Previa del Chelsea vs Bournemouth de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Chelsea vs AFC Bournemouth: detalles del partido

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 10:00 Stamford Bridge

El Chelsea F.C. y el AFC Bournemouth arrancarán el 10 de octubre de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 a. m. EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

El Chelsea recibe al Bournemouth tras el parón

El Chelsea regresa a casa, a Stamford Bridge, para recibir al AFC Bournemouth en la jornada 6 de la Premier League 2026/27. Tras los tropiezos previos a la ventana internacional de otoño, ambos equipos buscan recuperar sensaciones y sumar puntos vitales en el oeste de Londres. El Chelsea intentará aprovechar su condición de local para volver a la senda de la victoria, mientras que el Bournemouth de Marco Rose busca convertir sus actuaciones competitivas en su primer triunfo liguero de la temporada.

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El tropiezo del Chelsea antes del parón en el derbi del oeste de Londres

El Chelsea afronta el sábado en busca de una reacción inmediata después de sufrir una derrota por 3-0 a domicilio ante el Brentford en la jornada 5 (18 de septiembre). Tras una primera parte sin goles, los tantos de la segunda mitad de Jaidon Anthony, Igor Thiago y Fábio Carvalho derribaron al Chelsea. El resultado llegó después de un empate 2-2 en casa ante el Hull City, dejando al Chelsea con ganas de recuperar la pegada que le dio victorias consecutivas ante el Fulham (3-2) y el Brighton (4-3) al inicio de la campaña.

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La ajustada derrota del Bournemouth ante el Liverpool

El Bournemouth viaja a Londres en busca de un punto de acierto tras caer por 0-1 en casa ante el Liverpool en la jornada 5 (20 de septiembre). El equipo de Marco Rose ejecutó un planteamiento defensivo disciplinado en el Vitality Stadium antes de que Alexander Isak rompiera el empate en el minuto 56. El Bournemouth ha demostrado ser difícil de desarmar esta temporada, con empates meritorios ante el Newcastle United (2-2) y el Brentford (2-2), y confiará en su bloque compacto para frustrar al Chelsea.

Duelo en Stamford Bridge

Los enfrentamientos anteriores entre estos dos clubes han dejado duelos ajustados y con muchos goles, incluido un vibrante 2-2 en su último choque en Stamford Bridge. El Chelsea buscará en Cole Palmer y Pedro Neto la creatividad necesaria para romper líneas rivales. Mientras tanto, el Bournemouth confiará en la solidez por dentro de Tyler Adams y Alex Scott para interrumpir la salida de balón del Chelsea y lanzar transiciones rápidas por medio de Evanilson y Marcus Tavernier. Con ambos clubes deseosos de impulsar su tramo otoñal, el choque del sábado promete intensidad.

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, afronta una larga lista de ausencias de cara a este partido. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer y Jamie Gittens están descartados por lesión, lo que deja a la plantilla exigida en múltiples posiciones. Actualmente no hay sanciones registradas, y se añadirán actualizaciones sobre las probables alineaciones más cerca del inicio del partido.

El Bournemouth también cuenta con varias bajas a las órdenes de Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert y David Brooks figuran todos como lesionados. Al igual que en el Chelsea, no hay sanciones, y se confirmarán más noticias de la plantilla en la previa del encuentro.

Forma

El Chelsea ha firmado una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos de la Premier League, aunque su salida competitiva más reciente fue un triunfo por 6-3 ante el Leeds United en la Carabao Cup. Su último resultado liguero fue una derrota por 3-0 ante el Brentford, y también cayó por 2-1 frente al Arsenal anteriormente en esta racha. Los momentos más positivos llegaron con la victoria ante el Brighton (4-3) y el empate 2-2 con el Hull City, con el Chelsea marcando 16 goles en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y encajando nueve.

El Bournemouth ha ganado una vez, empatado dos y perdido una en sus últimos cuatro compromisos de la Premier League, con una victoria en la Carabao Cup ante el Lincoln City (4-0) también dentro de esa racha de cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Liverpool, y empató 2-2 tanto con el Brentford como con el Newcastle United en la liga. Una victoria por 1-2 ante la Real Sociedad en la Europa League fue su resultado más destacado en este periodo.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó 2-2 en Stamford Bridge el 30 de diciembre de 2025. En los últimos cinco duelos directos, el Chelsea ha ganado dos veces, con una victoria para el Bournemouth y dos empates. La única victoria visitante en esa secuencia llegó cuando el Chelsea se impuso por 1-0 en Bournemouth en septiembre de 2024.