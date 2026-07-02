Previa del partido Australia-Egipto en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Australia contra Egipto: detalles del partido

El partido se jugará el 3 de julio de 2026 a las 18:00 GMT (14:00 EST).

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La historia está en juego cuando los aguerridos Socceroos se enfrenten a los imbatidos Faraones.

En el Dallas Stadium de Texas se disputa un hito histórico: dos continentes luchan por un lugar en los codiciados octavos de final. Tony Popovic guía a una tenaz Australia que busca alcanzar por segunda vez consecutiva la fase eliminatoria y romper su techo de cristal ganando por primera vez un partido de eliminación directa.

Enfrente tendrá a la histórica selección de Egipto, dirigida por Hossam Hassan. Los gigantes africanos ya hicieron historia al pasar la fase de grupos por primera vez en la era moderna. Con un ataque de primer nivel, los «Faraones», aún invictos, llegan al corazón futbolístico de Norteamérica decididos a seguir su cuento de hadas a costa de los «Socceroos».

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Cómo llegaron hasta aquí

Australia terminó segunda en un Grupo D muy disputado. Tras perder con la anfitriona, Estados Unidos, empataron 0-0 con Paraguay y sellaron el pase con un 2-0 sobre Turquía. Pese a su solidez defensiva, deberán mejorar la puntería: solo marcaron dos goles en la fase de grupos.

Egipto llegó a Texas tras una racha regular e invicta que le dio el segundo puesto en el Grupo G. El equipo de Hassan mostró su nivel al empatar con Bélgica, golear 3-1 a Nueva Zelanda y igualar 1-1 con Irán. Con una media de más de cuatro tiros a puerta por partido, los Faraones han demostrado ser una amenaza ofensiva polifacética, capaz de desmontar las defensas más cerradas.

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Preocupaciones por lesiones de gran importancia y pilares defensivos para afianzar las líneas

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La preparación táctica se centra en la forma física. Mohamed Salah, capitán de Egipto, se recupera de una distensión en el tendón de la corva y su participación se evaluará hasta el último momento. Si no puede jugar, el peso creativo recaerá en Omar Marmoush, delantero del Manchester City en gran momento de forma.

Australia, por su parte, pierde a los delanteros Mathew Leckie y Jacob Italiano por lesión, así que se apoyará en su sólida defensa: un back tres o un bloque de cuatro liderado por Harry Souttar y Alessandro Circati para resguardar la portería de Patrick Beach.

La sobrecarga por las bandas frente a la velocidad en la transición vertical marcará la diferencia.

El duelo se decidirá en cómo gestionen los espacios por las bandas. Egipto busca superioridad por la izquierda, donde Marmoush y los laterales se alternan para desordenar a los centrales australianos y crear pases peligrosos dentro del área.

Australia priorizará la solidez defensiva y buscará contraatacar con rapidez; la velocidad de Nestory Irankunda pondrá a prueba una zaga egipcia vulnerable cuando se queda adelantada.

Las estructuras consolidadas se enfrentan a la prueba definitiva

Australia deberá mantener la concentración atrás, pues cualquier error ante Marmoush o Salah se pagará caro.

Egipto, por su parte, debe romper un bloque bajo sin exponerse al contraataque. La clave está en que sus pivotes frenen las transiciones antes de que lleguen a Irankunda.

Posible once de Australia contra Egipto

Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe

Posible once de Egipto contra Australia

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush

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Convocatoria de 26 jugadores de Australia

Porteros: Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach

Defensas: Harry Souttar, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Cameron Burgess, Aziz Behic, Jordan Bos, Jason Geria, Miloš Degenek, Kai Trewin

Centrocampistas: Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Ajdin Hrustić, Cameron Devlin, Paul Okon-Engstler

Delanteros: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Tete Yengi, Awer Mabil, Cristian Volpato, Mohamed Touré

Convocatoria de 26 jugadores de Egipto

Porteros: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Defensas: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Centrocampistas: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed «Zizo», Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan «Trezeguet», Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Delanteros: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

Noticias del equipo y plantillas

Tony Popovic aún no confirma la alineación de Australia y no hay lesionados ni sancionados. Se actualizará cerca del inicio del partido.

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, espera noticias sobre Mohamed Salah, quien sufrió una distensión en el tendón de la corva ante Irán. La presencia del delantero del Liverpool en los octavos de final es duda. No hay otras lesiones ni sanciones para los Faraones y la alineación se confirmará cerca del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Australia ha ganado 1, empatado 2 y perdido 2 de sus últimos 5 partidos. Su más reciente fue 0-0 ante Paraguay el 26 de junio, resultado que le dio el pase a eliminatorias como segunda del Grupo D. Antes, cayeron 2-0 ante Estados Unidos en la segunda jornada. Su única victoria fue 2-0 contra Turquía en el debut del 14 de junio. También empataron 1-1 con Suiza y perdieron 1-0 ante México en los amistosos previos, con cuatro goles a favor y cuatro en contra en el global.

Egipto ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 1-1 con Irán el 27 de junio, encuentro en el que Salah se lesionó. Antes, venció 3-1 a Nueva Zelanda el 22 de junio —su primera victoria mundialista— y empató 1-1 con Bélgica en su debut. Antes, cayeron 2-1 ante Brasil y vencieron 1-0 a Rusia en amistosos. Marcaron cinco goles y encajaron cuatro en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

AUS Último partidos EGY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Egipto 3 - 0 Australia 0 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Se enfrentaron una vez: el 17 de noviembre de 2010, amistoso que Egipto ganó 3-0.

Clasificación

Australia terminó segunda en el Grupo D y Egipto segunda en el Grupo G.