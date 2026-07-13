Previa del Francia-España del Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Semifinales Dallas Stadium

Francia y España se enfrentarán el 14 de julio de 2026 a las 15:00 EST (20:00 GMT).

Los gigantes europeos se miden en la semifinal del Mundial

Francia, bicampeona del mundo, busca su tercera final consecutiva y para ello debe vencer a la actual campeona de Europa. El ganador se medirá en la final del domingo a Argentina o Inglaterra.

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Cómo llegaron Francia y España

Francia ha sumado seis triunfos seguidos, lideró el Grupo I y luego eliminó a Suecia, Paraguay y Marruecos con 16 goles a favor y ninguno en contra en la fase eliminatoria. El 1-0 ante Paraguay mostró carácter, y el 2-0 contra Marruecos, pese al penalti fallado por Mbappé, confirmó su dominio. El jugador del Real Madrid lo compensó con un gol y una asistencia a Ousmane Dembélé que selló el pase a semifinales. Para Deschamps, que dirige su 26.º partido en Mundiales, sería la despedida perfecta.

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Tras un inicio dubitativo —empate 0-0 con Cabo Verde—, España ha ido de menos a más. Venció a Austria 3-0 y a Portugal 1-0 en octavos, y superó 2-1 a Bélgica en cuartos tras encajar su primer gol del torneo. Es su segunda semifinal mundialista y la primera desde que ganó en Sudáfrica 2010.

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Mbappé sigue siendo la figura clave

Con 20 goles en Mundiales, el delantero de 27 años está a uno de igualar los 21 de Lionel Messi. Puede alcanzarlo, o incluso superarlo, antes de que Argentina enfrente a Inglaterra el miércoles. El jugador insiste en que los premios individuales no igualan a los colectivos, y es cierto, pero se trata de un récord asombroso que buscará mejorar para llevar a su equipo a otra final.

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El «super suplente» Merino podría hacer daño a Francia

La estrella del Arsenal, Mikel Merino, se convirtió en el primer jugador de la historia del Mundial en marcar el gol de la victoria en dos eliminatorias como suplente, gracias a su tanto en el tiempo de descuento ante Bélgica. Merino intentará volver a tener un impacto decisivo desde el banquillo contra Francia, cuyos suplentes aún no han contribuido directamente a ningún gol en la fase eliminatoria.

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¿Es España el rival que más se le atraganta a Les Bleus?

Desde Rusia 2018, España ha perdido solo uno de sus 27 partidos en grandes torneos, está invicta en los últimos 14 y ha dejado su portería a cero en nueve. La selección de Luis de la Fuente ha ganado siete de sus diez últimos duelos contra Francia y llega con optimismo. La Roja venció 2-1 en las semifinales de la Euro 2024 y 5-4 en la final de la Liga de Naciones 2025.

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Posible once de Francia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Posible once de España

Simón; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Francia vs. España: datos y cifras

Once de los 16 goles de Francia en el Mundial 2026 llegaron tras el descanso.

Es la selección con más tiros a puerta por partido en el Mundial 2026 (7,8).

Solo en cuatro de los últimos 16 partidos de España marcaron ambos equipos.

Lamine Yamal ha marcado tres goles en sus dos partidos contra Francia.

España lleva 36 partidos sin perder en 90 minutos (26 victorias, 10 empates) desde marzo de 2024. Si mantiene la racha, igualará el récord de 37 de Italia en 2021.

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Convocatoria de 26 jugadores de Francia

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (París Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Múnich).

Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (París Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain), Désiré Doué (París Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Múnich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) y Marcus Thuram (Inter de Milán).

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Convocatoria de 26 jugadores de España

Porteros: Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsi, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), Álex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic de Bilbao) y Borja Iglesias (Celta de Vigo).

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Noticias de los equipos y convocatorias

Didier Deschamps no ha confirmado la alineación y no hay lesiones ni sanciones. La duda es Kylian Mbappé, que sufrió un esguince de tobillo en cuartos; se le ha visto moverse con normalidad en los entrenamientos, pero falta confirmación oficial. Más novedades llegarán cerca del inicio del partido.

Luis de la Fuente tampoco ha revelado el once, y no hay lesiones ni sanciones. La plantilla está completa, con Lamine Yamal listo para brillar. Cualquier novedad se actualizará aquí.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

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