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Previa del FC Porto vs Manchester City de la Champions League

Liga de Campeones
FC Oporto
Manchester City
E. Haaland
Enzo Fernández
E. Maresca

Previa completa del Porto vs Man City en la Champions League. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, fichajes, estado de forma y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Estadio do Dragao

El FC Porto vs Manchester City comienza el 8 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y 20:00 GMT.

Previa del partido

La fase de liga de la Champions League arranca con el Porto, campeón en 2004, recibiendo en Oporto al Manchester City, campeón en 2023. Ambos clubes han comenzado sus campañas domésticas con un pleno de victorias.

Dos equipos en forma se miden en Europa

En el arranque de su 28ª campaña en la UCL, un récord en Portugal, la esperanza sigue intacta en el Porto. Ha comenzado su temporada doméstica de forma perfecta y su resultado más reciente fue una victoria ante el Moreirense el viernes por la noche. Francesco Farioli debuta como entrenador en la UCL. El Porto todavía no ha perdido en casa en este año natural y solo ha perdido uno de sus últimos 14 partidos europeos como local (10V, 3E).

FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEGetty Images

El City también ha iniciado la temporada de la Premier League con un pleno de victorias, tras vencer 1-0 al Coventry el sábado gracias a otro gol de Erling Haaland, el 300º de su carrera. Increíblemente, el Manchester City ha perdido nueve de sus últimos 17 partidos de UCL (6V, 2E). Esta será su primera campaña de Champions League sin Pep Guardiola en el banquillo desde 2015-16, algo a lo que habrá que acostumbrarse.

marescaGetty Images

Estadísticas clave

  • El Porto marcó 2 o más goles en solo uno de sus últimos 16 enfrentamientos con rivales ingleses. 
  • 13 de los últimos 15 partidos fuera de casa del City en la UCL tuvieron más de 2,5 goles.
  • André Silva, del Porto, sumó seis participaciones de gol en ocho apariciones en la UCL (4G, 2A) durante su primera etapa en el club.
  • Erling Haaland está a dos goles del récord histórico de Sergio Agüero de 36 goles en la UCL con el City.
Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

Posibles onces

Porto (433): D. Costa; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Silva, Pepe.

City (4231): Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Noticias de los equipos y plantillas

FC Oporto contra Manchester City alineaciones probables

4-3-3
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
99D. Costa4J. Kiwior74F. Moura20A. Costa18N. Perez13P. Rosario8V. Froholdt10G. Veiga11Pepe19A. Silva7W. Gomes1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov24J. Gvardiol6M. Guehi7I. Ndiaye5E. Anderson42A. Semenyo10R. Cherki17Enzo Fernández9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
FC Oporto

Once inicial

Manchester City

Manager

  • F. Farioli
  • E. Maresca

El FC Porto está dirigido por Francesco Farioli, aunque actualmente no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones del conjunto local. Tampoco se ha dado a conocer por ahora una posible alineación titular.

Enzo Maresca estará al mando del Manchester City en este viaje a Portugal, pero el conjunto visitante tampoco ha confirmado aún detalles sobre lesiones o sanciones y no se ha publicado un posible once. Se añadirán más actualizaciones sobre los equipos a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

POR

POR - Formulario

ALV
W2-0
RA
W0-2
ARO
W2-0
VIS
W0-3
MOR
W2-1
Gol marcado (encajado)
11/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
MCI

MCI - Formulario

ATM
W3-1
ARS
L3-0
BOU
W2-1
CRY
W1-4
COV
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El FC Porto llega a este partido tras haber ganado sus cinco encuentros más recientes en todas las competiciones, con cuatro victorias en la Liga Portugal y una en la Supercopa. Su último partido fue un triunfo por 3-0 fuera de casa ante el Academico Viseu, y anteriormente también venció 2-0 al Arouca y 2-0 al Rio Ave en liga. El Porto ha marcado ocho goles en esos cinco partidos y no ha encajado ninguno, una racha que subraya la solidez defensiva que Farioli ha construido en este equipo.

El Manchester City ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, y su única derrota llegó contra el Arsenal en la Community Shield, donde perdió por 3-0. Desde entonces, el equipo de Maresca ha vuelto a la senda de la victoria en la Premier League, con un triunfo por 2-1 ante el AFC Bournemouth antes de un 4-1 en casa del Crystal Palace. En sus últimos cinco partidos, el City ha marcado 10 goles y ha encajado cinco.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

FC OportoEmpateManchester City
0
1
3
Liga de Campeones
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
F
Europa League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
F
Europa League
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
2Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/4
Ambos equipos marcaron2/4

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en diciembre de 2020, cuando un partido de la fase de grupos de la Champions League en el Estadio do Dragao terminó 0-0. Anteriormente, en esa misma campaña, el Manchester City ganó 3-1 en casa en octubre de 2020. Ambos equipos también se enfrentaron en la Europa League 2011-12, con victorias del City en los dos partidos: 2-1 en Oporto y 4-0 en casa. En los cuatro enfrentamientos registrados, el Manchester City ha ganado tres y ha empatado uno, con diez goles marcados por los dos del Porto.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la Champions League, tanto el FC Porto como el Manchester City ocupan actualmente la primera posición de la clasificación.

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