Leeds United vs. Manchester United: Detalles del partido

Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 09:00 Elland Road

El Leeds United y el Manchester United comenzarán su partido el 18 de octubre de 2026 a las 13:00 GMT (9:00 EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

Duelo entre rivales de los Peninos en Yorkshire

El Leeds United recibe a su acérrimo rival, el Manchester United, en Elland Road en la séptima jornada de la Premier League 2026/27. Con un ambiente de intensa rivalidad previsto en West Yorkshire, ambos equipos aspiran a recuperarse de sus recientes tropiezos y sumar puntos esenciales en una de las rivalidades históricas más intensas del fútbol inglés. El Leeds quiere aprovechar el apoyo de su afición para lograr su victoria más importante de la temporada, mientras que el Manchester United busca recuperar la regularidad tras un exigente calendario de competiciones nacionales y europeas.

Getty Images

La ajustada derrota del Leeds United ante el Arsenal en el Emirates

El Leeds United afronta el derbi del domingo con la intención de reaccionar tras caer por 2-1 a domicilio ante el Arsenal en un partido disputado en la sexta jornada (10 de octubre). El defensa James Justin empató para el Leeds en el minuto 55 con un gol de buena factura, antes de que el Arsenal recuperase finalmente la ventaja. Con un combativo centro del campo liderado por Ethan Ampadu y Anton Stach, además de la amenaza de James Justin por banda, el equipo de Daniel Farke llega al duelo del domingo con solidez defensiva e intensidad física.

Getty Images

El tropiezo europeo del Manchester United en Madrid

El Manchester United cruza los Peninos con la intención de pasar página tras una semana difícil. Después de empatar 1-1 con el Tottenham Hotspur en Old Trafford en la sexta jornada (10 de octubre), el United cayó por 2-0 a domicilio ante el Atlético de Madrid en la Champions League el martes 13 de octubre. Con Bruno Fernandes entre sus referentes creativos, el United aspira a recuperar la fluidez en ataque frente a un Leeds que presiona arriba.

Duelo en Elland Road

En el plano táctico, el duelo del domingo promete una intensa batalla de disputas físicas y transiciones rápidas. El Leeds confiará en el liderazgo defensivo de Tarik Muharemović y Nico Elvedi en el centro de la zaga para neutralizar el ataque del United, mientras busca a Dominic Calvert-Lewin y Brenden Aaronson en contragolpes rápidos. Por su parte, el Manchester United intentará controlar el ritmo a través de Youri Tielemans y Andrey Santos y generar situaciones de uno contra uno para Bryan Mbeumo y Marcus Rashford en las bandas. Con el orgullo local y puntos vitales de la Premier League en juego, el partido del domingo promete emociones intensas desde el pitido inicial.

Novedades de los equipos y plantillas

El Leeds no podrá contar por lesión con Mateo Joseph, Joe Rodon ni Daniel James, aunque Daniel Farke todavía no ha confirmado su once titular para el partido. Se esperan novedades sobre su disponibilidad más cerca del inicio del encuentro.

El Manchester United también viaja con problemas de lesiones. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton y Manuel Ugarte están de baja, lo que limita aún más las opciones de Michael Carrick. Luke Shaw también es duda después de que se le viera cojear tras el empate del pasado fin de semana ante el Tottenham, y su participación sigue siendo incierta.

Estado de forma

El Leeds United llega a este encuentro tras una racha irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más destacado fue el triunfo por 4-1 ante el Newcastle United en la Premier League, aunque después perdió 6-3 contra el Chelsea en la Copa de la Liga y, más recientemente, cayó 2-1 ante el Arsenal en liga. En esos cinco partidos, el Leeds marcó siete goles y encajó diez.

Los últimos cinco partidos del Manchester United reflejan una irregularidad similar: una victoria, dos empates y dos derrotas. Su único triunfo llegó en la Champions League ante el Sabah FK, al que venció por 4-0, pero en las competiciones nacionales ha tenido dificultades: perdió contra el Manchester City y no logró ganar ni al Tottenham ni al Fulham. El United ha marcado siete goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos terminó con victoria del Leeds por 1-2 en Old Trafford en abril de 2026, un resultado que dará confianza a los jugadores de Farke antes de este partido. Antes, un encuentro de liga disputado en Elland Road en enero de 2026 acabó 1-1. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, ninguno de los dos equipos ha dominado: los resultados han estado repartidos y ambos han marcado con regularidad.