Francia vs Italia: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 3 2 oct 2026 - 14:45 Stade de France

Francia e Italia arrancarán el 2 de octubre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Duelo del grupo A1 e n Saint-Denis

Francia regresa al Stade de France para recibir a su histórico rival, Italia, en la jornada 3 de su campaña 2026/27 de la Liga A de la UEFA Nations League, dentro del grupo A1. Después de encadenar dos victorias durante esta ventana internacional, Francia aspira a ampliar su ventaja al frente de la clasificación del grupo ante su afición. Para Italia, viajar a París tras una contundente reacción supone una prueba enorme de sus credenciales en su intento de seguir en la lucha por las dos primeras posiciones.

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La ventana perfecta de Francia: victorias consecutivas

Francia llega al viernes por la noche con seis puntos de seis posibles tras dos actuaciones disciplinadas a domicilio en las jornadas 1 y 2. Después de abrir su campaña con una victoria por 1-0 sobre Türkiye en Kocaeli, Francia logró otro trabajado triunfo por 1-0 ante Bélgica en Bruselas. El suplente Michael Olise aportó la chispa decisiva con un gol en el minuto 88 ante los belgas, subrayando la impresionante profundidad táctica del equipo bajo presión.

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Los cuatro goles de Italia en Bursa

Italia viaja a París con el objetivo de dar continuidad a una actuación vibrante después de recuperarse de un tropiezo en la jornada inaugural. Tras una derrota en casa por 2-0 ante Bélgica en Roma, Italia reaccionó de forma dominante con una victoria a domicilio por 4-1 contra Türkiye. Los goles en la primera parte de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi y Michael Kayode dejaron a Italia con el partido totalmente bajo control antes de que Pio Esposito añadiera un cuarto en la segunda mitad, demostrando que el frente de ataque italiano tiene mucha pegada.

Un centro del campo dinámico frente al talento italiano

Los enfrentamientos entre estas dos potencias europeas suelen presentar una gran intensidad física y ricos ajustes tácticos. El motor del centro del campo de Francia, liderado por Eduardo Camavinga y Andy Diouf, intentará marcar el ritmo y abrir vías creativas para Bradley Barcola y Ousmane Dembélé. Mientras tanto, Italia confiará en la visión de Sandro Tonali y Davide Frattesi para conectar con Pio Esposito y Giacomo Raspadori. Con una posición crucial en el grupo A1 en juego, el choque del viernes promete drama internacional de primer nivel desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

La selección francesa de Zinedine Zidane ya ha sufrido un contratiempo por lesión durante esta ventana internacional. Ibrahima Konate se vio obligado a retirarse después de sufrir una lesión del ligamento colateral en su pierna derecha durante un entrenamiento, regresando de inmediato al Real Madrid, con la duración de su recuperación todavía sin confirmar. El joven del Manchester United Leny Yoro recibió como consecuencia su sorprendente primera convocatoria con la absoluta. Por el momento no hay más información sobre lesiones o sanciones del equipo local, y se añadirán actualizaciones más cerca del inicio del partido.

Roberto Mancini no ha confirmado una alineación probable para Italia, y en este momento no se han facilitado detalles concretos sobre lesiones o sanciones en la selección visitante. Se añadirán más novedades del equipo a medida que estén disponibles.

Forma

Francia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, y su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 fuera de casa ante Turkiye en la Nations League que dio a Zidane un inicio ganador. Antes de eso, Francia encadenó dos eliminaciones consecutivas en la Copa del Mundo, al perder por 6-4 contra Inglaterra en semifinales y por 2-0 frente a España en cuartos de final. Su recorrido en la Copa del Mundo había mostrado potencial ofensivo, con victorias sobre Marruecos y Paraguay, y Francia marcó 10 goles en esos cinco partidos mientras encajó ocho.

La forma reciente de Italia cuenta una historia más complicada. El equipo de Mancini perdió por 2-0 su estreno en la Nations League ante Bélgica y solo ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en total, con esas victorias logradas contra Grecia, Luxemburgo e Irlanda del Norte. En esa racha también aparece un empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en la clasificación para la Copa del Mundo a principios de este año. Italia solo ha marcado cinco goles en esos cinco partidos, una cifra que subraya la reflexión de Tonali sobre la falta de una presencia individual dominante en la plantilla.

Historial de enfrentamientos directos

Francia ha dominado este enfrentamiento en la historia reciente, al ganar cuatro de los últimos cinco duelos entre ambas selecciones. El encuentro más reciente, un choque de la UEFA Nations League en noviembre de 2024, acabó 1-3 a favor de Francia con Italia como local, y el partido de vuelta anteriormente en esa misma campaña dejó un idéntico 1-3 en París. Italia no ha vencido a Francia en ninguno de los cinco partidos registrados entre ambos equipos, una racha que se remonta a 2012 y que deja al conjunto de Mancini ante un difícil antecedente reciente que superar.

Clasificación