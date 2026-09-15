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Previa del Crystal Palace vs Lech Poznan de la Europa League: todo lo que necesitas saber

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Lech Poznan

Previa completa del Crystal Palace vs Lech Poznan en la Europa League. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, estado de forma y más.

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Europa League - Jornada 1
Selhurst Park

El Crystal Palace vs Lech Poznań comenzará el 17 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y a las 19:00 GMT.

Previa del Crystal Palace vs Lech Poznań en la Europa League

El Crystal Palace, campeón de la UEFA Conference League de la temporada pasada, inicia la campaña de esta temporada en la UEFA Europa League ante el conjunto polaco Lech Poznań en Londres.

El Palace debe mejorar su rendimiento en casa

El Crystal Palace sigue adaptándose a la vida después de Oliver Glasner, que les dio su primer gran título de la historia con la FA Cup de 2025 y después lo acompañó con la gloria en la Conference League de 2026. Tras dos victorias consecutivas, el Palace perdió 3-2 en casa ante el recién ascendido Ipswich, lo que significa que solo ha ganado una vez en sus últimos cinco partidos en Selhurst Park. Daichi Kamada ha participado en cuatro goles del Palace en sus últimos tres partidos, incluidas tres asistencias, así que el mediapunta japonés será clave para el equipo londinense de Pierre Sage, que ha empezado mal la Premier League con solo tres puntos en cuatro jornadas.

Crystal Palace FC v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

El Lech Poznań vio cómo su racha de nueve partidos oficiales sin perder llegaba a su fin el sábado, cuando cayó 2-1 ante el Górnik Zabrze en la Ekstraklasa polaca. El Lech ganó sus dos eliminatorias de clasificación para la UEL por marcadores globales de 6-0 y 9-2 y, después de haber ganado cinco de sus últimos seis partidos europeos a domicilio (1E), viajará a Londres rebosante de confianza.

Crystal Palace Fans Watch The UEFA Conference League Final 2026Getty Images

Estadísticas clave y noticias de lesiones

  • Doce de los últimos 14 partidos oficiales del Palace tuvieron más de 2,5 goles.
  • El Palace ha marcado 2 o más goles en cinco de sus últimos seis partidos europeos en casa.
  • Los últimos cinco partidos del Lech fueron todos igualados y en ninguno hubo una diferencia mayor de un gol.
  • El Lech ha marcado en 15 partidos europeos consecutivos a domicilio.
  • El Poznań ha marcado 15 goles en cuatro eliminatorias de clasificación para la UEL.
  • Patrik Wålemark marcó cuatro goles en las tres últimas eliminatorias de clasificación para la UEL del Lech Poznań.
  • El Palace sigue sin poder contar con el trío ofensivo formado por Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta e Ismaïla Sarr, mientras que Ali Gholizadeh no juega desde mayo con el Lech Poznań.

Posibles onces

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Amahor; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

Poznań (442): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Walemark, Murawski, Berggren, Sayyadmanesh; Ishak, Rodriguez.

Noticias de los equipos y plantillas

Crystal Palace contra Lech Poznan alineaciones probables

Manager

  • P. Sage

Las opciones de Pierre Sage son limitadas de cara a este encuentro. No se ha confirmado ninguna alineación probable y el club no ha facilitado información oficial sobre lesiones o sanciones para este partido. Se esperan actualizaciones más cerca del inicio.

En el caso del Lech Poznan, Niels Frederiksen tampoco ha confirmado todavía su plantilla ni su lista de lesionados. No se ha informado de ninguna sanción. Se añadirán más novedades del equipo en cuanto estén disponibles.

Forma

CRY

CRY - Formulario

EVE
L2-0
MCI
L1-4
FUL
W2-3
MID
W3-0
IPS
L2-3
Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LCH

LCH - Formulario

THU
D2-2
WID
W2-3
JAG
W2-1
RAK
W1-0
GOR
L2-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Crystal Palace ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Ipswich Town en la Premier League el 12 de septiembre, donde un gol en los últimos minutos decidió el encuentro. Antes de eso, el Palace venció 3-0 al Middlesbrough en la Carabao Cup y ganó 3-2 en casa del Fulham en la Premier League, aunque antes había perdido 4-1 contra el Manchester City y 2-0 frente al Everton. En esos cinco encuentros, el Palace marcó nueve goles y encajó diez.

El Lech Poznan ha ganado tres y ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, con un empate. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Gornik Zabrze en la Ekstraklasa el 12 de septiembre. Antes de eso, venció 1-0 al Rakow Czestochowa y 2-1 al Jagiellonia Bialystok en dos triunfos ligueros consecutivos, ganó 3-2 a domicilio ante el Widzew Lodz y empató 2-2 con el Thun en la fase de clasificación de la Europa League. El Lech marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles para este partido entre el Crystal Palace y el Lech Poznan.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarsellaMarsellaOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragaSparta PragaSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NimegaNEC NimegaNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilánAC MilánMIL
00000000
1
OlympiakosOlympiakosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgoSalzburgoSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
PlzenPlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
Levski SofíaLevski SofíaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Europa League, el Crystal Palace y el Lech Poznan ocupan ambos la primera posición de cara a este partido.

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