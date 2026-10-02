UEFA Nations League A - Jornada 4 4 oct 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Grecia vs Alemania comenzará el 4 de octubre de 2026 a las 12:45 EST y 18:45 GMT.

Grecia quiere mantener su racha perfecta

La selección revelación, Grecia, ha ganado dos de sus tres partidos de la Nations League hasta ahora, con triunfos sobre Serbia y Alemania antes de empatar 2-2 con Países Bajos el jueves. El extremo del Arsenal Christos Tzolis ha brillado con el dorsal número 10 para el equipo de Ivan Jovanovic, marcando contra Serbia y siendo una amenaza constante por la banda izquierda. El veterano delantero Giorgos Masouras, afincado en Saidi, marcó y dio una asistencia contra los neerlandeses.

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Klopp ha empezado lentamente

Alemania ya está obligada a remontar posiciones en la Liga A de la UEFA Nations League con una única victoria tras tres partidos, aunque la consiguió en el último ante Serbia con goles de Tom Bischof, del Bayern, y de la estrella del Liverpool Florian Wirtz en una Alemania con muchos cambios.

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Noticias de los equipos y plantillas

Grecia está dirigida por Ivan Jovanovic, aunque actualmente no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones para el equipo local. Se espera que se añadan actualizaciones más cerca del inicio del partido.

Jurgen Klopp está al frente de Alemania, pero la lista de lesionados y sancionados del equipo visitante no ha sido confirmada por ahora. Se ofrecerán más noticias de los equipos a medida que estén disponibles antes del encuentro.

Forma

Grecia llega a este partido en su mejor momento de forma de los últimos meses, con dos victorias y ningún empate en sus últimos cinco encuentros, además de dos derrotas en su balance. Sus dos victorias han llegado en la Nations League, al vencer 2-1 a Serbia en Belgrado el 24 de septiembre antes de encadenarlo con un triunfo por 1-0 sobre Alemania tres días después, resultados que le han llevado al liderato del Grupo A. Antes de que comenzara la Nations League, Grecia encadenó tres amistosos sin ganar, incluida una derrota por 1-0 ante Italia y un empate 2-2 con Suecia, sin marcar en dos de esos tres partidos.

El balance reciente de Alemania es difícil de leer: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su único triunfo llegó contra Costa de Marfil en la Copa del Mundo, y desde entonces ha empatado con Países Bajos en el estreno de la Nations League antes de perder tanto contra Ecuador en la Copa del Mundo como contra Grecia en Augsburgo. La derrota en Grecia fue la primera vez en 14 partidos internacionales en la que Alemania se quedó sin marcar, una estadística dañina para un equipo que había marcado con facilidad antes en el verano.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones terminó con una victoria por 1-0 de Grecia en Augsburgo el 27 de septiembre de 2026, en la UEFA Nations League, un resultado que rompió la dinámica habitual de este duelo. Antes de eso, Alemania había vencido a Grecia por 2-1 en un amistoso de junio de 2024 y por 4-2 en la Eurocopa 2012. En los cinco enfrentamientos registrados, Alemania tiene una clara ventaja con tres victorias por una de Grecia, con otro resultado favorable a Grecia en un clasificatorio para la Copa del Mundo de 2001 disputado en Atenas que terminó 2-4 a favor de Alemania.

Clasificación

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Grecia GRE 3 2 1 0 5 3 +2 7 D W W 2 Holanda HOL 3 1 2 0 5 4 +1 5 D W D 3 Alemania ALE 3 1 1 1 3 2 +1 4 W L D 4 Serbia SER 3 0 0 3 2 6 -4 0 L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo A de la UEFA Nations League, Grecia ocupa actualmente el primer puesto, mientras que Alemania es tercera, reflejo de los contrastados inicios de ambos equipos en la competición.