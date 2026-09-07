Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

El Club Brugge vs Aston Villa comienza el 8 de septiembre de 2026 a las 12:45 EST y 17:45 GMT.

Previa del partido

La fase de liga de la Champions League se pone en marcha con el Club Brugge recibiendo al Aston Villa, campeón de la Europa League la temporada pasada.

El Brugge, en crecimiento, pondrá a prueba a un Villa en apuros

El Club Brugge disputa una nueva 13.ª participación, récord de Bélgica, en la fase de grupos/liga de la UCL después de arrasar hacia el título nacional la pasada temporada. Ha ganado cuatro de sus cinco partidos de liga en este curso y ha alcanzado las eliminatorias de la UCL en cada una de sus tres últimas participaciones, por lo que la confianza será alta.

Ganar la Europa League en mayo fue un momento enorme para el Villa y para el técnico Unai Emery, pero su última campaña doméstica ha comenzado de forma turbulenta. Ha perdido a jugadores clave como Youri Tielemans, Morgan Rogers y Ezri Konsa a manos de rivales de la Premier League y no ha marcado en sus tres primeros partidos de la EPL esta temporada. Eso sí, con Emery, el Villa ha estado excelente en competiciones UEFA, ya que solo ha perdido tres de sus últimos 21 partidos de fase de grupos/liga (16V, 2E), al tiempo que ha ganado ocho de sus 12 encuentros de UCL con el español.

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Datos clave y noticias de lesiones

Los últimos 15 partidos del Club Brugge en la UCL tuvieron más de 2,5 goles.

Desde el inicio de la UCL 2024-25, solo el Barcelona (44) ha encajado más goles que el Club Brugge (43).

El Villa ha dejado su portería a cero en nueve de sus últimos 16 partidos europeos.

El nuevo fichaje del Villa Johan Manzambi y el ausente de larga duración Amadou Onana siguen de baja, pero Joao Gomes puede jugar en la Champions League en medio de una sanción doméstica de tres partidos.

El delantero del Villa Nicolas Jackson participó en cinco goles en diez apariciones en la UCL con el Bayern la pasada temporada (3G, 2A).

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Posibles onces

Brugge (4231): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi.

Villa (4231): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Noticias de los equipos y plantillas

El Club Brugge está dirigido por Ivan Leko, aunque actualmente no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones para el equipo local. No se ha confirmado ninguna alineación probable de cara al partido y se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el saque inicial.

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, tampoco ha confirmado un posible once, y no figuran lesiones ni sanciones en los últimos datos disponibles. La información de ambos equipos se actualizará a medida que esté disponible.

Forma

El Club Brugge ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Gent en la Belgian First Division A el 30 de agosto. Antes de eso, el Brugge venció 1-0 al Cercle Brugge y ganó 0-3 a domicilio al OH Leuven, con una victoria también por 3-0 en casa contra el Kortrijk dentro de esa misma racha. Su única otra derrota llegó ante el Union St. Gilloise en la Supercopa de Bélgica, con un 1-1 antes de perder en los penaltis. En esos cinco partidos, el Brugge marcó ocho goles y encajó cinco.

El Aston Villa ha perdido sus cinco partidos más recientes. Su último encuentro fue una derrota por 1-0 ante el Arsenal en la Premier League el 31 de agosto. Antes de eso, el Villa fue goleado por 4-0 por el Brighton, perdió 2-1 ante el Borussia Moenchengladbach en un amistoso, cayó 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA y perdió 2-1 frente al Bayern de Múnich en pretemporada. El Villa ha marcado tres goles y encajado diez en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo el 12 de marzo de 2025, cuando el Aston Villa derrotó al Club Brugge por 3-0 en la Champions League en Villa Park. Antes de eso, el Villa también ganó el partido de ida por 3-1 en el Jan Breydel Stadion el 4 de marzo de 2025. El único encuentro anterior en el conjunto de datos vio al Club Brugge derrotar al Aston Villa por 1-0 en casa en la Champions League el 6 de noviembre de 2024. En los tres enfrentamientos registrados, el Aston Villa suma dos victorias por una del Club Brugge, con seis goles del Villa por dos del Brugge.

Clasificación

En la clasificación de la Champions League, tanto el Club Brugge como el Aston Villa figuran actualmente en la primera posición.