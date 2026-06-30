Previa del Francia-Suecia de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Francia vs. Suecia: detalles del partido

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

El partido entre Francia y Suecia dará comienzo el 30 de junio de 2026 a las 21:00 GMT y a las 17:00 EST.

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Los favoritos se miden a unos irregulares outsiders en la fase eliminatoria.

La bicampeona Francia, dirigida por Didier Deschamps, llega tras dominar su grupo y busca repetir sus recientes éxitos en el New York New Jersey Stadium.

Enfrentará a una Suecia dirigida por Graham Potter, que avanzó como uno de los mejores terceros. Aunque Francia domina el historial, la eliminación directa invita a los suecos a sorprender.

Así llegaron Les Bleus y Blågult

Francia dominó el Grupo I: venció a Senegal, Irak y Noruega con un balance de 10 goles a favor y 2 en contra. Cerró la fase con un 4-1 ante Noruega, incluido un hat-trick de Dembélé, que muestra su profundidad ofensiva más allá de Mbappé.

Suecia, en cambio, pasó con cuatro puntos tras perder 5-1 con Países Bajos, vencer a Túnez y empatar 1-1 con Japón. Terminó con siete goles a favor y siete en contra, lo que preocupa de cara a la potente delantera francesa.

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Los problemas en el centro de la defensa preocupan a ambos entrenadores.

Las decisiones en la zaga serán clave. El central francés William Saliba, con molestias de espalda, podría forzar su titularidad.

Suecia, en cambio, tiene problemas mayores: la baja del central Isak Hien obligará a Potter a reestructurar la defensa. Se prevé que Victor Lindelöf retroceda al eje defensivo, mientras que el joven del Tottenham, Lucas Bergvall, ocupará su lugar en el mediocampo.

La superposición de jugadores frente al ritmo de transición rápida marcará la diferencia.

Francia se apoya en su gran calidad individual y en su variedad ofensiva. Deschamps apuesta por un doble pivote disciplinado, con Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot, para controlar el ritmo. Así, creadores como Michael Olise y Désiré Doué pueden sobrecargar los espacios intermedios y aislar a Mbappé en la banda.

Suecia responderá con transiciones directas y verticales. Anthony Elanga, autor de un gol de larga distancia ante Japón, aportará velocidad junto a Alexander Isak y Viktor Gyökeres para replegar la defensa francesa en los contraataques.

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Las estructuras consolidadas se enfrentan a la prueba definitiva

Francia buscará recuperar su defensa titular para resguardar a Mike Maignan, pues a veces ha lucido pasiva sin balón.

Suecia, con una defensa modificada, intentará mantener su portería a cero. Oliver Zetterström deberá dominar su área y confiar en el marcaje estrecho de los laterales para frenar a Dembélé y Olise.

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Posible once inicial de Francia contra Suecia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué; Mbappé

Posible once de Suecia contra Francia

Zetterström; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyökeres, Isak

Convocatoria de 26 jugadores de Francia

Porteros: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Defensas: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

Centrocampistas: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaire-Emery

Delanteros: Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise, Thuram

Convocatoria de 26 jugadores de Suecia

Porteros: Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Zetterström

Defensas: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelof, Eric Smith, Carl Starfelt, Daniel Svensson

Centrocampistas: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli

Delanteros: Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson

Noticias del equipo y plantillas

Didier Deschamps no tiene lesionados ni sancionados y aún no hay alineación confirmada. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el partido.

En Suecia, Graham Potter pierde al defensa Isak Hien por lesión; no hay sancionados y aún no hay once confirmado. Más novedades se añadirán cuando estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 4 I. Hien

Estado de forma

Francia llega en gran forma: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y solo perdió uno, un amistoso contra Costa de Marfil antes del torneo. En la fase de grupos del Mundial superó a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), con diez goles a favor y solo dos en contra; el 4-1 a Noruega, con hat-trick de Dembélé, fue el triunfo más holgado.

Suecia, en cambio, ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Venció 5-1 a Túnez, pero cayó 5-1 ante Países Bajos, lo que evidencia su irregularidad. El 1-1 ante Japón en la última jornada les bastó para avanzar como uno de los mejores terceros. En sus últimos cinco encuentros han marcado diez goles y encajado otros tantos.

Historial de enfrentamientos

Su último duelo fue en noviembre de 2020: Francia ganó 4-2 en casa en la Liga de Naciones A. Suecia se impuso 1-0 en la vuelta, en Estocolmo. En los últimos cinco duelos Francia lidera con tres triunfos, uno de Suecia y un amistoso francés en 2014. Además, cada selección ganó en casa en la eliminatoria mundialista de 2016 y 2017.

Clasificación

Francia terminó primera del Grupo I y Suecia tercera del Grupo F.