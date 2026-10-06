Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 12:30 Old Trafford

El Manchester United vs Tottenham Hotspur comenzará el 10 de octubre de 2026 a las 12:30 EST y 16:30 GMT.

United y Spurs necesitan que sus temporadas arranquen de una vez

Manchester United y Tottenham Hotspur probablemente necesitaban un largo parón de la Premier League para reflexionar sobre lo que no ha funcionado hasta ahora. En resumen, casi todo. ¿Será Old Trafford el tónico que tanto necesitan los Red Devils?

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Manchester United, irregular, pero sobre todo mal

Desde una victoria por 5-2 contra el Ipswich, el United no ha ganado en sus últimos cuatro partidos nacionales, una secuencia que incluye una derrota en la EFL Cup ante el Brighton. La derrota en casa contra un Manchester City con 10 hombres no sentó nada bien a los aficionados, y los empates a domicilio frente al Everton y el Fulham han aumentado la frustración de la hinchada. El empate de Matheus Cunha en el minuto 89 rescató un punto ante el Fulham, pero deja al United estancado en la 12.ª plaza.

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¿Spurs, feliz de jugar fuera de casa?

La temporada del Tottenham ha comenzado como terminó la campaña 2025-26. El conjunto londinense no ha ganado en sus primeros cinco partidos y no ha logrado marcar en cuatro de ellos. Sus únicos dos puntos hasta ahora han llegado con empates 0-0, lo que pone de relieve sus problemas de cara a portería. Sus primeros goles de la temporada solo sirvieron para maquillar la más reciente derrota en casa por 2-3 ante el Aston Villa.

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Datos clave y noticias sobre lesionados

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko y Noussair Mazraoui se perdieron todos los compromisos internacionales por problemas físicos y son duda aquí para los locales.

Xavi Simons y Wilson Odobert son bajas de larga duración para los visitantes, mientras que Dejan Kulusevski está cerca de volver.

El Spurs ha ganado cuatro de los últimos seis enfrentamientos entre estos equipos.

Posibles alineaciones

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Santos; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Noticias de los equipos y plantillas

Carrick afronta una importante crisis de lesiones en Old Trafford, con Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui, todos de baja. No hay suspensiones reportadas, aunque la magnitud de las ausencias deja la plantilla del United muy mermada de cara al partido. El fichaje veraniego Carlos Baleba ha regresado recientemente a la acción en un amistoso a puerta cerrada tras un problema de tobillo, lo que aporta algo de optimismo en medio de la preocupación por las lesiones.

De Zerbi tampoco cuenta con piezas clave, ya que Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven no están disponibles por lesión. No hay sanciones registradas para los visitantes, pero las ausencias añaden más dificultades a un inicio de temporada ya complicado. Se añadirán actualizaciones de ambas plantillas más cerca del inicio del partido.

Forma

El United ha sumado dos puntos en sus últimos tres partidos de la Premier League, tras empatar 1-1 con el Fulham en el más reciente y firmar antes un 2-2 con el Everton. Entre esos resultados llegó una derrota en casa por 1-0 ante el Manchester City, y también cayó por 2-3 frente al Brighton en la Carabao Cup. Su único punto positivo en esos cinco partidos fue una victoria por 4-0 en la Champions League sobre el Sabah FK, lo que le deja con un triunfo, dos empates y dos derrotas en ese tramo.

El balance reciente del Tottenham es desolador. El equipo de De Zerbi ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluidas derrotas ante el Aston Villa, el Liverpool en la Carabao Cup y el Newcastle United. Empató 0-0 tanto con el Everton como con el Nottingham Forest en la Premier League, sin marcar en tres de esos cinco encuentros. El Spurs ha encajado ocho goles en esos cinco partidos y solo ha marcado cuatro.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó con una victoria por 2-0 del Manchester United en Old Trafford en febrero de 2026. En los últimos cinco duelos, el Tottenham ha ganado dos, el United uno y uno terminó en empate, y ambos equipos también se enfrentaron en la final de la Europa League en mayo de 2025, que el Spurs ganó por 1-0. El balance del United en casa en este duelo ofrece algo de optimismo, pero el Tottenham ha demostrado que puede generar problemas en varias competiciones.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester United es 12.º, mientras que el Tottenham es colista en la 20.ª posición, lo que convierte este partido en una cita de urgencia, aunque con apuestas muy distintas, para ambos equipos.