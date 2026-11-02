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Liga de Campeones
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Previa del Manchester United-Roma de la Champions League: la Roma se lanza contra un Manchester United en horas bajas

Manchester United vs Roma
Liga de Campeones
Manchester United
Roma

Tras una trepidante goleada por 5-2 al Udinese, la Roma de Gian Piero Gasperini viaja a Manchester en plena forma y con el objetivo de agravar los problemas de un Manchester United tocado por la derrota por 2-0 en Stamford Bridge y atrapado en una dura racha sin victorias.

Manchester United vs Roma: detalles del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Old Trafford

La máquina goleadora de Gasperini pone a prueba a un Teatro de los Sueños sacudido

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

El Manchester United recibe a la Roma este martes en Old Trafford en la Champions League. Ambos clubes llegan al encuentro en situaciones muy distintas: el United está sumido en una crisis en la competición doméstica, mientras que el equipo de Gasperini viaja a Manchester con confianza y en plena racha goleadora.

La continuidad de Michael Carrick en el club sigue en entredicho tras una serie de resultados que ha dejado al United en el 16.º puesto de la Premier League, en su peor arranque de temporada de la historia en la máxima categoría. La derrota por 3-0 en casa ante el Bournemouth el fin de semana siguió a un sonrojante 4-1 ante el Como en esta misma competición. La presión sobre Carrick no ha disminuido, pese a que la directiva ha decidido mantenerlo en el cargo por ahora.

El entrenador sí recibió una noticia alentadora a mediados de semana: Kobbie Mainoo volvió a los entrenamientos tras dos semanas de baja por lesión. El regreso del centrocampista de Inglaterra será bien recibido, aunque apenas compensa la confirmación de que Benjamin Sesko estará de baja hasta 2027 por un importante contratiempo relacionado con su lesión.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

La Roma llega a Manchester tras vencer al Cagliari por 4-2 en la Serie A el fin de semana, un resultado que puso de relieve tanto la profundidad ofensiva como la capacidad de reacción que Gasperini ha inculcado a la plantilla. Los canteranos Emanuele Lulli y Niccolo Pisilli marcaron en aquella victoria con remontada, tras la cual el entrenador elogió a las categorías inferiores del club.

Gasperini no cuenta con Paulo Dybala, cuya participación es poco probable después de que el entrenador confirmara que la recuperación del argentino está tardando más de lo esperado. Leonardo Balerdi y Mario Hermoso también están de baja, por lo que el técnico italiano tendrá que administrar cuidadosamente sus recursos ante un calendario apretado.

El partido tiene una gran importancia para la clasificación de la Champions League: el United ocupa el último puesto de la tabla y la Roma se encuentra en la zona media. Para el equipo de Carrick, lograr un resultado positivo es casi imprescindible. Para la Roma, ganar en Manchester sería toda una declaración de intenciones en Europa.

Noticias de los equipos y convocatorias

Manchester United contra Roma alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiM. de LigtM. de LigtH. MaguireH. MaguireM. MountM. MountY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. CunhaB. MbeumoB. MbeumoA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesP. GolliniP. GolliniL. BalerdiL. BalerdiM. HermosoM. HermosoD. GhilardiD. Ghilarditeam-logoWesleyR. MoraR. MoraN. PisilliN. PisilliN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de RoonM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Roma

Manager

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Estado de forma

MUN

MUN - Formulario

ATM
L2-0
LEE
D1-1
COM
L4-1
BOU
L0-3
CHE
L2-0
Gol marcado (encajado)
2/12
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ROM

ROM - Formulario

GEN
W2-0
SBR
W4-0
NAP
D3-3
CGL
W4-2
UDI
W2-5
Gol marcado (encajado)
18/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateRoma
3
1
1
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
F
Liga de Campeones
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
12Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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