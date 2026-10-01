Croacia vs Inglaterra: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 3 3 oct 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Croacia e Inglaterra se enfrentarán el 3 de octubre de 2026 a las 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Los pesos pesados del Grupo A3 se citan en Rijeka

Croacia regresa a casa, al HNK Rijeka Stadium Rujevica, para recibir a Inglaterra en la jornada 3 de su campaña 2026/27 de la Liga A de la UEFA Nations League en el Grupo A3. Después de una ventana internacional inicial irregular, el equipo de Slaven Bilić aspira a aprovechar el factor campo para conseguir un resultado vital y escalar posiciones en el grupo. Para la Inglaterra de Thomas Tuchel, el viaje a Rijeka tras una convincente victoria a domicilio el fin de semana supone una prueba importante mientras busca seguir presionando a la líder del grupo, España.

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La irregular ventana de septiembre de Croacia

Croacia afronta el encuentro del sábado con la intención de reaccionar tras una dura derrota por 4-1 a domicilio ante España en la jornada 2 (29 de septiembre). El delantero Dion Drena Beljo marcó el único gol de Croacia en Sevilla antes de que España tomara el control. El resultado llegó después de una impresionante victoria por 2-1 a domicilio sobre Czechia en Praga en la jornada 1 (26 de septiembre), lo que deja a Slaven Bilić, Luka Modrić, Joško Gvardiol y Mateo Kovačić centrados en recuperar la solidez defensiva en casa.

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El impulso de reacción de Inglaterra

Inglaterra viaja a Croacia rebosante de confianza después de lograr una disciplinada victoria por 2-0 a domicilio sobre Czechia en Praga en la jornada 2 (29 de septiembre). Tras una derrota por 3-2 en casa ante España en Wembley en el estreno, los goles en la segunda parte de Anthony Gordon (47') y del capitán Harry Kane (69') dieron a Thomas Tuchel su primera victoria al mando en la Nations League. Con el apoyo de la capacidad creativa de Trent Alexander-Arnold y el empuje ofensivo de Jude Bellingham, Inglaterra aspira a encadenar triunfos fuera de casa.

¿Puede la sala de máquinas de Croacia frenar el ataque por bandas de Inglaterra?

Los enfrentamientos históricos entre estas dos potencias del fútbol han dejado un alto voltaje táctico, incluida la victoria de Inglaterra por 4-2 en la fase de grupos del Mundial a principios del verano. Croacia buscará controlar la posesión por dentro a través de Luka Modrić, Mateo Kovačić y Petar Sučić, al tiempo que recurrirá a Dion Drena Beljo e Ivan Perišić en transiciones rápidas. Mientras tanto, Inglaterra confiará en el juego dinámico por fuera de Bukayo Saka y Anthony Gordon para estirar la línea defensiva croata. Con puntos cruciales del Grupo A3 en juego, el duelo del sábado promete una intensa batalla europea desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Slaven Bilic no ha confirmado una alineación probable de Croacia para el partido, y no se ha facilitado ninguna información sobre lesiones o sanciones del conjunto local. Se espera que se añadan actualizaciones más cerca del saque inicial.

Thomas Tuchel tampoco ha dado a conocer un posible once de Inglaterra, y por ahora no figura ninguna baja confirmada. La convocatoria sí incluye a Morgan Gibbs-White, que fue llamado de urgencia, y a Alex Scott, que debutó con la absoluta en el encuentro anterior.

Forma

Croacia llega a este partido tras haber ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco encuentros, con una dolorosa derrota por 4-1 ante España como resultado más reciente. Antes de eso, logró una victoria por 2-1 a domicilio frente a Czechia en la Nations League. En esos cinco partidos, la Vatreni marcó seis goles, pero encajó nueve, un balance que refleja la fragilidad defensiva que Bilic se ha visto presionado a corregir. Su campaña en el Mundial a principios de año dejó victorias sobre Ghana y Panamá antes de caer eliminada ante Portugal en cuartos de final.

Inglaterra llega con tres victorias en sus últimos cinco partidos, la más reciente el triunfo por 2-0 ante Czechia. Su campaña en la Nations League también incluyó una derrota por 3-2 ante España, aunque el equipo de Tuchel mostró una notable producción ofensiva durante el verano, al vencer a Francia por 6-4 en una extraordinaria semifinal del Mundial antes de perder ante Argentina en la final. Inglaterra marcó quince goles en esos cinco encuentros y encajó diez, lo que subraya tanto su potencia ofensiva como su ocasional vulnerabilidad defensiva.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos terminó con una contundente victoria de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia en el Mundial de 2026 en junio, un resultado que marcó el tono del torneo para Inglaterra. Antes de eso, Inglaterra derrotó a Croacia por 1-0 en la Eurocopa 2020 y ganó por 2-1 en un duelo de la Nations League en noviembre de 2018. La única victoria de Croacia en los últimos cinco enfrentamientos directos llegó en el Mundial de 2018, un triunfo por 2-1 que eliminó a Inglaterra en semifinales. El balance global de esos cinco partidos favorece a Inglaterra, que ganó tres veces frente a una de Croacia, con un empate.

Clasificación