrás. En el medio campo destaca Moisés Caicedo, del Chelsea, un talismán de talla mundial.

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Jugadores clave y entrenador de Curaçao

El experimentado técnico holandés Dick Advocaat dirige a la isla en su debut mundialista. Gervane Kastaneer, autor de cinco goles en la eliminatoria, y el exjugador del Aston Villa Leandro Bacuna, con tres asistencias, lideran el ataque. Ante la necesidad de ser prácticos en el torneo, el portero Eloy Room será clave, mientras que el exdelantero del Manchester United Tahith Chong puede ser la sorpresa.

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Convocatoria de 26 jugadores de Ecuador

Porteros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defensas: Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (París Saint-Germain), Pervis Estupinán (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Ángel Preciado (Atlético Mineiro).

Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Páez (River Plate, cedido por Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Delanteros: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arévalo (Stuttgart).

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Convocatoria de 26 jugadores de Curazao

Porteros: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven) y Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Centrocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Delanteros: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC) y Jearl Margaritha (SK Beveren).

Noticias del equipo y plantillas

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, no ha reportado lesiones ni sanciones. La alineación aún no se confirma y se actualizará más cerca del partido.

El técnico de Curaçao, Dick Advocaat, tampoco ha anunciado la convocatoria para el encuentro en Kansas City. Por ahora no hay reportes de lesiones, sanciones ni alineación confirmada. Actualizaremos más cerca del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Ecuador llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue una caída 1-0 ante Costa de Marfil en su debut mundialista el 14 de junio, que cortó una larga racha invicta. Antes, venció 3-0 a Guatemala y 2-1 a Arabia Saudí en amistosos, y empató 1-1 con Países Bajos y Marruecos en marzo. En esos cinco partidos marcó ocho goles y encajó cuatro.

Curazao, por su parte, solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros: 4-0 ante Aruba el 7 de junio. Antes encadenó cuatro derrotas: 7-1 contra Alemania, 4-1 frente a Escocia y 5-1 ante Australia. Una derrota por 2-0 ante China en marzo cerró esa racha. En esos cinco partidos marcó seis goles y encajó 19.

Historial de enfrentamientos directos

No hay registros de enfrentamientos previos entre Ecuador y Curazao. El partido del 20 de junio de 2026 será el primero entre ambas selecciones en cualquier categoría.

Clasificación

En el Grupo E, Ecuador es tercero y Curazao cuarto previo al encuentro.