Galatasaray vs VfB Stuttgart: datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

El ambiente asfixiante del RAMS Park espera a un Stuttgart lanzado

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El Galatasaray recibe al VfB Stuttgart en el Rams Global Stadyumu de Estambul el martes 3 de noviembre de 2026, en la fase liga de la Champions League. Los dos clubes nunca se han enfrentado en una competición de la UEFA, por lo que será un duelo inédito entre dos equipos con ambiciones europeas diferentes esta temporada.

El Galatasaray llega tras ganar un derbi: el pasado domingo derrotó por 2-1 al Fenerbahce en la Super Lig. El equipo de Okan Buruk ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y su victoria por 4-2 ante el Lille en la Champions League la semana pasada demostró que tiene una auténtica capacidad goleadora a este nivel.

El campeón turco ocupa el 23.º puesto en la clasificación de la Champions League, así que sumar puntos aquí no solo es deseable: resulta casi imprescindible si el Galatasaray quiere evitar quedar entre los eliminados y pasar de ronda.

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El Stuttgart, dirigido por Sebastian Hoeness, llega en una situación distinta. Sexto en la clasificación de la Champions League, el conjunto alemán atraviesa un buen momento en Europa y cuenta con margen para afrontar este partido con confianza, en lugar de hacerlo con urgencia.

El Stuttgart empató 1-1 con el Atlético de Madrid en su último partido de Champions League y, antes de eso, venció por 3-0 al Slovan Bratislava. Ha demostrado así que puede competir tanto contra rivales de primer nivel como en partidos en los que necesita ganar. Su rendimiento en la Bundesliga ha sido irregular, pero en Europa se ha mostrado equilibrado y eficaz.

El Rams Park, con capacidad para más de 53.000 espectadores y uno de los ambientes más intensos del fútbol europeo, ofrecerá un escenario imponente. El Stuttgart tendrá que rendir al máximo para sacar algo positivo de Estambul.

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