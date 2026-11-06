Crystal Palace vs Liverpool: Datos del partido

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 Selhurst Park

La búsqueda de respuestas en defensa se topa con una emboscada en Selhurst Park

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La tarde del domingo en el sur de Londres plantea una prueba táctica crucial para ambos banquillos, con Andoni Iraola y Pierre Sage tratando de enderezar sus respectivas trayectorias en las competiciones nacionales. Para el Liverpool, la última semana ha supuesto un brusco baño de realidad: después de caer por un ajustado 1–0 ante el Arsenal en Anfield en un duelo por la cima, el equipo de Iraola tropezó el miércoles por la noche en Estambul, donde se adelantó dos veces y acabó perdiendo 3–2 ante el Fenerbahçe en la Champions League. Fue el tercer partido europeo consecutivo en el que el Liverpool encajó tres goles, lo que aumenta la presión sobre el planteamiento de alta intensidad de Iraola para mejorar las transiciones defensivas.

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Dispuesto a poner a prueba esos nervios está el Crystal Palace de Pierre Sage. Aunque el Palace atraviesa una mala racha en las competiciones nacionales, agravada por el inicio de una sanción de tres partidos para Jean-Philippe Mateta tras su expulsión en el minuto 13 ante el Tottenham, el equipo ganó una confianza muy necesaria el jueves por la noche con una trabajada victoria por 1–0 sobre el TSG Hoffenheim en la Europa League, en Selhurst Park.

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