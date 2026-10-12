Everton vs. Chelsea: Datos del partido

Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

El Everton F.C. y el Chelsea F.C. comenzarán su partido el 17 de octubre de 2026 a las 11:30 GMT (7:30 de la mañana EST / 12:30 BST / 13:30 SAST).

El Everton recibe a un Chelsea en plena forma

El Everton vuelve al Hill Dickinson Stadium para recibir al Chelsea en la séptima jornada de la Premier League 2026/27. Tras el parón internacional de otoño, el Everton busca aprovechar lo mostrado en un disputado partido a domicilio y lograr un resultado importante en casa, en Liverpool. Para el Chelsea, viajar a Merseyside después de marcar cinco goles en una actuación dominante antes del parón supone una oportunidad de seguir escalando posiciones en la Premier League.

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El empate del Everton con cuatro goles en el MKM Stadium

El Everton llega al partido del sábado tras empatar 2–2 a domicilio contra el Hull City en la sexta jornada (11 de octubre). El centrocampista Kiernan Dewsbury-Hall igualó el marcador en el minuto 55 y el delantero Thierno Barry puso por delante al Everton en el 68, antes del empate tardío del Hull. Con el apoyo creativo de Jack Grealish, James Garner y Kiernan Dewsbury-Hall en el centro del campo, el Everton pretende imponer un buen ritmo de juego en la medular ante su afición.

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Los cinco goles del Chelsea ante el Bournemouth

El Chelsea viaja a Liverpool con la moral alta tras imponerse con contundencia por 5–1 al AFC Bournemouth en Stamford Bridge el 10 de octubre. Los goles tempranos de Jordan Henderson y Morgan Rogers dieron el control al Chelsea antes de que João Pedro marcara dos veces en la segunda parte y Henderson anotara otro gol en los últimos minutos. Con el impulso creativo de Cole Palmer y Morgan Rogers, junto al delantero João Pedro, el Chelsea llega al duelo del sábado con un ataque en plena forma.

Duelo en Merseyside

En el plano táctico, el partido del sábado promete un interesante enfrentamiento entre el ataque dinámico del Chelsea y la defensa organizada del Everton, sustentada por Jarrad Branthwaite y James Tarkowski. El Chelsea intentará dominar la posesión a través de Jordan Henderson y Moisés Caicedo, mientras recurre a Pedro Neto y Cole Palmer para superar el bloque defensivo del Everton. Por su parte, el Everton confiará en las transiciones rápidas de Jack Grealish y Thierno Barry para poner a prueba a la defensa del Chelsea al contraataque. Con puntos importantes de la Premier League en juego, el encuentro del sábado promete intensidad.

Actualidad y plantillas de los equipos

David Moyes aún no ha confirmado su probable alineación para el encuentro y, por ahora, el Everton no tiene bajas por lesión ni sanción registradas. Se esperan más novedades cuando se acerque el inicio del partido.

En el Chelsea, Xabi Alonso no puede contar con Jamie Gittens, de baja por lesión. No se han comunicado sanciones en el equipo visitante y el resto de las opciones de Alonso para la convocatoria se confirmarán más cerca del partido.

Estado de forma

El Everton afronta este partido en un buen momento: lleva cinco encuentros sin perder en todas las competiciones, con tres victorias y dos empates. El equipo de Moyes empató 2-2 con el Hull City en su partido más reciente, después de lograr dos victorias consecutivas por 1-0 ante el Ipswich Town en la Premier League y el Wolverhampton Wanderers en la Copa de la Liga. El empate 2-2 frente al Manchester United, anterior en esa racha, demostró que puede competir contra rivales de la mitad alta de la tabla. En esos cinco partidos, el Everton ha marcado cinco goles y solo ha encajado tres, un balance que refleja su creciente solidez defensiva.

La trayectoria reciente del Chelsea es más irregular. El equipo de Alonso ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros. Su actuación más destacada fue la goleada por 5-1 al Bournemouth en el partido más reciente, aunque venía de caer por 3-0 ante el Brentford. En esa secuencia también figura una victoria por 6-3 sobre el Leeds United en la Copa de la Liga. El Chelsea ha marcado 16 goles en esos cinco partidos, pero ha encajado nueve, lo que apunta a un equipo capaz de mostrar tanto brillantez como fragilidad.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en marzo de 2026, cuando el Everton ganó 3-0 en casa, su resultado más contundente en la historia reciente de sus duelos directos. Antes de eso, el Chelsea había dominado los enfrentamientos: ganó 2-0 en Stamford Bridge en diciembre de 2025 y 1-0 el abril anterior. En los últimos cinco encuentros de Premier League entre ambos, el Chelsea presenta un mejor balance general, aunque la victoria del Everton en casa a principios de este año recuerda que este partido no siempre responde al estado de forma de los equipos.