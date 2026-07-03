Canadá vs. Marruecos: 4 de julio de 2026, 13:00 EST (18:00 GMT).

Los canadienses reciben a la mejor selección de África para disputar un lugar en octavos de final.

La selección de Jesse Marsch debutará en octavos de final, mientras Marruecos, semifinalista en 2022, busca seguir adelante.

Cómo llegaron hasta aquí

Canadá, anfitrión, sumó cuatro puntos en la fase de grupos: empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina y goleó 6-0 a Catar, con hat-trick de Jonathan David. Pero perdió por lesión a Ismael Kone. La derrota 2-1 ante Suiza en el cierre del Grupo B fue intrascendente. En octavos vencieron 1-0 a Sudáfrica en un duelo cauto, pues ambos debutaban en eliminatorias. Stephen Eustáquio marcó el gol de la victoria en el descuento. El mediocampista del Porto, formado en Portugal, ya jugó con la sub-21 lusa.

Marruecos debutó con un 1-1 ante Brasil, luego venció 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití. Nada comparado con el drama de su triunfo en los penaltis contra Países Bajos en dieciseisavos. Ismael Saibari, nacido en Barcelona, marcó tres goles en la fase de grupos y convenció al Bayern de Múnich para ficharlo.

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Canadá sufre bajas

El seleccionador canadiense, Jesse Marsch, exentrenador del Leeds United, ha perdido la calidad y la experiencia de su mayor estrella, el lateral izquierdo del Bayern de Múnich Alphonso Davies, quien reapareció en las semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG en abril tras una larga lesión. Una recaída le ha mantenido en el dique seco durante todo el torneo, aunque podría reaparecer aquí. Además, el centrocampista del Sassuolo, Ismael Koné, se fracturó la pierna ante Catar y también es baja.

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La experiencia de Marruecos en grandes partidos puede ser clave.

Los Leones del Atlas fueron la primera selección africana en llegar a semifinales, en 2022, donde cayeron ante la futura campeona, Francia. En 2026 su regreso a la eliminatoria no sorprende: superaron a Países Bajos con un gol de Issa Diop en el 91’ y vencieron 3-2 en los penaltis tras un partido de infarto.

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Posible once de Canadá

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Posible once de Marruecos

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Estadísticas clave del Canadá-Marruecos

El centrocampista canadiense Stephen Eustaquio es el primer ‘7’ de Portugal que marca en eliminatorias de un Mundial.

Marruecos se ha clasificado en seis de sus últimos ocho partidos eliminatorios en grandes torneos.

Marruecos solo ha encajado dos de los ocho penaltis que ha enfrentado en tandas de Mundiales.

Achraf Hakimi podría ser el primer africano en llegar a 15 partidos mundialistas; ha participado en cinco goles en sus últimos siete encuentros internacionales (1 gol, 4 asistencias).

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Convocatoria de 26 jugadores de Canadá

Porteros: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defensas: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsella), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Niza), Alphonso Davies (Bayern de Múnich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Centrocampistas: Stephen Eustaquio (Oporto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Ángeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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Convocatoria de 26 jugadores de Marruecos

Porteros: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Fuerzas Armadas Reales)

Defensas: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk) y Marwane Saadane (Al-Fateh).

Centrocampistas: Samir El Mourabet (Estrasburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Delanteros: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Díaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Estrasburgo), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht de Fráncfort), Amine Sbai (Angers)

Bajas: Nayef Aguerd (Marsella), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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Noticias de los equipos y plantillas

Canadá, dirigida por Jesse Marsch, no reporta lesiones ni sanciones y aún no confirma su once.

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, tampoco ha reportado lesiones ni suspensiones, y su once inicial aún no se ha confirmado. Se actualizará esta información cuando esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Canadá ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y tres en contra. Su último resultado fue una victoria 1-0 ante Sudáfrica en la Copa del Mundo el 28 de junio, con gol tardío de Eustáquio. Antes, venció 6-0 a Catar pero perdió 2-1 contra Suiza. Un 1-1 ante Bosnia y Herzegovina y otro 1-1 en amistoso contra Irlanda completan la serie.

Marruecos ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos, manteniéndose invicto. Su último encuentro fue un 1-1 con los Países Bajos el 30 de junio, con victoria en los penaltis. Previamente, superó a Haití 4-2 y a Escocia 1-0 en la fase de grupos, igualó 1-1 con Brasil y 1-1 con Noruega en un amistoso. Ha marcado ocho goles y encajado cinco en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

CAN Últimos partidos MAR 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Canadá 1 - 2 Marruecos

Marruecos 4 - 0 Canadá 1 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Se han enfrentado dos veces: Marruecos ganó 2-1 en el Mundial 2022 y 4-0 en un amistoso de 2016.

Clasificación

Canadá terminó segundo en el Grupo B y Marruecos segundo en el Grupo C.