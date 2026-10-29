Manchester City vs. Brighton & Hove Albion: detalles del partido

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 11:00 Etihad Stadium

72 horas después: City y Brighton vuelven a enfrentarse en el Etihad en un duelo de mucho en juego

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El Manchester City recibe al Brighton & Hove Albion en el Etihad Stadium en un partido de la Premier League de gran importancia para ambos clubes, que atraviesan una semana exigente.

El equipo de Enzo Maresca llega a este encuentro después de haberse enfrentado ya el miércoles al Brighton de Fabian Hurzeler. Tras empatar 2-2 en la Carabao Cup, logró imponerse por 4-3 en la tanda de penaltis. Esa ajustada victoria difícilmente disipará los nervios, dado lo cerca que estuvieron los visitantes de dar la sorpresa.

El rendimiento del City en la Premier League ha sido irregular. Antes de la eliminatoria copera perdió 2-1 ante el Aston Villa y, aunque la victoria por 5-1 frente al AEK Athens en la Champions League dejó motivos para el optimismo, el equipo de Maresca ha encajado diez goles en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

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El Brighton ocupa la tercera posición en la Premier League y llega como uno de los equipos más peligrosos en ataque de la competición esta temporada. Su contundente victoria por 5-0 ante el Crystal Palace en octubre puso de manifiesto la calidad del equipo que ha reunido Hurzeler. Diego Gomez, por su parte, ha declarado públicamente que se siente completamente descansado y preparado para aportar después de que se gestionaran cuidadosamente sus minutos entre semana.

El Brighton perdió 2-0 el domingo en Anfield, pero la derrota llegó ante un Liverpool en plena forma y apenas empaña la trayectoria de un equipo que está superando ampliamente las expectativas esta temporada.

Gianluigi Donnarumma vuelve a la portería del City después de que Geronimo Rulli disputara el partido de copa, mientras que se espera que Erling Haaland lidere el ataque tras descansar entre semana. Maresca buscará una reacción de un equipo que demostró carácter al remontar dos veces ante este mismo rival hace solo unos días.

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