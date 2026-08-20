Serie A - Jornada 1 22 ago 2026 - 12:30 Giuseppe Meazza

El Inter vs Monza comienza el 22 de agosto de 2026 a las 12:30 EST y a las 17:30 GMT.

Inter vs Monza, arranca la Serie A 2026-27

El Inter comienza la defensa de su título de la Serie A en San Siro ante el recién ascendido Monza, cuya última etapa en la máxima categoría terminó con una derrota en este icónico escenario.

El Inter conquistó con autoridad su 21.º título de la Serie A la temporada pasada, con 11 puntos de ventaja, marcando el mayor número de goles (89) y encajando la cuarta cifra más baja conjunta (35). En su temporada de debut al mando, el entrenador Cristian Chivu se convirtió en apenas el quinto técnico en ganar el Scudetto en su primer año en el club. El Nerazzurri no gana títulos de liga consecutivos desde 2009-10. Denzel Dumfries es una baja destacada, mientras que el dúo defensivo inglés formado por John Stones y Djed Spence ha llegado para reforzar la zaga.

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El Monza regresó a la máxima categoría tras un año de ausencia a través del play-off de ascenso de la Serie B, empatando 2-2 en el global en la final, antes de asegurar el ascenso por su posición en la liga. El nuevo entrenador Ivan Jurić dirigió una victoria por 2-0 sobre el Avellino, equipo de una división inferior, el pasado viernes para avanzar en la Coppa Italia, pero el inicio de la temporada de Serie A del Monza no podría ser más duro con una visita al vigente campeón. Su partido más reciente en la máxima categoría fue en San Siro, en una derrota por 2-0 ante el Milan. Los Biancorossi terminaron colistas de la tabla 2024-25 con 18 puntos. Una mejora sobre eso es imprescindible si quieren sobrevivir esta vez.

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Datos clave y noticias de lesiones

El Inter no tiene grandes preocupaciones por lesiones, mientras que Matteo Pessina estará de baja en el Monza durante al menos cuatro meses por un problema de rodilla.

El Monza marcó 2 o más goles en seis de sus últimos ocho partidos oficiales fuera de casa.

Lautaro Martinez no ha marcado en sus dos últimas apariciones H2H, pero antes había firmado cinco goles en cuatro partidos contra el Monza.

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Noticias de los equipos y plantillas

El Inter afronta el estreno sin Henrikh Mkhitaryan, que está sancionado. Cristian Chivu no tiene una alineación probable confirmada por el momento, y no se han enumerado bajas por lesión. Se añadirán más actualizaciones de la plantilla a medida que se acerque el inicio.

El Monza no tiene sanciones ni lesiones en los datos disponibles. Ivan Juric cuenta con todos sus efectivos de cara al regreso de su equipo a la Serie A, aunque todavía no se ha publicado una alineación confirmada.

Forma

Los últimos cinco resultados del Inter abarcan tanto la pretemporada como las últimas semanas de la campaña anterior. Registra tres victorias, un empate y un empate en esa racha, con nueve goles a favor y siete en contra. Su partido más reciente fue una victoria por 2-1 sobre la Juventus en pretemporada, y también empató 1-1 con el AC Milan antes de vencer al Manchester City. Su último resultado oficial fue un empate 3-3 con el Bologna en la Serie A en mayo.

Los últimos cinco partidos del Monza cuentan una historia más irregular. Suma dos victorias, dos empates y una derrota, con diez goles a favor y diez en contra. Su encuentro más reciente terminó 3-3 ante el Calcio Padova en un amistoso, y firmó su mejor resultado de la pretemporada con una victoria por 4-2 sobre el Milan Futuro. Su último partido oficial fue una derrota por 2-0 ante el Catanzaro en la Serie B allá por mayo.

Historial de enfrentamientos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2025, cuando el partido terminó 2-2 con el Monza como local nominal. Antes de eso, el Inter derrotó al Monza por 3-2 en un partido de la Serie A en el Giuseppe Meazza en marzo de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos entre todas las competiciones, el Inter ha ganado dos, el Monza no ha ganado ninguno y dos partidos terminaron en empate, con ambos equipos firmando también un 1-1 en la Serie A en septiembre de 2024.