Levante vs Barcelona: detalles del partido

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD y FC Barcelona comenzarán el 13 de septiembre de 2026 a las 14:15 GMT (10:15 EST / 15:15 BST / 16:15 SAST).

El líder de la liga viaja a Valencia

El FC Barcelona viaja para enfrentarse al Levante UD en el Estadio Ciudad de Valencia en la jornada 5 de la temporada 2026/27 de LaLiga. Recién salido de un partido de la Champions League entre semana y con un pleno de victorias en el campeonato doméstico, el equipo de Hansi Flick aspira a ampliar su racha triunfal en lo más alto de la tabla. Para el Levante UD, volver a casa tras un trabajado empate a domicilio supone un enorme desafío, ya que busca frenar el prolífico frente de ataque del Barcelona.

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Empate sin goles de los granotas en Málaga

El Levante UD llega al duelo del domingo después de lograr un empate 0-0 a domicilio ante el Málaga CF en el Estadio La Rosaleda en la jornada 4, el 6 de septiembre. A pesar de sufrir presión desde el inicio, cuando el Málaga falló un penalti en el minuto 8, la unidad defensiva del Levante resistió con solidez. El equipo de Luis Castro ha tenido un inicio irregular en su campaña liguera, con 5 puntos en cuatro partidos, marcado por una impresionante victoria por 5-2 en casa sobre el Real Betis en la jornada 3.

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Goleada blaugrana de cinco tantos en Mestalla

El FC Barcelona llega a Valencia rebosante de confianza tras una contundente victoria por 5-0 ante el Valencia CF en Mestalla en la jornada 4, el 6 de septiembre. Lamine Yamal marcó el ritmo con un gol tempranero y completó un doblete al final de la segunda parte, mientras que Fermín López, Raphinha y Pedri también vieron puerta. El triunfo mantiene al Barcelona impecable en la cima de LaLiga con 12 puntos en cuatro partidos y 14 goles a favor.

Lo que está en juego en el Estadio Ciudad de Valencia: ataque imparable contra resistencia local

El FC Barcelona parte con ventaja sobre el papel por su profundidad de plantilla y su devastador momento ofensivo bajo las órdenes de Flick. Lamine Yamal y Raphinha tratarán de aislar a los laterales del Levante, mientras que Pedri marca el ritmo del juego desde la zona central. Sin embargo, el Levante ha demostrado que puede generar goles en casa y confiará en Roger Brugué e Iván Romero en rápidos contraataques. Con puntos ligueros cruciales en juego, el duelo del domingo promete un ritmo alto desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

El Levante no podrá contar con Alejandro Primo para este partido, mientras que Luis Castro no tiene jugadores sancionados de cara al encuentro. Se añadirán actualizaciones sobre el probable once inicial más cerca del inicio.

El Barcelona llega al partido con cuatro jugadores de baja por lesión: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu y Eric Garcia. Garcia había generado preocupación después de verse obligado a abandonar el partido ante el Valencia por una nariz ensangrentada, pero las últimas informaciones desde el campo de entrenamiento indican que el periodo de baja será mínimo. Flick no tiene jugadores sancionados y, por lo demás, contará con una plantilla casi al completo para elegir.

Forma

El Levante ha firmado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su compromiso más reciente terminó con un empate 0-0 ante el Málaga en LaLiga, después de una sólida victoria por 5-2 sobre el Real Betis. Los granotas han marcado ocho goles y han encajado cinco en esa serie de cinco encuentros, aunque sus dos derrotas, un 3-0 ante el Espanyol y un 1-0 en un amistoso frente al Villarreal, apuntan a cierta inconsistencia en la recta final de su preparación.

El Barcelona ha ganado sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones. Sus últimos cuatro encuentros de LaLiga han dejado 17 goles, incluidos un 5-0 sobre el Valencia, un 5-2 ante el Rayo Vallecano, un 2-0 en San Mamés contra el Athletic Club y un 5-0 a domicilio frente al Elche. El equipo de Flick solo ha encajado tres goles en esa racha, y las dos victorias consecutivas por 5-0 demuestran un nivel de producción ofensiva que lo sitúa entre los equipos más en forma de Europa.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Barcelona ganó 3-0 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Levante recibió al Barcelona en agosto de 2025 y perdió 2-3. En los cinco enfrentamientos más recientes, el Barcelona ha ganado cuatro veces y ha habido un empate, con 15 goles a favor y ocho en contra. El único partido de la serie que no terminó con victoria del Barcelona fue un empate 3-3 en el Estadio Ciudad de Valencia en mayo de 2021.