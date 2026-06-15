Previa del partido Alemania - Costa de Marfil de la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Alemania y Costa de Marfil jugarán el 20 de junio de 2026 a las 16:00 EST (20:00 GMT).

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Alemania vs. Costa de Marfil: contexto del partido

El partido en Ontario es clave: ambas selecciones buscan afianzar su inicio y liderar el Grupo E. Alemania goleó 7-1 a Curazao en Houston, mientras que Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador en Filadelfia con sólida defensa. En el Toronto Stadium el margen de error es mínimo. Ambos llegan con la moral alta, pero conscientes de que la recuperación física y mental será clave para sus aspiraciones en la fase eliminatoria.

Julian Nagelsmann debe mantener el equilibrio entre la potencia ofensiva de Alemania y una defensa concentrada. Para ello contará con un centro del campo fluido, liderado por el capitán Joshua Kimmich y la creatividad de Jamal Musiala y Florian Wirtz, capaz de controlar la posesión, presionar en la medular y lanzar ataques vertiginosos que superen las líneas rivales. Del otro lado estará Costa de Marfil, ordenada y disciplinada bajo Emerse Faé. Tras dejar a Ecuador sin gol, los Elefantes muestran una defensa sólida y un letal contraataque que se potencia con la máxima organización táctica.

En el BMO Field de Toronto, se espera un duelo táctico intenso. Ambos deben evitar errores en la zona de transición y mostrar precisión en el último tercio. Alemania buscará confirmar su condición de favorita y sellar el pase a octavos, mientras Costa de Marfil apostará por la velocidad de jugadores como Amad Diallo y Elye Wahi para castigar cualquier descuido. Con las opciones de grupo tomando forma, avanzar desde el Grupo E guiará el planteo táctico desde el primer minuto.

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¿Cómo les fue en la primera jornada?

Alemania 7-1 Curazao

El equipo de Julian Nagelsmann envió un mensaje claro al resto del torneo al golear 7-1 a Curazao, debutante en la competición, en Houston. Felix Nmecha abrió el marcador en el minuto cinco y, aunque Livano Comenencia empató tras un rebote, la reacción alemana no se hizo esperar. Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja antes de que Kai Havertz marcara de penalti justo antes del descanso. En la segunda parte, Alemania sentenció con tantos de Jamal Musiala, Nathaniel Brown, el suplente Deniz Undav y otro de Havertz, que colocaron a Alemania en el primer puesto del Grupo E.

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Ecuador 0-1 Costa de Marfil

Los de Emerse Faé mostraron gran solidez defensiva en Filadelfia y cortaron la racha de 19 partidos sin perder de Ecuador con un dramático 1-0. Los Elefantes sufrieron en la primera parte: John Yeboah y Alan Minda acertaron el larguero para los sudamericanos. En la segunda parte, Elye Wahi también golpeó el poste para los marfileños y el 0-0 parecía inevitable. Pero en el 90, el lateral Wilfried Singo asistieron al extremo del United Amad Diallo, que marcó el 1-0 final en el descuento.

¿Qué ajustes tácticos deben hacer ambos entrenadores?

Alemania (Julian Nagelsmann): mantener la disciplina táctica y mejorar la cobertura ante el contraataque.

Julian Nagelsmann no necesita retocar la fluida máquina ofensiva que endosó siete goles a Curazao, pero debe corregir las transiciones defensivas. A pesar del dominio territorial alemán, los contraataques de Curazao expusieron espacios detrás de las líneas adelantadas.

Ante la transición rápida de Costa de Marfil, una agresividad vertical descontrolada puede ser letal. Por ello, Nagelsmann probablemente ajustará el doble pivote y la contención de los laterales. En lugar de que Joshua Kimmich y Nathaniel Brown avancen juntos, uno debe quedarse atrás con los centrales Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah para formar un bloque sólido. Presionar es válido, pero el medio campo alemán debe evitar pérdidas de balón que alimenten los contragolpes por las bandas.

Costa de Marfil (Emerse Faé): Posesión sólida en el medio y precisión en la transición.

Su ordenado bloque defensivo neutralizó a Ecuador y dejó la portería a cero en Filadelfia, pero ahora necesita mejorar la circulación de balón. Su sólido bloque bajo neutralizó espacios, pero sufrió con la presión alta y necesitó las individualidades de Wilfried Singo y Amad Diallo para marcar en el 90.

Ante un centro del campo alemán superior, liderado por Jamal Musiala y Florian Wirtz, quedarse atrás los 90 minutos será fatal. Faé debe reforzar el motor del equipo: Franck Kessié e Ibrahim Sangaré. No basta que se replieguen; deben presionar con agresividad para cortar la construcción alemana desde atrás. Una vez recuperada la pelota, la transición debe ser quirúrgica: aprovechar la velocidad de Amad Diallo y Simon Adingra para sorprender a unos centrales alemanes que juegan muy adelantados.

¿Hay novedades en la convocatoria para la segunda jornada?

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Noticias del equipo alemán

El principal reto de Julian Nagelsmann de cara a Toronto es mantener el impresionante impulso de la victoria por 7-1 sobre Curazao sin perder frescura física, y llega con plantel completo tras salir ileso del debut.

La principal novedad es el portero Manuel Neuer, quien tras superar una lesión en la pantorrilla y jugar los 90 minutos ante Curaçao, mantendrá su lugar bajo los palos. La duda está en ataque: Nagelsmann podría rotar para mantener frescura. Kai Havertz, autor de un doblete en el debut, tiene el puesto asegurado, pero Deniz Undav —que marcó al entrar desde el banquillo— y Leroy Sané aprietan para entrar en el once y aportar un perfil más dinámico ante el sólido bloque marfileño.

Noticias del equipo de Costa de Marfil

Emerse Faé busca recuperar a su plantel tras el desgaste de la victoria 1-0 ante Ecuador, que cortó una racha de 19 partidos sin perder del rival pero dejó a varios titulares agotados.

El cuerpo técnico trabaja contrarreloj para recuperar a los mediocampistas Ibrahim Sangaré y Franck Kessié, fundamentales en la contención. En defensa, Wilfried Singo y Emmanuel Agbadou, intactos tras los 90 minutos, serán clave para frenar a la potente delantera alemana. En ataque, el extremo del Manchester United Amad Diallo mantendrá su puesto tras marcar el gol de la victoria en el 90, mientras que jóvenes como Simon Adingra y el delantero del Inter de Milán Ange-Yoan Bonny presionan por más minutos para aportar velocidad al contragolpe.

Duelos clave: Alemania vs. Costa de Marfil

Kai Havertz vs. Emmanuel Agbadou

Tras anotar su penalti con calma y firmar un doblete ante Curazao, Kai Havertz mantiene su papel como referente ofensivo de Julian Nagelsmann. Actúa como falso nueve móvil: baja a recibir, enlaza el juego y saca de posición a los centrales. Para romper el sólido bloque defensivo de Costa de Marfil, deberá mostrarse igual de certero en el juego abierto y usar su inteligencia espacial para crear huecos a jugadores dinámicos como Jamal Musiala y Florian Wirtz.

Su marcador será el central del Reims Emmanuel Agbadou, quien fue un muro ante Ecuador. El bloque bajo-medio de Costa de Marfil resistió 90 minutos en Filadelfia, pero ahora afrontará el juego fluido de Alemania. Agbadou deberá permanecer concentrado y comunicado en el centro, evitando que la profundidad de Havertz lo saque de su sitio y deje los espacios que Kimmich y los demás mediocampistas alemanes aprovechan sin piedad.

Joshua Kimmich vs. Franck Kessié

Corazón y pilar táctico de Alemania, el capitán Joshua Kimmich dominó el ritmo en Houston desde el doble pivote. Ante Costa de Marfil, su misión será evitar la congestión en el medio y lanzar transiciones rápidas. Si tiene tiempo y espacio, buscará romper las líneas rivales con su pase largo y activar las subidas de laterales como Nathaniel Brown.

Para frenar ese ritmo aparece el potente Franck Kessié, del Al-Ahli, motor y capitán del centro del campo marfileño. En la primera jornada mostró que su presencia y su capacidad de cubrir todo el campo son vitales para el esquema de Costa de Marfil, aunque su trabajo sin balón se someterá a la prueba definitiva en Toronto. Debe presionar a los constructores alemanes y marcar de cerca a los centrocampistas que retrasen su subida para evitar que Costa de Marfil quede atrapada en un bloque defensivo pasivo.

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¿Cómo queda el Grupo E?

A diferencia de otros grupos estancados, el Grupo E ha formado un dúo escapado, por lo que este duelo en Toronto se convierte en una auténtica batalla de pesos pesados. Ambos llegan con 3 puntos: Alemania venció 7-1 a Curazao (+6 de diferencia de goles) y Costa de Marfil 1-0 a Ecuador (+1).

Como Ecuador y Curaçao aún no suman puntos, el ganador de este duelo podría asegurar su pase a octavos.

Si gana Alemania

Una segunda victoria consecutiva dejaría a Alemania con 6 puntos y el pase a octavos asegurado una jornada antes. Si vencen y Ecuador no gana, Alemania aseguraría el primer lugar del Grupo E. Además, podría rotar su plantilla en la última fecha contra Ecuador, mientras Costa de Marfil, con tres puntos, se jugaría la clasificación ante Curazao.

Si Costa de Marfil gana

Si los de Emerse Faé ganan, superarán a Alemania y tomarán el liderato con seis puntos, garantizando su pase a octavos. Con ese botín, los Elefantes comandarían el Grupo E y, probablemente, un empate ante Curazao en la última fecha les bastaría para mantener el primer lugar. En cambio, Alemania se quedaría con tres puntos y, aunque seguiría con opciones, afrontaría bajo gran presión su último duelo contra Ecuador.

Si empatan

Un empate en el Toronto Stadium dejaría a ambos equipos con cuatro puntos y un balance de goles favorable. El reparto de puntos dejaría a Alemania con 4 unidades y +6 de diferencia de goles, y a Costa de Marfil con 4 unidades y +1 de diferencia. Así, ambos llegarían invictos a la última jornada con la clasificación casi asegurada: un empate bastaría a cada uno para avanzar sin necesidad de recurrir a desempates por el tercer puesto.

Noticias y plantillas

Alemania, dirigida por Julian Nagelsmann, no ha reportado lesiones ni sanciones, y aún no hay alineación confirmada. Más actualizaciones llegarán cerca del inicio del partido.

El técnico marfileño, Emerse Fae, tampoco reporta bajas por lesión o sanción. Como Alemania, no hay alineación confirmada. Más novedades se conocerán cerca del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Alemania llega a Toronto con cinco victorias consecutivas. Su último partido fue un 7-1 ante Curazao en el debut mundialista el 14 de junio, que mostró su potencia ofensiva. Antes venció 2-1 a Estados Unidos el 6 de junio y 4-0 a Finlandia el 31 de mayo. Antes, derrotó 2-1 a Ghana y 4-3 a Suiza. En total: cinco triunfos consecutivos y 18 goles a favor.

Por su parte, Costa de Marfil ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, con la única derrota 3-2 ante Egipto en la Copa Africana de Naciones en enero. Desde entonces, los Elefantes han mostrado gran forma. Vencieron 2-1 a Francia el 4 de junio y, el 14, debutaron en el Mundial batiendo 1-0 a Ecuador con gol de Amad Diallo en el 90’. Antes, habían superado 1-0 a Escocia y goleado 4-0 a Corea del Sur en marzo. En sus últimos cinco partidos suman nueve goles a favor y seis en contra.

Historial de enfrentamientos

ALE Último partidos CIV 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Alemania 2 - 2 Ivory Coast 2 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente es un 2-2 en amistoso el 18 de noviembre de 2009, con Alemania como local.

Clasificación



