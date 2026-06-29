Previa del partido Bélgica - Senegal en la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Bélgica vs. Senegal: 1 de julio de 2026, 16:00 EST (21:00 GMT).

Previa del Bélgica-Senegal, ronda de 32 de la Copa del Mundo

Una victoria en la tercera jornada bastó para que los Diablos Rojos de Bélgica lideraran el Grupo G. Senegal avanzó como octavo mejor tercero. ¿Podrán los Leones de Teranga llegar a octavos?

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Los «Diablos Rojos», por debajo de las expectativas, se miden a los «Leones de Teranga».

De su «generación dorada» apenas quedan Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, y pese a las expectativas siguen decepcionando. En la última jornada estuvieron a punto de quedar eliminados, pero vencieron 5-1 a Nueva Zelanda y se convirtieron en la primera selección europea desde Inglaterra en 1990 que gana su grupo tras no ganar los dos primeros partidos. Fue un resultado bienvenido gracias a una actuación dominante, con Leandro Trossard, estrella del Arsenal, marcando los dos primeros goles.

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Senegal, que también arrancó lento, debe mejorar.

Al igual que Bélgica, Senegal perdió sus dos primeros partidos ante Francia y Noruega. En la última jornada venció 5-0 a un Irak con diez jugadores y se convirtió en el único tercero con tres puntos. Sorprendentemente, Sadio Mané no marcó, pero Papa Gueye, del Villarreal, anotó un doblete tras salir del banquillo. Los tres partidos de Senegal sumaron 14 goles, solo superados por los 15 de Noruega, así que el público de Seattle podría disfrutar de un gran espectáculo. No obstante, no les agrada volver a cruzarse con un rival europeo, pues han caído en sus dos últimos duelos eliminatorios contra selecciones del Viejo Continente: Inglaterra y Turquía. El técnico Pape Thiaw, además, no podrá contar con su portero titular, Edouard Mendy, lesionado de rodilla.

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Posible once de Bélgica

Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

Posible once de Senegal

Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; Diarra, Gueye, Camara; Mbaye, Sarr, Mané.

Estadísticas clave del Bélgica-Senegal

Tras su gol y asistencia en la ronda anterior, Romelu Lukaku ya suma más participaciones en goles en un Mundial que cualquier otro jugador belga desde 1966 (6 goles, 2 asistencias).

Pape Gueye intervino en tres de los cinco goles de Senegal en el último partido de grupo (2 goles, 1 asistencia) y está a una sola participación del récord histórico de su país en Mundiales.

En cinco de los últimos seis partidos de Senegal se marcaron más de 3,5 goles.

Senegal marcó diez de sus últimos 12 goles tras el descanso.

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Convocatoria de 26 jugadores de Bélgica

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing de Estrasburgo).

Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquín Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Nápoles), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brujas), Axel Witsel (Girona).

Delanteros: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matías Fernández-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Nápoles), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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Convocatoria de 26 jugadores de Senegal

Porteros: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Niza), Mory Diaw (Le Havre).

Defensas: Krepin Diatta (Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Centrocampistas: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mónaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern de Múnich).

Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern de Múnich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (París Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Noticias y plantillas

Rudi García aún no confirma la alineación de Bélgica para los dieciseisavos y no hay lesionados ni sancionados. Se actualizará si hay novedades.

El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, tampoco ha confirmado su once, y no se han reportado lesiones ni sanciones para los Leones de Teranga. Más noticias se publicarán cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma actual

Historial

No hay datos sobre enfrentamientos previos entre Bélgica y Senegal. El partido de octavos del martes en el Seattle Stadium se actualizará conforme avance.

Clasificación

Bélgica ganó el Grupo G y Senegal terminó tercero en el Grupo I.