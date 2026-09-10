Previa del Inter de Milán vs. Udinese en la Serie A: todo lo que necesitas saber

Inter vs Udinese: detalles del partido

Serie A - Jornada 4 14 sept 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Inter de Milán y Udinese Calcio comenzarán el 14 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Acción de la Serie A el lunes por la noche en Milán

El Inter de Milán regresa a casa para recibir al Udinese Calcio en San Siro y poner fin a la jornada 4 de la temporada 2026/27 de la Serie A. Después de una vibrante victoria doméstica ante el Napoli y de un exigente viaje europeo entre semana, el Inter aspira a amarrar otro triunfo en casa para mantener su impulso inicial cerca de la parte alta de la tabla. Para el Udinese, viajar a Milán tras una derrota en los últimos minutos ofrece una gran oportunidad para reaccionar y poner a prueba su solidez defensiva ante uno de los ataques más potentes de la Serie A.

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La remontada de cinco goles del Inter ante el Napoli

El Inter de Milán llega al partido del lunes por la noche lleno de confianza tras firmar una dramática victoria por 3-2 sobre el SSC Napoli en San Siro en la jornada 3 (5 de septiembre). Después de verse 2-0 abajo al inicio de la segunda parte, Lautaro Martínez inició la remontada en el minuto 56 antes de que Marcus Thuram empatara el marcador en el minuto 82. Martínez completó la remontada con el gol de la victoria en el tiempo de descuento del minuto 90, asegurando los tres puntos en un encuentro clásico.

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El derrumbe final de Le Zebrette ante la Lazio

El Udinese Calcio viaja al oeste en busca de reajustarse tras sufrir una frustrante derrota en casa por 2-1 ante la S.S. Lazio en el Bluenergy Stadium en la jornada 3 (7 de septiembre). El centrocampista Jesper Karlström adelantó al Udinese al inicio de la segunda parte (49'), pero la Lazio remontó con goles de Davide Frattesi (75') y Albert Guðmundsson (88') para llevarse la victoria. El resultado deja al equipo de Kosta Runjaić decidido a ajustarse defensivamente en los tramos finales de los partidos.

Potencia ofensiva contra el bloque bajo de los friulanos

Históricamente, el Inter de Milán ha mantenido un fuerte dominio como local en este enfrentamiento, pero el planteamiento físico del Udinese siempre presenta un desafío incómodo. La sala de máquinas del centro del campo del Inter, liderada por Hakan Çalhanoğlu y Nicolò Barella, intentará controlar el ritmo y surtir de balones a Lautaro Martínez, mientras que el Udinese confiará en los contraataques liderados por Jesper Karlström y Keinan Davis. Con puntos vitales de liga en juego, el choque del lunes por la noche promete una acción intensa desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Cristian Chivu no tiene preocupaciones confirmadas por lesión o suspensión en el equipo local de cara a este partido, aunque se esperan actualizaciones más cerca del inicio dado el apretado calendario de la plantilla, que incluye el viaje de Champions League a Madrid días antes.

El Udinese volverá a estar sin Nicolo Zaniolo, que se ha perdido las primeras semanas de la temporada por lesión. Matteo Palma, Alessandro Zanoli y Oumar Solet también están no disponibles para Kosta Runjaic, con Solet entre los que sufrieron un problema físico durante la derrota ante la Lazio. Se añadirán más actualizaciones sobre la plantilla cuando estén disponibles.

Forma

El Inter ha ganado sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones, firmando un balance perfecto de cinco victorias. Su último encuentro fue un triunfo por 3-2 ante el Napoli en la Serie A el 5 de septiembre, y también ha vencido al Cagliari por 1-0 y al Monza por 4-1 en la liga esta temporada. Las victorias de pretemporada ante el Real Betis y la Juventus completan esa racha. El Inter ha marcado 10 goles y ha encajado cuatro en esos cinco partidos.

Los últimos cinco resultados del Udinese muestran un balance de tres victorias, un empate y una derrota. Su partido más reciente terminó con una derrota en casa por 1-2 ante la Lazio el 7 de septiembre, con Gudmundsson saliendo desde el banquillo para decidir el encuentro. Antes de eso, ganó al Monza por 2-3 a domicilio y empató 1-1 con el Como en la jornada inaugural. El Udinese también avanzó en la Coppa Italia al vencer al Venezia por 2-1 y al Calcio Padova por 1-0 en rondas anteriores.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos fue un partido de la Serie A en enero de 2026, cuando el Inter ganó 1-0 en el campo del Udinese. En los cinco duelos directos más recientes, el Inter ha ganado cuatro veces por una victoria del Udinese, con el único triunfo de los friulanos llegando en el Giuseppe Meazza en agosto de 2025, cuando lograron un 2-1. El Inter ha marcado nueve goles en esos cinco enfrentamientos y ha encajado cinco.