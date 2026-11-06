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Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoManchester City
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Previa del Nottingham Forest-Manchester City en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Nottingham Forest vs Manchester City
Nottingham Forest
Manchester City
Premier League
E. Haaland
E. Anderson
E. Maresca

Previa completa del Nottingham Forest contra el Manchester City en el City Ground. ¿Podrá el equipo de Enzo Maresca poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas en la Premier League?

Previa del Nottingham Forest vs Manchester City de la Premier League

crest
Premier League - Jornada 10
City Ground, Nottingham

El Nottingham Forest recibe al Manchester City en el City Ground en un partido de la Premier League el sábado 6 de noviembre a las 13:30 EST y las 17:30 GMT.

La falta de gol deja al Forest en puestos de descenso

El Forest ocupa la 19.ª posición tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos de liga a las órdenes de su nuevo entrenador, Oliver Glasner. Necesita puntos con urgencia, pero lo mismo puede decirse del Manchester City, que ha encadenado derrotas ante el Aston Villa y el Brighton. Esa racha ha permitido al vigente campeón, el Arsenal, adelantarlo y situarse al frente de la clasificación. El City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos financieros relacionados con presuntas infracciones cometidas entre 2009 y 2018. Las dos derrotas mencionadas podrían indicar que la presión empieza a pasar factura, pero quien sigue brillando es el goleador Erling Haaland. El noruego, de 26 años, suma 14 goles entre la Premier League y la Champions League con el equipo más goleador de la liga.

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

¿Puede dar la sorpresa el Nottingham Forest?

El Forest ha rendido muy por debajo de lo esperado en casa y no ha marcado ningún gol en sus cuatro primeros partidos como local en la Premier League. Sin embargo, confía en que los recientes enfrentamientos con el City sean un buen augurio. Ganó este mismo partido en marzo de 2025 y logró un empate 2-2 ante el City en el Etihad Stadium la temporada pasada, con un gol de Elliot Anderson que igualó el marcador para el Forest. El inglés se enfrenta ahora a su antiguo club por primera vez desde su traspaso por una elevada suma. El City no pierde tres partidos consecutivos de Premier League desde 2016, y Enzo Maresca querrá evitarlo a toda costa.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Datos clave y novedades sobre lesiones

  • El City no pierde dos partidos consecutivos a domicilio en la Premier League desde noviembre de 2025.
  • El City ha dejado su portería a cero en cinco de sus últimas seis victorias a domicilio en la Premier League.

Posibles onces

Forest (3421): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

City (433): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Novedades de los equipos y plantillas

Nottingham Forest contra Manchester City alineaciones probables

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicJ. CunhaJ. CunhaMurilloMurilloM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteD. NdoyeD. NdoyeN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. DelapG. DonnarummaG. DonnarummaA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesR. DiasR. DiasJ. DokuJ. DokuA. BouaddiA. BouaddiE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Nottingham Forest

Once inicial

Manchester City

Manager

  • O. Glasner
  • E. Maresca

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