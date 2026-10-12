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Previa del Manchester City-Paris Saint-Germain en la Champions League de la UEFA: todo lo que debes saber

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Manchester City
Paris Saint-Germain

Previa completa del Manchester City F.C. contra el Paris Saint-Germain F.C. en la Liga de Campeones de la UEFA. Analizamos sus últimos resultados en competiciones nacionales, el estado de forma de ambos equipos y las claves de este gran partido de la segunda jornada, que se disputará el miércoles por la noche en el Etihad Stadium de Manchester.

Manchester City contra Paris Saint-Germain: Detalles del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Etihad Stadium

El partido entre el Manchester City FC y el Paris Saint-Germain FC comenzará el 14 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Duelo de gigantes europeos en Mánchester

El Manchester City regresa al Etihad Stadium para recibir al campeón francés, el Paris Saint-Germain, en la segunda jornada de la fase regular de la Champions League 2026/27. Tras sus contundentes actuaciones en las competiciones nacionales durante el fin de semana, el equipo de Enzo Maresca quiere aprovechar el factor campo y asentarse pronto en lo más alto de la clasificación. Para el PSG de Luis Enrique, el viaje al noroeste de Inglaterra supone una exigente prueba de disciplina táctica ante uno de los favoritos del torneo.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Tres goles en la segunda parte permiten al Manchester City imponerse al Liverpool en Anfield

El Manchester City llega al miércoles por la noche en un gran momento tras imponerse por 0-3 al Liverpool en Anfield el 11 de octubre con una actuación magistral. Después de una primera parte sin goles, Erling Haaland abrió el marcador en el minuto 65. Jérémy Doku (68') y Rayan Cherki (78') sentenciaron en la segunda mitad una contundente victoria en la Premier League. Respaldado por la dinámica asociación en ataque de Rayan Cherki, Antoine Semenyo y Enzo Fernández, el City afronta la cita europea en un gran momento ofensivo.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

La reacción del PSG en la segunda parte le da los puntos ante el Le Mans

El PSG viaja a Mánchester después de vencer por 3-1 al Le Mans FC en casa el 10 de octubre, en la Ligue 1. Lucas Beraldo abrió el marcador de penalti y, en la segunda parte, el suplente Khvicha Kvaratskhelia y el centrocampista Maghnes Akliouche marcaron para asegurar los tres puntos. Con João Neves y Vitinha dirigiendo el juego en el centro del campo y Ferran Torres y Khvicha Kvaratskhelia como amenazas por las bandas, el PSG cuenta con una gran capacidad para castigar a la defensa del City en las transiciones.

Duelo en el Etihad

Desde el punto de vista táctico, el choque del miércoles plantea un duelo de primer nivel entre el planteamiento de Enzo Maresca y la presión a gran ritmo de Luis Enrique. El Manchester City tratará de controlar el ritmo en el centro del campo por medio de Enzo Fernández y Elliot Anderson, y de dar libertad a Rayan Cherki y Jérémy Doku para surtir de balones a Erling Haaland. Por su parte, el PSG se apoyará en la solidez de Illia Zabarnyi y Lucas Hernández por el centro para resistir la presión y lanzar rápidos contraataques a través de Achraf Hakimi y Khvicha Kvaratskhelia. Con puntos importantes de la fase de la Champions League en juego, el partido del miércoles promete ofrecer fútbol europeo de primer nivel desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester City contra Paris Saint-Germain alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formación
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenEnzo FernándezEnzo FernándezR. CherkiR. CherkiA. BouaddiA. BouaddiA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiL. BeraldoL. BeraldoW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaD. FernandezD. FernandezFabián RuizFabián RuizF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaM. AklioucheM. Akliouche
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

Paris Saint-Germain

Manager

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca está pendiente del estado físico de Erling Haaland después de que el delantero fuera sustituido durante el partido de Noruega contra Portugal en la Liga de Naciones. Se esperan novedades sobre su disponibilidad más cerca del inicio del encuentro. Por ahora no se han confirmado más lesiones ni sanciones en el City, y la probable alineación titular se añadirá cuando esté disponible.

En el PSG, Luis Enrique no ha confirmado su alineación ni ha señalado ninguna baja concreta. Las noticias sobre el equipo visitante se actualizarán a medida que haya información disponible antes del partido.

Estado de forma

MCI

MCI - Formulario

POR
W0-2
MUN
W0-1
NOR
W5-0
SUN
W5-3
LIV
W0-3
Gol marcado (encajado)
16/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
PSG

PSG - Formulario

ASM
L1-2
SLB
W6-1
B29
W0-1
OM
W1-2
LEM
W3-1
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Manchester City ha ganado sus últimos cinco partidos, con victorias en la Premier League, la Carabao Cup y la Champions League. Su encuentro más reciente terminó con un triunfo por 5-3 ante el Sunderland en la Premier League, y también marcó cinco goles al Norwich City en la Carabao Cup. En esos cinco partidos, el City anotó 13 goles y encajó cuatro. Entre los resultados figura una victoria por 0-2 ante el FC Porto en la Champions League.

Los últimos cinco partidos del PSG se saldaron con tres victorias, un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo por 6-1 ante el Slovan Bratislava en la Champions League, aunque justo antes cayó por 1-2 en casa ante el Mónaco en la Ligue 1. El equipo de Luis Enrique marcó 12 goles y encajó seis en esos cinco encuentros, una racha que también incluye un empate 2-2 contra el Lille.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateParis Saint-Germain
3
0
2
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
8Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en enero de 2025, cuando el PSG venció por 4-2 al Manchester City en París en la Champions League. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, todos ellos en la Champions League, el City ganó tres veces y el PSG dos. Esos cinco partidos dejaron 19 goles en total.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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