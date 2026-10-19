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Liga de Campeones
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Previa del Paris Saint-Germain contra el Barcelona en la Liga de Campeones de la UEFA: Los parisinos y los azulgranas, invictos, luchan por el liderato

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain
Barcelona

Dos partidos, seis puntos, ninguno dejado escapar. El PSG, vigente campeón de la Champions League, recibe al arrollador Barcelona de Hansi Flick, que ha marcado 48 goles en una racha de 11 victorias consecutivas, en un duelo de gigantes por el liderato de la fase de liga.

Paris Saint-Germain contra Barcelona: detalles del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Parc des Princes

El Paris Saint-Germain F.C. recibe al FC Barcelona el martes 20 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST) en el Parque de los Príncipes, en un duelo de la fase de liga de la UEFA Champions League entre dos equipos que ocupan los primeros puestos de la clasificación.

Un reencuentro europeo de máxima importancia

El vigente campeón de la Champions League vuelve a casa para un duelo estelar en el que Luis Enrique recibe en París a su antiguo club. Los dos gigantes europeos han ganado todos sus partidos de la fase de liga de la Champions League 2026/27: el PSG se ha impuesto al Slovan Bratislava y al Manchester City, mientras que el imparable Barcelona de Hansi Flick ha superado al Galatasaray y al Feyenoord. Con el liderato de la fase de liga en juego, la noche del martes promete intensidad, talento y un duelo táctico en la capital francesa.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

La remontada del PSG en la segunda parte ante el Estrasburgo

El Paris Saint-Germain llega al partido del martes reforzado por su trabajada victoria a domicilio por 3-1 ante el RC Strasbourg Alsace en la Ligue 1 el sábado 17 de octubre. Tras ir perdiendo 1-0 al descanso, el equipo de Luis Enrique remontó en la segunda parte gracias a los goles de Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') y Désiré Doué (90+3'). El triunfo liguero supuso la reacción ideal tras su ajustada derrota por 2-1 ante el Manchester City en la Champions League, con Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche y Khvicha Kvaratskhelia en buen momento de cara al martes.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Los cinco goles del Barcelona ante el Real Betis

El FC Barcelona viaja a París en un gran momento de forma tras lograr una contundente victoria a domicilio por 5-2 ante el Real Betis en LaLiga el sábado 17 de octubre. Los goles de Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') y Dani Olmo (81') coronaron una actuación dominante. Sumada a su victoria por 4-1 ante el Galatasaray en la Champions League el 13 de octubre, el equipo de Hansi Flick ha marcado nueve goles en sus dos últimos partidos, impulsado por la creatividad de Pedri, Lamine Yamal y Dani Olmo.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

Duelo clave: Ousmane Dembélé contra Jules Koundé

El duelo de velocidad: El incisivo regate de Ousmane Dembélé en la banda afrontará una dura prueba ante su compañero de selección Jules Koundé. Dembélé, que viene de marcar el gol decisivo en los últimos minutos ante el Estrasburgo, intentará aprovechar los espacios a la espalda de la adelantada línea defensiva del Barcelona.

La batalla por el centro del campo: João Neves y Vitinha se medirán directamente con Pedri y Rodri para imponer el ritmo, controlar los pases que rompen líneas y neutralizar las ocasiones de salir rápido al ataque.

Análisis táctico y onces previstos

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

Clave del partido: Se espera que Luis Enrique apueste por una presión alta e intensa para dificultar la salida de balón del Barcelona. Por su parte, el equipo de Hansi Flick recurrirá a las rápidas transiciones por las bandas a través de Lamine Yamal y Anthony Gordon para sorprender al PSG al contraataque.

Noticias de los equipos y plantillas

Paris Saint-Germain contra Barcelona alineaciones probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosL. DigneL. DigneVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesFabián RuizFabián RuizD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaO. DembeleO. DembeleJoan GarcíaJoan GarcíaG. MartinG. MartinJoão CanceloJoão CanceloPau CubarsíPau CubarsíX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonD. OlmoD. OlmoRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Barcelona

Manager

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique aún no ha confirmado la probable alineación del PSG para el partido y la información sobre lesiones y sanciones está pendiente de concretarse. Se añadirán novedades cuando se acerque el inicio del encuentro.

Por parte del Barcelona, Hansi-Dieter Flick tampoco ha anunciado todavía una convocatoria ni una alineación confirmadas. Por ahora no hay información disponible sobre lesiones o sanciones en el equipo visitante y se esperan más detalles antes del partido.

Estado de forma

PSG

PSG - Formulario

B29
W0-1
OM
W1-2
LEM
W3-1
MCI
W2-4
STR
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BAR

BAR - Formulario

SAN
W7-2
SEV
W1-3
GET
W3-0
GAL
W1-4
BET
W2-5
Gol marcado (encajado)
22/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El PSG ha ganado sus cinco últimos partidos entre la Champions League y la Ligue 1, con 15 goles a favor y solo cinco en contra durante esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 ante el Manchester City en la Champions League. Entre sus triunfos anteriores figuran un contundente 6-1 ante el Slovan Bratislava en Europa y un 3-1 frente al Le Mans en liga. El equipo de Enrique ha mostrado una capacidad constante para marcar muchos goles y limitar las ocasiones de sus rivales en ambas competiciones.

El Barcelona también ha ganado sus cinco últimos partidos, disputados entre la Champions League y LaLiga. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 4-1 ante el Galatasaray en la Champions League. También ha marcado muchos goles en la competición nacional: antes, en esa misma racha, venció al Racing Santander por 7-2. El equipo de Flick ha demostrado capacidad goleadora y solidez defensiva en esta serie de partidos.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateBarcelona
3
1
1
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
F
13Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó con una victoria del PSG por 2-1 en el campo del Barcelona en la Champions League en octubre de 2025. En sus últimos cinco duelos de Champions League, el PSG ha ganado tres veces, el Barcelona una y el otro encuentro acabó en empate, aunque el Barcelona logró una victoria por 3-2 en París en abril de 2024. El PSG ha marcado 13 goles en esos cinco enfrentamientos y el Barcelona, siete.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

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