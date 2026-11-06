Previa del Nottingham Forest vs Manchester City de la Premier League

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

El Nottingham Forest recibe al Manchester City en el City Ground en un partido de la Premier League el sábado 6 de noviembre a las 13:30 EST y las 17:30 GMT.

La falta de gol deja al Forest en puestos de descenso

El Forest ocupa la 19.ª posición tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos de liga a las órdenes de su nuevo entrenador, Oliver Glasner. Necesita puntos con urgencia, pero lo mismo puede decirse del Manchester City, que ha encadenado derrotas ante el Aston Villa y el Brighton. Esa racha ha permitido al vigente campeón, el Arsenal, adelantarlo y situarse al frente de la clasificación. El City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos financieros relacionados con presuntas infracciones cometidas entre 2009 y 2018. Las dos derrotas mencionadas podrían indicar que la presión empieza a pasar factura, pero quien sigue brillando es el goleador Erling Haaland. El noruego, de 26 años, suma 14 goles entre la Premier League y la Champions League con el equipo más goleador de la liga.

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¿Puede dar la sorpresa el Nottingham Forest?

El Forest ha rendido muy por debajo de lo esperado en casa y no ha marcado ningún gol en sus cuatro primeros partidos como local en la Premier League. Sin embargo, confía en que los recientes enfrentamientos con el City sean un buen augurio. Ganó este mismo partido en marzo de 2025 y logró un empate 2-2 ante el City en el Etihad Stadium la temporada pasada, con un gol de Elliot Anderson que igualó el marcador para el Forest. El inglés se enfrenta ahora a su antiguo club por primera vez desde su traspaso por una elevada suma. El City no pierde tres partidos consecutivos de Premier League desde 2016, y Enzo Maresca querrá evitarlo a toda costa.

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Datos clave y novedades sobre lesiones

El City no pierde dos partidos consecutivos a domicilio en la Premier League desde noviembre de 2025.

El City ha dejado su portería a cero en cinco de sus últimas seis victorias a domicilio en la Premier League.

Posibles onces

Forest (3421): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

City (433): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

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