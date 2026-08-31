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Portman Road
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Previa del Ipswich Town vs Liverpool de la Premier League: el Liverpool sigue encajando goles

Ipswich
Liverpool
Premier League
Víctor Muñoz
D. Szoboszlai

Previa completa del Ipswich-Liverpool en la Premier League bajo los focos del viernes por la noche. Hablamos de táctica, noticias de los equipos y más.

crest
Premier League - Jornada 3
Portman Road

El Ipswich Town vs Liverpool comienza el 4 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y 20:00 GMT.

Ipswich Town vs Liverpool promete goles

Los Tractor Boys están aquí para entretener

Los partidos del recién llegado Ipswich Town ya han merecido el precio de la entrada. Sus dos encuentros hasta ahora han dejado 10 goles, tras una victoria por 2-1 sobre el Sunderland y una derrota por 5-2 en Old Trafford ante el Manchester United. Puede que el ataque no sea su mejor forma de defender, pero no esperen que el Ipswich Town dé un paso atrás cuando el poderoso Liverpool visite Portman Road. Abdul Fatawu ha sido una de las fuerzas creativas más destacadas del equipo de Gary O'Neil, al crear tres ocasiones hasta ahora y firmar una asistencia. Julio Enciso ha dado una asistencia en ambos partidos de la Premier League disputados hasta el momento.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

La falta de porterías a cero del Liverpool será motivo de preocupación

El nuevo técnico del Liverpool, Ander Iraola, querrá ajustar las cosas atrás después de ver a su equipo encajar cuatro goles en sus dos partidos hasta ahora. El Liverpool empató 2-2 en Newcastle y luego repitió ese mismo marcador contra el Nottingham Forest en Anfield el fin de semana. La capacidad del Liverpool para marcar goles tardíos y rescatar un punto en ambos partidos será un pequeño consuelo para Iraola, que vio a su compatriota Victor Munoz marcar su primer gol con el club contra el Forest.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Datos clave y noticias de lesiones

  • Solo el Chelsea (12) y el Brighton (11) han registrado un total de goles mayor que los 10 marcados en los partidos del Ipswich.
  • Contando desde la temporada pasada, el Liverpool no deja su portería a cero en sus últimos ocho partidos de la Premier League.
  • El Liverpool ha encajado 15 goles en sus últimos ocho encuentros de la EPL.
  • Los lesionados de larga duración del Liverpool son Hugo Ekitike y Conor Bradley.

Posibles onces

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.

Noticias de los equipos y plantillas

Ipswich contra Liverpool alineaciones probables

Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formación
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Manager

  • G. O'Neil

Gary O'Neil no podrá contar con Azor Matusiwa, Jack Taylor y Jaden Philogene-Bidace por lesión de cara a este encuentro. Actualmente no hay suspensiones registradas en el equipo local y O'Neil no ha confirmado un posible once inicial. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio del partido.

Andoni Iraola afronta una larga lista de ausencias en el Liverpool. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic y Giovanni Leoni están todos descartados por lesión. No hay suspensiones vigentes y el Liverpool todavía no ha confirmado su once previsto.

Forma

IPS

IPS - Formulario

RAY
W3-0
FCU
W2-4
SUN
W2-1
LEI
W3-1
MUN
L5-2
Gol marcado (encajado)
14/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LIV

LIV - Formulario

ASM
L2-3
COM
D0-0
COM
W2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Ipswich llega a este partido con tres victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente fue una derrota por 5-2 ante el Manchester United en la Premier League el 30 de agosto, un resultado que puso fin a una racha de tres victorias consecutivas. Antes de esa derrota, el equipo de O'Neil venció al Leicester City por 3-1 en la Carabao Cup y al Sunderland por 2-1 en la liga. Sus últimos cinco partidos también incluyeron una victoria por 4-2 fuera de casa ante el Union Berlin y un triunfo amistoso por 3-0 sobre el Rayo Vallecano.

El Liverpool ha sumado una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 en el campo del Nottingham Forest en la Premier League el 29 de agosto. El equipo de Iraola también empató 2-2 en Newcastle United en su estreno liguero y ganó 2-0 al Como en un amistoso de pretemporada, aunque también perdió 2-3 contra el Monaco y empató 0-0 con el Como en otros partidos de preparación anteriores. El Liverpool ha marcado seis goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

IpswichEmpateLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
F
1Goles marcados17
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 25 de enero de 2025, cuando el Liverpool venció al Ipswich Town por 4-1 en Anfield en la Premier League. Antes de eso, el Ipswich recibió al Liverpool en Portman Road el 17 de agosto de 2024, con victoria del Liverpool por 2-0. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Liverpool tiene una clara ventaja, con tres victorias por ninguna del Ipswich, además de dos empates, y habiendo encajado solo un gol en los dos enfrentamientos más recientes de la Premier League.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
W
W
2
HullHullHUL
220030+36
W
W
3
ChelseaChelseaCHE
220075+26
W
W
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
W
5
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
W
D
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
W
7
LeedsLeedsLEE
211021+14
D
W
8
BrightonBrightonBHA
210174+33
L
W
9
ArsenalArsenalARS
110030+33
W
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
W
L
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
W
L
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
L
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
D
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
L
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
L
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
L
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
L
L
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Ipswich Town ocupa actualmente la 12.ª posición, con el Liverpool un puesto por debajo, en la 13.ª.

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