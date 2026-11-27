Como contra Juventus: datos del partido

Serie A - Jornada 13 29 nov 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Dos equipos impulsados por sus éxitos europeos se miden en un duelo crucial en Lombardía

La jornada de Serie A del domingo por la noche ofrece, a orillas del lago de Como, un duelo de gran importancia entre dos clubes que llegan reforzados por sus éxitos europeos entre semana y aspiran a clasificarse para la Champions League.

Getty Images

El Como 1907 de Cesc Fàbregas suma 26 puntos, cinco más que la Juventus. Sigue invicto en casa en liga, con cuatro victorias y un empate, y solo ha encajado 10 goles en 12 partidos. Tras derrotar al Cagliari por 2-0 el pasado sábado gracias a los goles de cabeza de Jacobo Ramón y Lucas Da Cunha, el Como se impuso el martes al AEK Atenas por 1-0 en la Liga de Campeones de la UEFA con un gol decisivo de Luis Milla en la segunda parte.

Getty Images

Enfrente estará una Juventus que por fin ha encontrado un ritmo ofensivo demoledor a las órdenes de Luciano Spalletti. Después de golear al Venezia por 4-0 el pasado domingo con cuatro tantos en 18 minutos de la segunda parte, la Juventus, que suma 21 puntos, remontó un marcador adverso inicial para vencer al Omonoia FC por 4-1 el jueves en la Europa League de la UEFA.

El Como ganó sus dos partidos de liga contra la Juventus la temporada pasada por 2-0, incluido el disputado en Turín en febrero. Los hombres de Spalletti llegan decididos a tomarse la revancha y reducir la distancia en la lucha por los puestos europeos.

Noticias de los equipos y plantillas

Estado de forma

Enfrentamientos directos

Clasificación