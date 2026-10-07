Premier League - Jornada 6 11 oct 2026 - 11:30 Anfield

El Liverpool vs Manchester City comienza el 11 de octubre de 2026 a las 11:30 EST y 15:30 GMT.

Al Manchester City le espera una recepción gélida en Anfield

Este será el primer partido del Manchester City desde que fue declarado culpable de graves infracciones de las normas financieras de la Premier League, así que debería recibir una acogida interesante en el campo de uno de sus rivales más cercanos de los últimos tiempos.

Es probable que el City siga líder el domingo

El Manchester City seguirá en lo más alto de la Premier League a la hora del saque inicial del domingo, ya que cuenta con una ventaja de tres puntos y de cuatro goles sobre el segundo clasificado, el Arsenal, que se enfrenta al Leeds el sábado. El City ha firmado un inicio de temporada impecable sobre el césped, con siete victorias consecutivas en todas las competiciones, incluido un pleno de triunfos en la liga. Ha marcado 10 goles en sus dos últimos triunfos en casa ante el Norwich en la EFL Cup y el Sunderland en una victoria por 5-3 en la EPL, mientras que ha enlazado victorias consecutivas a domicilio sin encajar ante el Man United y el Porto.

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El Liverpool sigue ajustándose a un nuevo entrenador

Aunque el Liverpool está invicto en nueve partidos en total entre todas las competiciones, ha dejado menos que buenas sensaciones en la Premier League esta temporada. Ha ganado sus dos últimos partidos de EPL a domicilio sin encajar, pero firmó empates (2-2 vs Nottingham Forest y 0-0 vs Fulham) en sus dos últimos encuentros ligueros en Anfield.

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Datos clave y noticias de lesiones

El máximo asistente Cody Gakpo, Hugo Ekitike y Conor Bradley son las ausencias destacadas de larga duración por lesión en el Liverpool.

Phil Foden está sancionado en el caso de los visitantes tras una tarjeta roja contra el Man United.

El City ha ganado los tres últimos enfrentamientos directos por un marcador global de 9-1, pero solo ha ganado dos de sus últimas 16 visitas de EPL a Anfield, aunque sí ganó el partido correspondiente de la temporada pasada con un gol tardío de Erling Haaland.

El delantero noruego suma cinco goles en sus tres últimos enfrentamientos con el Liverpool.

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Noticias de los equipos y plantillas

El Liverpool afronta el partido con un número importante de jugadores no disponibles. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros y Cody Gakpo figuran todos como lesionados, lo que deja a Iraola con opciones limitadas en múltiples posiciones. Se esperan más actualizaciones a medida que el club evalúe los niveles de forma física tras el parón internacional.

Maresca también afronta sus propios quebraderos de cabeza para confeccionar la alineación en el City. Antoine Semenyo y Nico O'Reilly están lesionados, mientras que Phil Foden está sancionado. El estado físico de Haaland, que se retiró durante la derrota de Noruega ante Portugal, sigue siendo la preocupación más urgente antes del saque inicial.

Forma

El Liverpool llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su compromiso más reciente terminó con una victoria por 1-0 a domicilio ante el Bournemouth en la Premier League, y también ha sumado triunfos contra el Tottenham en la Carabao Cup, el Atletico Madrid en la Champions League y el Ipswich Town en la liga. El empate llegó en casa del Fulham, donde ninguno de los dos equipos marcó. En esos cinco partidos, el Liverpool marcó ocho goles y encajó tres, lo que sugiere un equipo que genera mucho, pero que no siempre se ha mostrado del todo sólido atrás.

El registro reciente del Manchester City es más contundente. Ha ganado sus últimos cinco partidos, con 13 goles a favor en el proceso y seis en contra. Esa racha incluye una victoria liguera por 5-3 sobre el Sunderland, un triunfo por 5-0 ante el Norwich en la Carabao Cup y victorias sobre el Manchester United y el Porto. El City ha demostrado capacidad para marcar con facilidad, aunque sus cifras defensivas en esa racha indican que no está exento de vulnerabilidad.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó con una victoria por 4-0 del Manchester City sobre el Liverpool en la FA Cup en abril de 2026. Antes de eso, el City ganó 1-2 en Anfield en la Premier League en febrero de 2026 y logró una victoria por 3-0 en casa en noviembre de 2025. Las victorias del Liverpool en esta serie llegaron en febrero de 2025, cuando el City fue derrotado por 2-0 en casa, y en diciembre de 2024, cuando el Liverpool ganó 2-0 en Anfield. En los cinco encuentros más recientes, el City ha ganado tres y el Liverpool dos, con 10 goles del City por cuatro del Liverpool.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City ocupa la primera posición antes de este partido, mientras que el Liverpool es sexto, lo que da al equipo local un incentivo adicional para recortar distancias con un resultado positivo en Anfield.