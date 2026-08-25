Previa del Manchester United vs. Ipswich Town de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Manchester United vs Ipswich Town: Detalles del partido

Premier League - Jornada 2 30 ago 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United e Ipswich Town se enfrentarán el 30 de agosto de 2026 a las 15:30 GMT (11:30 EST / 16:30 BST / 17:30 SAST).

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Domingo de fútbol en Old Trafford

El Manchester United regresa a casa para medirse al Ipswich Town en un duelo de la jornada 2 de la Premier League este domingo 30 de agosto. Tras actuaciones contrastadas en la jornada inaugural, el United busca una reacción urgente ante su afición para poner en marcha su campaña. Para el Ipswich, la visita del domingo a Old Trafford ofrece el escenario ideal para dar continuidad a su positivo impulso inicial y poner a prueba su progreso en la máxima categoría lejos de casa.

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El Manchester United busca reaccionar de inmediato tras el tropiezo ante el Hull

El Manchester United afronta el partido del domingo en busca de una respuesta contundente tras la derrota por 2-0 a domicilio ante el Hull City en la jornada inaugural, el 22 de agosto. Los goles en la primera parte de Semi Ajayi y Nobel Mendy dejaron al United a remolque, y pese a los cambios ofensivos del segundo tiempo, entre ellos Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Benjamin Šeško, el Manchester United no pudo derribar el compacto bloque defensivo del Hull. De vuelta en Old Trafford, tanto el entrenador como la plantilla se centrarán en la solidez defensiva y en establecer el control por dentro a través de Bruno Fernandes para abrir las líneas del Ipswich.

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El dramático gol final de los Tractor Boys les da sus primeros puntos

El Ipswich Town viaja a Manchester con la moral alta tras lograr una vibrante victoria por 2-1 sobre el Sunderland en Portman Road el 22 de agosto. Emersonn abrió el marcador en el minuto 24 antes de que Nilson Angulo, del Sunderland, empatara antes del descanso. El Ipswich apretó sin descanso en la segunda parte y el suplente Jack Clarke emergió como el héroe al marcar un dramático gol de la victoria en el minuto 90 para asegurar los tres puntos en la jornada inaugural. El Ipswich intentará trasladar ese agresivo juego por bandas y ese espíritu resiliente a Old Trafford.

La historia favorece al Manchester United en duelos de ida y vuelta

Históricamente, el Manchester United parte con ventaja en este enfrentamiento, tras ganar su encuentro más reciente de la Premier League por 3-2 en Old Trafford en febrero de 2025, un partido en el que marcaron Matthijs de Ligt y Harry Maguire. Sin embargo, el Ipswich ha demostrado ser capaz de poner en apuros a la zaga del United con rápidos contraataques y peligro a balón parado, preparando así unos 90 minutos de alta tensión mientras ambos equipos pelean por una posición vital en este arranque de temporada.

Noticias de los equipos y plantillas

El Manchester United llega a este partido con una lista notable de lesionados. Matthijs de Ligt, Tom Heaton y Manuel Ugarte están de baja, y la plantilla también ha recibido un nuevo golpe, ya que Amad Diallo estará seis semanas ausente tras sufrir una lesión de tobillo en un entrenamiento. El club no ha confirmado ningún posible once inicial antes del saque inicial, y se esperan novedades más cerca del partido.

El Ipswich Town también tiene bajas que gestionar. Jack Taylor, Azor Matusiwa y Julio Enciso están todos descartados para el equipo de Gary O'Neil. Al igual que ocurre con el United, no se ha publicado ningún once probable y se añadirán más novedades del equipo cuando estén disponibles.

Forma

El Manchester United ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Hull City en la Premier League el 22 de agosto, un resultado que llegó después de una derrota por 4-2 frente al AC Milan en un amistoso de pretemporada. El United sí dejó algunas señales positivas antes en la pretemporada, al vencer 2-1 al Atlético de Madrid y empatar 1-1 con el Paris Saint-Germain.

El Ipswich Town llega en una forma mucho más afinada, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y ningún empate. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 2-1 sobre el Sunderland en la Premier League el 22 de agosto. El equipo de O'Neil también logró una victoria por 4-2 en el campo del Union Berlin y un triunfo por 3-0 sobre el Rayo Vallecano durante la pretemporada, encajando solo tres goles en sus últimos cinco partidos y marcando diez.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes terminó con una victoria por 3-2 del Manchester United en Old Trafford en la Premier League el 26 de febrero de 2025. Antes de eso, ambos equipos empataron 1-1 en Portman Road en noviembre de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Manchester United ha ganado tres, con un empate y un resultado favorable al Ipswich que no figura en el conjunto de datos; el balance global del United en estos partidos refleja un sólido historial como local, ya que también ganó 3-0 en una eliminatoria de la Carabao Cup en Old Trafford en septiembre de 2015.