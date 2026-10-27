Liverpool vs. Chelsea: previa del partido de la Copa de la Liga inglesa

Carabao Cup - Jornada 4 28 oct 2026 - 16:00 Anfield

El Liverpool recibe al Chelsea en Anfield en la Carabao Cup el miércoles 28 de octubre a las 17:00 EST y las 19:00 GMT. ¿Podrá el equipo de Andoni Iraola prolongar su buena racha de resultados y actuaciones?

Iraola consigue por fin que el Liverpool funcione a pleno rendimiento

El Liverpool ha ganado cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones. El más reciente fue ante un Brighton que ofreció una gran imagen y le dio su primera victoria de la temporada en la Premier League en Anfield. La racha también incluye triunfos a domicilio ante el LASK y el Brentford, además de una victoria por 4-3 en casa frente al Villarreal en la Champions League. Iraola querrá corregir la fragilidad defensiva del Liverpool, que solo ha dejado su portería a cero en uno de sus últimos cinco partidos.

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Isak y Barcola, fichajes de gran desembolso, empiezan a responder

El delantero sueco Alexander Isak marcó ante el Brighton su sexto gol de la temporada, a pase del recién llegado Bradley Barcola, que asistió al exjugador del Newcastle.

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El Chelsea llega con el ánimo tocado a Anfield

El Chelsea perdió 0-2 en casa ante el Tottenham Hotspur en su último partido de la Premier League. Fue apenas la segunda victoria del Tottenham en Stamford Bridge en 37 intentos en esa competición. Huelga decir que es un resultado que no habrá sentado bien a la afición del Chelsea. Su irregularidad reciente queda reflejada en el balance de dos derrotas, dos victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de la Premier League.

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Datos clave, lesiones y sanciones

El Liverpool no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos en casa contra el Chelsea.

Cole Palmer está sancionado con el Chelsea tras su tarjeta roja ante el Tottenham, mientras que Emi Martinez y Joao Pedro siguen de baja por lesión.

Posibles onces

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Quenda, Rogers; Welbeck.

Noticias de los equipos y plantillas

Andoni Iraola dirigirá al Liverpool en este partido de la Carabao Cup, aunque por ahora no se dispone de un posible once confirmado ni de detalles sobre lesiones o sanciones. La información se actualizará cuando se acerque el inicio del encuentro.

Xabi Alonso dirige al Chelsea en esta eliminatoria, pero tampoco se han confirmado por el momento detalles sobre la plantilla, lesiones o sanciones. Se espera más información sobre el equipo antes del partido.

Estado de forma

El Liverpool llega en buena forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota en esa serie fue un 3-0 ante el Manchester City en la Premier League el 11 de octubre. Desde entonces, ha encadenado cuatro triunfos, entre ellos uno por 3-6 en casa del LASK en la Champions League y otro por 4-3 frente al Villarreal. En esos cinco partidos, el Liverpool marcó 16 goles y encajó 9, cifras que reflejan su gran producción ofensiva, aunque en ocasiones deja espacios atrás. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Brighton en la Premier League el 25 de octubre.

El Chelsea ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha perdido otros dos y ha empatado uno. En su encuentro más reciente cayó por 2-0 ante el Tottenham Hotspur el 24 de octubre. Antes había goleado 5-1 al Bournemouth y ganado 0-2 en casa del Everton, pero también había sufrido una derrota por 3-0 frente al Brentford. El Chelsea empató 2-2 con el Hull City en el quinto partido de esa serie, por lo que llega a esta eliminatoria copera con resultados dispares.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en la Premier League el 9 de mayo de 2026, cuando el Liverpool y el Chelsea empataron 1-1 en Anfield. Anteriormente, el Chelsea había ganado 2-1 en casa en octubre de 2025 y 3-1, también en casa, en mayo de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Liverpool ha ganado dos, el Chelsea otros dos y ha habido un empate. El único enfrentamiento anterior de la Carabao Cup que figura en los datos terminó con una victoria del Liverpool por 0-1 en casa del Chelsea en febrero de 2024.