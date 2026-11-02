Previa del Feyenoord vs. Inter en la Champions League

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 de Kuip

El Inter viaja a Róterdam para disputar un partido de la Champions League en De Kuip el martes 3 de noviembre. El inicio está previsto para las 16:00 EST y las 20:00 GMT.

El Inter necesita recuperarse de un mal fin de semana

El Inter perdió el liderato de la Serie A tras caer por un contundente 3-1 ante el Milan en el derbi de la Madonnina. Finalista de la Champions League en 2023 y 2025, el Inter ha comenzado mal la presente edición, con solo tres puntos en tres partidos. Las derrotas ante el Real Madrid y el Club Brugge supusieron el peor comienzo posible, pero el equipo de Christian Chivu logró una ajustada victoria por 1-0 ante el Shakhtar en su último partido para poner en marcha su campaña.

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Los partidos del Feyenoord son garantía de goles

El Feyenoord no ha ganado ninguno de sus últimos tres partidos en todas las competiciones, una racha que incluye dos empates en la Eredivisie y una derrota ante el Real Betis en la Champions League. Tras una abultada derrota ante el Barcelona y una victoria en casa por 3-2 frente al Como, hemos aprendido a esperar cualquier cosa del equipo de Gio van Bronckhorst en esta competición. En nueve de sus últimos 13 partidos en todas las competiciones se han marcado más de 3,5 goles, así que los encuentros del Feyenoord ofrecen espectáculo de verdad.

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Datos clave y novedades sobre las lesiones

El Feyenoord debe afrontar el partido sin Bart Nieuwkoop, Jordan Bos y Thomas Beelen, bajas de larga duración.

El Inter sigue sin su capitán, Lautaro Martinez, que se lesionó ante el Club Brugge en una fase anterior de la competición.

El Inter tampoco puede contar con Curtis Jones, John Stones ni Benjamin Pavard. Por su parte, Alessandro Bastoni está sancionado.

Novedades de los equipos y plantillas